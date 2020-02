Africké trhy

Kdy: v sobotu 8. února od 10 do 16 hodin

Kde: Trojhalí Karolina

Za kolik: vstup je zdarma

Přijďte si i v průběhu zimního období dopřát trochu exotiky. V Trojhalí Karolina vás tuto sobotu (8. února) přivítají organizátoři Afrických trhů s plnou náručí tropického ovoce. Návštěvníci se mohou těšit třeba na obří jackfruit, spousta druhů banánů, mango, sladký ananas, voňavou papáju nebo nádherně barevné dračí ovoce. Na trzích bude nabízeno i koření ze Zanzibaru, čokoláda, kakao i čerstvé kakaové boby. Akci připravuje Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který dováží čerstvou zemědělskou produkci letecky z Afriky. Více informací najdete na webu africketrhy.cz. (lap)

3. maškarní erotický ples

Kdy: sobota 8. února od 20 hodin

Kde: Klub Rock and Roll Garage - Restaurant & Music Club

Za kolik: vstupenka k sezení v sále a restauraci stojí 450 korun, VIP balkón pak 590 korun



V sobotu 8. února se můžete opět pobavit na erotické show, kterou bude hostit Klub Rock and Roll Garage v Ostravě-Martinově. „Společně se přeneseme do erotické show ve stylu LAS VEGAS. A to nejen hudbou, ale i kostýmy. Čeká na vás bohatá tombola, hlavní cenou bude Playstation. Stejně tak se uskuteční i soutěž o nejlepší kostým,“ informují v pozvánce na 3. maškarní erotický ples pořadatelé akce. (lap)

November 2nd

Kdy: sobota 8. února od 19 hodin

Kde: Klub Parník

Za kolik: vstupenky se prodávají za 200 korun (bez možnosti rezervace v infocentrech)

Koncert rockové skupiny s výjimečnými představiteli české kytarové scény a s výraznou osobností zpěvačky Saši Langošové. Hudba kapely vychází z kořenů tradičního amerického písničkářství, které v sobě spojuje rock, blues a funky. Charakteristický zvuk kapely dotváří výrazný a nezaměnitelný ženský vokál a anglicky psané texty. Kapela hraje ve složení: Alexandra Langošová – zpěv, kytara, Roman Helcl – kytara, Jakub Vejnar – baskytara, David Babka – pedalsteel, Petr Ptáček – bicí. (lap)

Ledové světy

Kdy: neděle 9. února od 17 hodin

Kde: Planetárium Ostrava

Za kolik: vstupenka stojí 130 korun



Vědci již řadu let pečlivě sledují oteplování naší planety a s tím související ubývání ledu v polárních oblastech a zvyšování mořské hladiny. Nicméně ledem je pokryto i mnoho jiných vzdálených světů. Dá se říct, že led lze najít téměř všude ve Sluneční soustavě a je hojný dokonce i v dalekém vesmíru. Součástí pořadu, který vám nabízí Planetárium Ostrava, je také živě moderovaná část. Délka pořadu: 22 minut + 25 minut živě moderovaná část. (lap)

Dva úplně nazí muži

Kdy: sobota 8. února od 19 hodin

Kde: Divadlo Mír

Za kolik: vstupenky (za 320 a 390 korun) v předprodeji bez možnosti rezervace v infocentrech. Studenti, senioři a ZTP mají slevu 20 procent)

Aleš Krečmer, seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí ve své posteli vedle kolegy z práce a oba jsou úplně nazí. Jeden ani druhý nevědí, jak se do této situace dostali.

