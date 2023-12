Jak si užít nastávající víkend? Na Opavsku můžete navštívit basketbal s hercem Trojanem, výstavy, spousty se toho děje i jinde v kraji. Více v Tipech Deníku.

Basketbalová radost v Opavě | Video: Jan Šimek

OPAVSKO

Trojan v basketbalovém dresu

KDY: sobota 30. prosince v 17 hodin

KDE: sportovní hala Opava

PROČ PŘIJÍT: Výjimečný duel basketbalové extraligy zažije v sobotu Opava. Domácí mistři budou hostit nováčka z Písku, přičemž za BK Opava nastoupí jeden z předních český filmových a divadelních herců Ivan Trojan. Deník ve spolupráci s BK Opava navíc pořádá internetovou dražbu jeho dresu. Výtěžek z ní poputuje na konto Klubu cystické fibrózy.

Imaginárium a Svět fantazie Jindry Čapka

KDY: neděle 31. prosince od 10 do 18 hodin

KDE: Dům umění Opava

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kouzelný svět fantazie se vám otevírá. Dům umění a kostel sv. Václava v Opavě vás zvou na zajímavou přehlídku bratří Formanů a Svět fantazie Jindry Čapka, jenž odkrývá podivuhodný svět fantazie plný pohádkových příběhů, tajuplných krajin, pitoreskních postav, zvířat i nadpřirozených bytostí. Pinocchio, Šeherezáda či Barbucha ztělesňují ikonicky známé pohádky mnoha generací.

Obě výstavy bude možné navštívit až do začátku března příštího roku.

Vánoce na zámku Hradec nad Moravicí

KDY: sobota 30. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: zámek Hradec n. M.

ZA KOLIK: od 160 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pojďte se s námi projít reprezentačně vybavenými zámeckými interiéry s vánočními dekoracemi v historickém aranžmá, stromečky, dobovými dárky, hračkami i sto let starým betlémem. To vše budete moci spatřit na mimořádném vánočním okruhu na zámku v Hradci nad Moravicí.

NOVOJIČÍNSKO

Ohňostroj na Nový rok

KDY: pondělí 1. 1. 2024 v 18 hodin

KDE: Masarykovo náměstí Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Město Nový Jičín pořádá v pondělí 1. ledna tradiční novoroční ohňostroj.

Přivítání nového roku

KDY: pondělí 1. 1. 2024 v 17 hodin

KDE: areál Tatra Trucks, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V Kopřivnici si novoroční ohňostroj dopřejí v areálu Tatra Trucks. Pro sledování ohňostroje doporučujeme louku za Ringhofferovou vilou a prostor za Městským úřadem Kopřivnice. Program začne už v 16 hodin koncertem Z horní dolní a dál na jih, samotný ohňostroj začne v 17 hodin.

Lyžařské vázání, které změnilo svět

KDY: sobota 30. prosince od 8.30 do 17 hodin

KDE: Kulturní centrum Bílovec

ZA KOLIK: 80 Kč (snížená cena 40 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Výstava Kandahár přibližuje lyžařské vázání. Proč se jmenuje stejně jako provincie v Afghánistánu? A kde se vlastně vzala vášeň k lyžařskému sportu v Beskydech? Toto a mnohem více se dozvíte na výstavě Kandahár. Lyžařské vázání, které změnilo svět.

KARVINSKO

Silvestrovský ohňostroj

KDY: neděle 31. prosince půlnoc

KDE: centrální park Havířov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Havířov si pro své občany připravil silvestrovsko-novoroční ohňostroj s hudebním doprovodem, který začne vlastně už 1. ledna pár minut po nedělní půlnoci.

Ohňostroj v Orlové

KDY: pondělí 1. ledna 2024

KDE: Náměstí 28. října Orlová-Lutyně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Město Orlová a DKMO pořádá pro své občany Novoroční ohňostroj s programem, jenž začne už v 17 hodin na náměstí 28. října.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Obrázky na skle

KDY: pátek 29. 12. od 17 hodin

KDE: Frýdecký zámek

ZA KOLIK: 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Podmalby na skle se poprvé staly předmětem odborného zájmu osobností kulturního života v 90. letech 19. století v souvislosti s uspořádáním Jubilejní výstavy v roce 1891 a Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Pro tyto výstavy byly podniknuty první systematičtější sběry lidového umění včetně obrázků na skle. Také Muzeum Beskyd spravuje reprezentativní fond čítající více než 280 kusů podmaleb především z oblasti Slezska a severní Moravy, okrajově i z ostatních oblastí výroby v Čechách. Vidět jej můžete ve frýdeckém zámku.

