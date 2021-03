Země medu

Kdy: čtvrtek 4. března od 20.30 hodin

Země medu / Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska / Makedonie 2019 / 85 min., je oceňovaný snímek na mezinárodní úrovni o divoké včelařce Atidže. Tento obrazový popis dechberoucích scenerií hornaté oblasti Severní Makedonie je zároveň pohledem na mizející řemeslo a pohledem na stav naší civilizace. Pětapadesátiletá Atidže žije sama se svou nemocnou matkou v místě, kde kdysi bývala horská vesnice. Díky včelaření si zajišťuje skromnou obživu, z okolní přírody se nikdy nesnaží získat víc, než potřebuje. Její život se však začne razantně měnit v momentě, kdy se na sousední pozemek nastěhuje početná rodina, která v jejích včelařských schopnostech vidí potenciál pro vlastní obohacení… Více ZDE.

Večer s Kateřinou Šedou

Kdy: pátek 5. března od 20.30 hodin

V rámci platformy Moje Kino LIVE proběhne přednáška umělkyně Kateřiny Šedé. Ta se dlouhodobě věnuje sociálně koncipovaným akcím a happeningům, v nichž obvykle spolupracuje se skupinami osob, které se běžně nezajímají o svět výtvarného umění. V minulých letech úspěšně vystavovala také například v Ostravě. Kateřina Šedá absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze u malíře Vladimíra Kokolii a vzápětí získala prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého za projekt Je to jedno, na kterém spolupracovala se svojí babičkou. Více ZDE.

Žaluji!

Kdy: sobota 6. března od 20.30 hodin

Žaluji! / Roman Polański / Itálie, Francie 2019 / 126 min. – V roce 1894 je důstojník francouzského generálního štábu Alfred Dreyfus nepravdivě obviněn z velezrady a odsouzen k doživotí. Tato událost vstoupila do historie jako Dreyfusova aféra. Více ZDE.

Raoul Taburin

Kdy: neděle 7. března od 20.30 hodin

Raoul Taburin / Pierre Godeau / Francie 2018 / 90 min. - Snímek o oblíbeném opraváři kol ve vesničce na jihu Francie, který ví o bicyklech první poslední. Jednoho dne sem zavítá fotograf a chce zvěčnit místní obyvatele a vyfotit si i Raoula, opravdového znalce cyklistické duše. Jenže se ukáže, že Raoul skrývá překvapivé tajemství. Film je natočen podle dětské knihy spisovatele Jean-Jacquese Sempého. Více ZDE.

Kultura on-line

Archiv on-line talkshow bohumínské K3 v moderaci Lukáše Szebesty

Archiv on-line talkshow vysílaných z bohumínského kina K3 jsou nyní dostupné na jejich YouTube kanálu. Veškeré zajímavé povídání s osobnostmi Moravskoslezského kraje moderuje Lukáš Szebesta, který během svých večerů vyslechl například modelku Terezii Jastrzembskou, moderátora Lukáše Kaniu, zpěváka Pavla Nováka, písničkářku Kaczi, herečku Lenku Waclawiecovou, ředitele Těšínského divadla Petra Kracika nebo hudebníka Otu Maňáka. Veškeré díly najdete ZDE.

Baletní Sólo pro tři

Kdy: pátek 5. února od 20 hodin

Kde: YouTube MD Olomouc

Za kolik: 150 korun

Sólo pro tři patří k nejúspěšnějším inscenacím v historii baletu Národního divadla v Praze. Taneční divadlo, v němž zní písně Karla Kryla, Vladimíra Vysockého a Jacquese Brela, se vrací na jeviště, tentokrát v Olomouci v podaní olomouckého baletního soubotu. Premiéra byla naplánována na 5. března, zatím však musí být odložena. Inscenace se k vám dostane alespoň v on-line podobě, a to v pátek od 20 hodin. Vstupenky můžete zakoupit ZDE.