Když je oba posléze objeví advokátova žena, Krečmer dělá vše možné i nemožné, aby své manželství zachránil. Když začne člověk pátrat ve svém nitru, může si být vždy jistý tím, co tam objeví? Na tuto otázku se snaží nalézt odpověď komedie Dva úplně nazí muži, která je inspirovaná postupy absurdního divadla a úspěšně dobývá evropská jeviště. (lap)

Hvězda Karambola

Kdy: sobota 8. února

Kde: Ostrava, Hudební Klub Bazar (Nádražní ulice)

Za kolik: vstupné je dobrovolné



Koncert kroměřížské hudební kapely, která umí dobře měnit polohy, a stejně tak i podoby svého uměleckého konceptu, nejblíže však má k pop-rocku, nabídne v sobotu Hudební klub bazar v Ostravě. Tvorba je rozmanitá. Od veselých a „ulítlých“ písniček, až po vážnější a hlubší témata k zamyšlení. Zakládajícími členy kapely jsou Oldřich Zapletal, Laczó Ruszó, Adam Blanarovič, Martin Zdražil a Miroslav Brázdil. Hvězdoslav Karambola, jakožto abstraktní osobnost, velmi rád komunikuje s fanoušky při každém svém vystoupení a v současnosti rozjíždí řadu svých originálních koncertů pro všechny věkové kategorie. (lap)

Přijďte si vyrobit zvířátka z papírových koulí

Kdy: sobota 8. února od 15 do 17 hodin

Kde: Knihcentrum-Dům knihy

Za kolik: vstup je zdarma (pořadatelé akce doporučují rezervovat si místo na stránkách www.knihcentrum.cz/rezervace nebo telefonicky +420 607 082 029).

Příjemné odpoledne můžete v sobotu 8. února i s dětmi strávit v ostravském Domě knihy při výrobě zvířátek z papírových koulí. Užijete si zábavu, a ještě si domů odnesete vlastní výrobek. Pravidelné tvoření se konají každou druhou sobotu v měsíci. Knihy z edice TOPP jsou určeny všem věkovým skupinám čtenářů, především však dětem a mládeži. Přinášejí názorné, barevnými ilustracemi a předlohami doprovázené, návody k tvorbě nejrůznějších výrobků z mnoha materiálů. (lap)

OPAVSKO

Matiné bude o zamilovaných

Kdy: v neděli 9. února od 10 hodin

Kde: Slezské divadlo, Opava



Tradiční divadelní Matiné bude tentokrát věnované valentýnskému Dnu zamilovaných. Jeho průvodce Evžen Trupar bude rozebírat několik zajímavých výkladů, které se k tomuto u nás už stále populárnějšímu svátku vztahují. Jeho povídání doplní klavírní hudba v podání Libuše Vondráčkové, která doprovodí pěvce operního souboru Slezského divadla. (jih)

Plesy, zase plesy a všude plesy

Kdy: víkend 8. a 9. února

Kde: obce na Opavsku



Plesová sezóna vrcholí a kulturní sály jsou v sobotu od 20 hodin plné tanečníků. Kulturní dům v Brance nabídne zájemcům Obecní ples, v kulturním domě v Hati, U Krčmářů v Pusté Polomi a v Obecním domě v Ludgeřovicích budou plesat nejenom hasiči a ples ve smolkovské Sokolovně pořádají Sokolové. Hlavnický kulturní dům přivítá účastníky Včelařského plesu a sál restaurace v Kyjovicích zaplní účastníci Korálkového plesu. Tělocvična oldřišovské základní školy poslouží jako místo konání Zahrádkářského plesu a vršovický kulturní dům přivítá zájemce o Discoples. Ve štítinské základní škole se uskutečné Chovatelský ples a společenský sál ve Velkých Heralticích nabídne Obecní ples. Chvalíkovické děti si zaplesají od 15 hodin v místní Sokolovně a další příležitost děti dostanou v neděli. V domoradovickém kulturním domě zažijí bledé i rudé tváře od 14 hodin pravý Indiánský maškarní ples se vším, co k tomu patří a kulturní dům v Darkovičkách zaplní od 15 hodin masky ve stylu pohádky Anděl Páně. (jih)

Hvězda TV Šlágr zahraje v kinosále

Kdy: v neděli 9. února od 16 hodin

Kde: kino Mír, Opava

Za kolik: 300 korun

Do opavského kinosálu zamíří hudební skupina Duo Jamaha, která působí na hudební scéně ve složení Alfonz a Marian Kotvanovci už šestnáct let. Ženský element představuje během vystoupení zpěvačka Katka Kotvanová a hudební nabídka této skupiny je multižánrová. Repertoár netvoří jen lidové a taneční písně, ale i domácí a zahraniční hity nebo moderní remixy. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Plesová country zábava