Betlémy z celého světa

KDY: sobota 30. 12. v 17 hodin

KDE: muzeum Beskyd, Zámecké náměstí 1264

PROČ PŘIJÍT: V letošním roce slavíme 800 let od události, kdy František z Assisi vytvořil živou scénu narození Ježíška v jeskyni u městečka Greccio. Tato výstava nabídne nejen betlémy z muzejních sbírek, ale i část sbírky afrických a jihoamerických betlémů znalce a sběratele Jaromíra Tlustého. V loňském roce navštívilo unikátní výstavu 12 000 lidí.

HC Oceláři Třinec - HC Mountfield HK

KDY: sobota 30. prosince, 17 hod.

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 240 - 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Poslední zápas třineckých Ocelářů v kalendářním roce 2023 byste si neměli nechat ujít.

OSTRAVSKO

Novoroční ohňostroj

KDY: pondělí 1. ledna v 18 hodin

KDE: Hrabůvka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ostrava-Jih opět uvítá nový rok novoročním ohňostrojem. Ohňostroj začne u kruhového objezdu v Hrabůvce tradičně v 18 hodin. Zábava ovšem začne už dříve. Od 15 do 22 hodin chystají DJs Fresh radia novoroční program na nedalekém Náměstí Ostrava-Jih, kde si zájemci budou moci rovněž vychutnat vybrané drinky na přípitek nebo zahřátí.

Vánoční kluziště

KDY: neděle 31. prosince od 10 hodin

KDE: náměstí Dr. Edvarda Beneše

PROČ PŘIJÍT: Vánoční městečko v Ostravě nabízí i celodenní bruslení na kluzišti, které je v provozu po celou dobu konání ostravských vánočních trhů , a to až do 1. ledna vždy od 10 do 20 hodin. Ledová plocha je vánočně vyzdobena a nasvícena. V areálu kluziště je mimo půjčovnu bruslí a tučňáků také šatna a sociální zařízení. Využít můžete také brusírnu bruslí.

Silvestrovské derby

KDY: sobota 30. prosince v 11 hodin

KDE: Městský stadion Vítkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Rivalita stranou. Nebo ne? Tradiční derby je po roce opět tady! Proběhne už XIX. ročník ostravského fotbalového derby veteránů mezi FC Vítkovice a Baníkem Ostrava. V akci osobnosti obou klubů, chystá se i několik překvapení.

Vila Hanse Ulricha ve vánočním

KDY: sobota 30. prosince

KDE: vila Hanse Ulricha, Sokolská třída

PROČ PŘIJÍT: Už jen do 30. prosince je k vidění památka UNESCO ve vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě v Ostravě. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava zde připravilo ve spolupráci s muzeem v Krakově výstavu unikátních Krakovských jesliček, kterým se říká šopky.

Vánoční tramvaj stále v provozu

KDY: sobota 30. prosince

KDE: Ostrava

PROČ PŘIJÍT: Ostravská vánoční tramvaj „Štádlerka“ s evidenčním číslem 1729, vánočním designem a svátečním LED osvětlením bude k zastižení každý den až do konce ledna 2024. Ostravská „vánočka“, jak se vánočním tramvajím přezdívá, bude vypravována v průběhu prosince a ledna na různé linky, aby se pravidelně objevovala v jednotlivých městských obvodech a potěšila co nejvíce Ostravanů. Kde můžete tramvaj na svých cestách Ostravou potkat, zjistíte na webových stránkách DPO. Její aktuální jízdní řád je zveřejněn vždy s několikadenním předstihem.

BRUNTÁLSKO

Mák – výstava na zámku Bruntál

KDY: pátek 29. prosince, od 9.30 do 16.30 hodin

KDE: zámek Bruntál

PROČ PŘIJÍT: Pokud milujete mák a bez škubánků s mákem si neumíte představit život, pak vás jistě zaujme, co všechno mák obsahuje a jak je prospěšný našemu zdraví. Jednoznačně patří mezi nejzdravější potraviny na světě.

Vánoční Sovinec

KDY: pátek 29. prosince až sobota 30. prosince

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Můžete se těšit na netradiční vánoční prohlídky hradu s vůní svařeného vína, čaje a kávy. Vánoce na Sovinci proběhnou od 26. do 30. prosince. Připraveny jsou zajímavosti z historie hradu, o vánočních, silvestrovských a novoročních zvycích. Během prohlídek se návštěvníci dozví mnohé zajímavosti z historie hradu, o vánočních a novoročních zvycích. Prohlídky budou obohaceny vstupy, kde se zábavnou formou dozví o historii výroby mincí, o trestech za padělání a šizení mincí. Každý návštěvník si bude moci odnést drobný dárek jako vzpomínku na tuto akci. Kromě vánočních prohlídek bude i poslední letošní Sovinecký rébus.

Novoroční výstup na Uhlířský vrch

KDY: pondělí 1. ledna 2024

KDE: Uhlířský vrch

PROČ PŘIJÍT: Koná se 34. ročník Novoročního výstupu na Uhlířský vrch. Společný odchod je v 10 hodin od Kobylího rybníka. Pro účastníky bude připravena pátá pohlednice.