Výstava Šumperské veduty

Kde: web Vlastivědného muzea v Šumperku



Současná instalace ve Výstavní síni šumperského muzea a doprovodný katalog k výstavě Šumperské veduty se snaží představit panoramatické záběry i pohledy do městských zákoutí Šumperka, přičemž odrazovým můstkem celého projektu se staly, až na výjimky, práce uložené v uměleckých podsbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku.

Vlastivědné muzeum v Šumperku uspořádalo v minulých letech řadu úspěšných výstav o historickém Šumperku. Na všech se uplatnily vedle fotografií a reálií i malované a graficky provedené pohledy na město. Tentokrát uvidíte šumperské veduty datované od 18. století do roku 1950, všechna prezentovaná díla budou navíc konfrontována se současnou fotografií.

Virtuální prohlídky

Virtuální prohlídka Národního domu ve Frýdku-Místku

Známá i neznámá zákoutí Národního domu ve Frýdku-Místku můžete poodhalit prostřednictvím virtuální prohlídky spojené s výstavou. Historická stavba letos oslavila 120 let od svého dokončení a velkolepé slavnosti k znovuotevření pro veřejnost, která se konala 4. a 5. července roku 1900.

Slovy současníka té doby „národní a kulturní tvrz Pobeskydí“, kterou Národní dům bezesporu byl, můžete shlédnout v jedinečné autorské audiovizuální sekvenci, kterou svým slovem doprovodí kulturní publicistka, básnířka a v neposlední řadě také předsedkyně spolku Krasomil, Radana Šatánková. Jednotlivé sekvence jsou hudebně doprovázeny písněmi osobitého swingového tělesa Swingalia. Virtuální pozvánka je k dispozici ZDE.

Květná zahrada on-line. Je na seznamu památek UNESCO

Kde: on-line ZDE

Podívat se do Květné zahrady můžete i teď, a to prostřednictvím virtuální prohlídky. Uvidíte pohled z kolonády, nahlédnete také do Holandské, Pomerančové a edukační zahrady.

Kroměřížská Květná zahrada patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Květná zahrada je původní raně barokní park v geometrickém stylu francouzské zahrady s typickými prvky. Zahrada byla v roce 1998 zapsána do seznamu památek UNESCO spolu s Podzámeckou zahradou a arcibiskupským zámkem.

Celou jednu stranu Květné zahrady tvoří 244 metrů dlouhá kolonáda, která původně sloužila jako hlavní vstup. Galerie je vyzdobena 44 sochami antických bohů, historických a mýtických postav v atikách a stejným počtem bust nad pilíři. Přímo v kolonádě původně byly i funkční fontány zasvěcené římským bohům Neptunovi a Venuši. Nad původním hlavním vchodem do zahrady ve středu kolonády je umístěna bysta biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu s latinským nápisem.

Zámek ve Vizovicích. Podívejte se on-line třeba do pokoje pro služebnou

Kde: on-line ZDE

Chcete se podívat do Zámku Vizovice? Využít můžete virtuální prohlídky, kde uvidíte místnosti od stropu až po podlahu. Uvidíte ovšem jen vybrané sály zámku: Exteriér, Reprezentační sál, Hraběcí ložnice, Pokoj služebné, Modrá herna, Zámecká kaple.

Zámek Vizovice se nachází uprostřed města Vizovice, asi 15 kilometrů od města Zlín. V roce 2001 byl zámek zařazen mezi mezinárodní kulturní památky. Zámek ve Vizovicích nechal postavit v letech 1750 až 1776 na místě bývalého cisterciáckého kláštera Smilheimu Heřman Hannibal z Blümegenu.

Architekt František Antonín Grimm navrhl dvoupatrovou budovu se třemi křídly ve tvaru písmene U v tehdy moderním francouzském barokním stylu. Ve druhé polovině 18. století byla dokončena zámecká zahrada – anglický a francouzský park se sochařskou výzdobou. Ze stejné doby pochází i vybavení zámku a rozsáhlá sbírka obrazů.