Kdy: pátek 7. února

Kde: Kopřivnice, Katolický dům

Za kolik: 130 Kč

Již 29. ročník country bálu pořádá v pátek 7. února kopřivnickém Katolickém domě organizátorka Radomíra Blahutová. K tanci a poslechu budou hrát kapely Cizinci a Kondoři, o doprovodný program se postará kouzelnice Radana se svou Western Magic Show. Dobové kostýmy jsou vítány. Velký kopřivnický Country bál s bohatě zásobeným barem a domácí kuchyní odstartuje v 19 hodin. Vstupenky v prodeji v Informačním centru Kopřivnice. (tj)

Vstupte do světa bláznů a pierotů!

Kdy: v pátek 7. února

Kde: Nový Jičín, Klub Galerka

Za kolik: 150 Kč



Milovníci české alternativní scény mohou plesat. Novojičínský Klub Galerka v sobotu 7. února nabízí to nejlepší, co je možné v této hudební „škatulce“ slyšet. V klubu se představí přední česká alternativní kapela První Hoře, která bývá řazena mezi průkopníky progresivního nebo avantgardního rocku. Na kontě má již šest alb, mnohá ocenění včetně ceny Anděl a stovky festivalů a úspěšných klubových koncertů. Kdo má chuť ponořit se do jejího specifického, tajemného, absurdního, krutého i něžného světa bláznů, pierotů a blouznivců, neměl by v klubu chybět. Koncert začíná v 20.00 hodin. (ipa)

V klubu bude znít listopad

Kdy: v pátek 7. února

Kde: Odry, Dělnický dům – Village sound

Za kolik: neuvedeno

Kapela November 2nd patří k tomu lepšímu, co může naše (ne)populární scéna nabídnout. Získala například cenu Nejlepší nový talent Jim Beam Music, její jméno se objevuje v domácím i evropském tisku. Hlavně ale vyniká dynamickým zpěvem frontmanky Alexandry Langošové, která kromě zpěvu hraje na kytaru. V pátek 7. února November 2nd vystoupí v hudebním klubu Village sound v Odrách, sekundovat jim bude Jan Kunze, známý hlavně z kapely Kofe-In. Tentokrát se představí s projektem Munroe. Hudební večer v klubu Village sound v Dělnickém domě v Odrách začne v 20.00 hodin. (ipa)

Čemu věříme a čeho se bojíme

Kdy: sobota 8. února

Kde: Veřovice, Kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné



Veřovice - obec, ve které pramení řeka Jičínka, kde roku 1907 pobýval Tomáš Garrigue Masaryk - prezident osvoboditel, ze které pochází Jan Bartoň, reprezentant v běhu na lyžích, či Tereza Dočkalová, držitelka ceny Thálie, je nově také obec, do které zavítají v sobotu 8. února Marek Herman a Jiří Halda. Oba tito pánové se věnují psychologii. Pedagog Marek Herman je autorem bestselleru Najděte si svého marťana, v současné době vychází jeho druhá kniha, kterou napsal se svým kolegou Jiřím Haldou „Jsi tam, brácho?“ Přednáška o tom, co je vlastně v životě důležité a na čem opravdu záleží, začne v 18 hodin v prostorách veřovického kulturního domu. (tj)

K vidění budou králíci drůbež i hloubi

Kdy: v sobotu 8. února

Kde: Studénka, budova ČSCH

Za kolik: neuvedeno



Prodejní výstavu drobného zvířectva pořádají v sobotu 8. února členové Českého svazu chovatelů ve Studénce. Jedná se o poslední výstavu v regionu před novou chovnou sezonou, pro chovatele poslední možnost nákupu čistokrevných zvířat. Výstava se koná v budově ČSCH ve Studénce u nádraží ČD, vystaveno bude okolo 150 králíků, 80 kusů drůbeže a 70 holubů mnoha plemen a barevných rázů. Během dne bude opět možno vidět ukázky sportu Králičí hop. Pro veřejnost je výstava otevřená od 7.30 do 14.00 hodin. (tj)