Zámek Buchlovice. Natáčela se tam i Čertova nevěsta

Kde: on-line ZDE

Zámek Buchlovice. Chcete se do něj podívat? Využijte virtuální prohlídku. Podíváte se na nádvoří (pohled od kašny), ale čekají na vás i tato místa: Zámecká zahrada, Hudební sál a Stříbrný salon. V roce 2010 se tam například natáčela pohádka Čertova nevěsta režiséra Zdeňka Trošky. Stavba zámku v Buchlovicích byla zahájena těsně před rokem 1700 bohatým a urozeným hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským, který zámek zamýšlel jako galantní dar své manželce Anežce Eleonoře z italského rodu Collona.

Snad proto byly u některého z předních vídeňských architektů té doby objednány italsky orientované plány ve stylu takzvané villy rustica. Výsledkem několikrát přepracovaného architektonického konceptu je nejčistší příklad italské barokní vily ve středoevropském prostoru. Kolem zámku byla od začátku budována nádherná barokní zahrada, uchvacující svojí krásou už udivené současníky.

Hrad Buchlov - Ochránce východní hranice zemí Koruny české

Kde: on-line ZDE

Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České republice. Jeho počátky se datují do 1. poloviny 13. století. Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních architektonických prvků jednotlivé výstavby. Jde tak o jeden ze vzácných příkladů v naší architektuře.

Hrad je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu v pohodlné renesanční panské sídlo. Hrad Buchlov je nejvýraznější dominantou moravského Slovácka, spolu s kaplí svaté Barbory tvoří oddechové a kulturní prostředí této oblasti. V rámci virtuální prohlídky uvidíte sekce: 1. nádvoří, Černá kuchyně, Sbírky a Renesance.

Zábava pro děti

Sportování s pohádkou v třineckém lesoparku

Kdy: od 1. do 7. března

Dům dětí a mládeže v Třinci si pro zdejší děti na jarní prázdniny připravil sportovní aktivity v přírodě. Pro předškoláky jsou připraveny tři pohádkové okruhy s úkoly, které se dají libovolně propojit. V areálu třineckého lesoparku jsou vyznačeny jednotlivé pohádkové trasy. Každá trasa je vyznačena barevně na mapě a v lese označena písmeny abecedy. Podrobné informace k akci a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách ZDE.

Výroba letadýlka potěší nejen kluky

Následující video, které si pro děti připravil DDM v Hlučíně, je určeno spíše pro ty, kteří se vyznají v materiálech na stavbu drobných letadel, tedy spíše pro kutily. Tímto způsobem se totiž staví házedla v kroužku leteckých modelářů. Poradíte si s výrobou letadýlka i u vás doma?

Slezské zemské muzeum baví děti on-line

Muzejní edukátorky pro zájemce připravily různé aktivity, hry a úkoly, které s dětmi můžete vyplňovat a tvořit v pohodlí domova. Aktivity jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, převážně ale spíše pro předškoláky a malé školáky. Všechny úkoly lze stahovat v různých formátech přímo z webových stránek Slezského zemského muzea v Opavě.



Pohádky o mašinkách - živě z Divadla loutek

Kdy: neděle 7. března od 17 hodin

Nejvyšší pan železničář touží mít největší lokomotivu na světě a černokněžník Zababa mu přání splní. Pýcha však předchází pád… Lokomotiva je tak veliká, že nemůže jezdit do zatáček, a tak je rozřezána a přemontována na několik menších mašinek. Každá je jiná,a všechny přivážejí pohádky. Jsou zábavné a poučné, protože jsou o vlastnostech, kterých mají mašinky stejně jako lidé mnoho - dobrých i špatných. V režii Šimona Spišáka se představí v hlavních rolích Karolína Hýsková, Lenka Pavlíčková, Richard Liberda, Marian Mazur a Petr Sedláček. Pohádka je pro děti od 3 let. Více na facebookové události nebo webu Divadla loutek Ostrava.

Land artová výzva s úkoly na jarní prázdniny

Kdy: od 6. do 14. března



Namísto tradičního příměstského tábora v době jarních prázdnin připravuje vsetínské volnočasové středisko ALCEDO Land artovou výzvu s úkoly! Zapojte se také a vytvořte v přírodě umělecké dílo z přírodnin. „V době od 6. do 14. března máte možnost zapojit se do naší land artové výzvy. Vytvořte na libovolném místě v přírodě dílo z přírodnin, motiv může být jakýkoli,“ uvádí Gréta Dobešová z ALCEDA, a dodává, že jej stačí vyfotit a poslat na e-mail den.zeme@alcedovsetin.cz s předmětem LAND ART. Poté vás bude od 15. do 19. března od 9 do 15 hodin v ALCEDU na recepci čekat dárek.

K výzvě patří další úkoly, ke splnění si můžete vybrat kterýkoli z nich. „Pomalujte kamínek a vyměňte si jej na tajném místě, které naleznete pomocí GPS souřadnic, ty budou přístupné na webu ALCEDA. Dále můžete podniknout procházku do Panské zahrady a na Naučné stezce ‚EVVO pojď si hrát‛ najdete žluté úkoly ke splnění,“ prozrazuje dále Gréta Dobešová.

Tvoříme s knihovnou: Ptáčci z vlny

Kde: instruktážní video spustíte ZDE

Jaro klepe na dveře. Připravte se na něj spolu se vsetínskou Masarykovou veřejnou knihovnou a vyrobte si krásné dekorační ptáčky z barevné vlny. Na výrobu budete potřebovat barevná klubka vlny, nůžky a tvrdý karton o rozměru 13 x 9 centimetrů. Pak už stačí spustit instruktážní video, ve kterém vás knihovnice provede krok za krokem k dokonalému výsledku. Takto můžete ozdobit svá okna, lustr či větvičky ve váze. Celé video najdete na kanále YouTube. Do vyhledávacího pole napište Masarykova veřejná knihovna. Přejeme krásné tvoření.

Další tipy

Výstava za sklem - Tereza Wolgemuth Drnovská

Kdy: od 1. března do 31. března

V průběhu března je za sklem klubu Atlantik v centru Ostravy nainstalována výstava umělkyně Terezy Wolgemuth Drnovské s názvem Pohledy. Při procházce centrem Ostravy se tak můžete na chvíli zastavit a prohlédnout si vystavené obrazy. Tato umělkyně studuje pedagogické fakulty ve městě Brně a na Ostravské univerzitě, obor český jazyk a výtvarná výchova, v srdci je zapálenou fotografkou, která se dostala skrze studium až k portrétní malbě.

Dny otevřených dveří Ostravské univerzity on-line

Kdy: od 1. března do 6. března

V rámci on-line Dní otevřených dveří Ostravské univerzity byly připraveny talk show se zástupci fakult Ostravské univerzity, které je možné zhlédnout na YouTube kanálu OU. Dále se uskuteční online chat (vždy od 16 hodin), virtuální představení možností studia na Ostravské univerzitě, večerní live Q&A talk show (vždy od 19 hodin) se studenty na sli.do, soutěže o ceny a mnoho dalšího.

Víte, jak se mluvilo a žilo na Hané?

Kdy: od 1. března do 31. dubna

Kde: on-line ZDE

Zažeňte nudu s dalším zábavným kvízem prostějovské Městské knihovny. Ten je tentokrát zaměřen na Hanou a hanáčtinu. Vyzkoušejte své znalosti o našem nářečí i regionu. V kvízu naleznete také různé tipy a zajímavosti. Ti, kdo odpoví správně na všechny otázky, budou zařazeni do slosování o knižní ceny. Knihovna pak ze správných odpovědí vylosuje tři výherce. Odkaz na kvíz najdete ZDE.