BRUNTÁLSKO

Masopustní průvod

Kdy: pátek 7. února od 16 hodin

Kde: Kulturní dům, Milotice nad Opavou

Za kolik: zdarma



Tradice velí, že masopust je poslední oslava před dlouhým velikonočním půstem, kdy do ulic vyrazil průvod v čele s maskami koně a medvědáře i s medvědem. V Miloticích nad Opavou se tuto tradici snaží obnovit děti z Mateřské školy a jejich pedagogický dohled. Letos pořádají průvod už potřetí, a tak zvou všechny rodiče a další zájemce, aby je přišli podpořit. Masky vyjdou v 16 hodin od školky a skončí v Kulturním domě, kde na promenádu naváže Dětský maškarní bál. Ten slibuje zábavný program plný her a soutěží. Zváni jsou všichni, masky jsou výhodou.

Obecní bál v Bohušově

Kdy: sobota 8. února od 20 hodin

Kde: Kulturní dům Bohušov

Za kolik: v předprodeji 200 korun, na místě 300 korun



Tanec má mnoho podob. Pro někoho je zdrojem obživy, pro jiného noblesní kratochvílí. Jeho různé verze se potkají také na Obecním bálu v Bohušově. Kromě toho, že si budou moct zatancovat sami návštěvníci, je pro příchozí připraven doprovodný program s vystoupením vicemistra Evropy a dvojnásobné mistryně republiky v electro boogie s robotí show. Zlatým hřebem večera bude tombola. Hudební doprovod zajistí skupina Super Fox.

Dny kouzelných orchidejí

Kdy: 8. – 23. února

Kde: Zahrada Flora Úvalno

Za kolik: zdarma



Pokud vám ve spící přírodě chybí barvy, nezoufejte. Zahrada Flora Úvalno nechá své prostory během února rozkvést orchidejemi, tak se můžete přijít pokochat. Podívaná to bude určitě zajímavá, už jen pro to, kolik druhů těchto exotických rostlin existuje, jenom v české přírodě se jich vyskytuje přes 40. Oblíbené jsou pro své výrazné barvy, zajímavé tvary a odolnost při pěstování i v domácnostech. Kdo nevěří, může vyzkoušet. Výstava bude prodejní, takže není problém si odvézt domů přesně tu rostlinku, která vám padne do oka.

Malá čarodějnice

Kdy: neděle 9. února v 15 hodin

Kde: Základní škola Město Albrechtice

Za kolik: zdarma



Máte rádi pohádky a chtěli byste nějakou vidět na vlastní oči? Potom v neděli vyražte do Základní školy ve Městě Albrechticích, od tří hodin se zde bude jedna odehrávat. Jmenuje se Malá čarodějnice a divákům slibuje kouzla, čáry a hlavně dobrou zábavu. Hrát ji pro vás bude divadlo Magnet z Bruntálu. Jedná se o ochotníky, kteří svoji tvorbu zasvětili dětem a jezdí ji pro ně hrát po celé České republice, nejčastěji jsou však k zastižení na severní Moravě a v jižních Čechách.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Festival Cyklocestování

Kde: Frýdek – Místek

Kdy: 7. – 9. února



Tradiční a originální cestovatelský festival Cyklocestování ve Frýdku-Místku se uskuteční již po čtrnácté na plátně a v prostorách Nové scény Vlast. Prostřednictvím besed, promítání, filmů a workshopů se můžete vydat s cestovateli na kolech do různých koutů světa. Hlavním programem bude projekce nejúspěšnějšího českého himálajského horolezce Radka Jaroše nejen o všech jeho 14 osmitisícovkách, ale i o tom, jak jel na kole na Elbrus. Za tahák festivalu lze určitě považovat vyprávění o tříleté cyklocestě slovenské dvojice Cycle2inspire nebo promítání Martina Stillera o exotické Srí Lance, kam se vydal na těžko na kolech i s rodinkou.



O zážitky nebude nouze ani v besedě beskydského cestovatele Radka Zlého, který povypráví o náročném cykloputování po jihu Afriky. Chybět ani letos nemohou Vackovi, kteří nás protáhnou v sedlech kol Austrálií a motivovat vás rozhodně bude také inspirační povídání o Murské cyklostezce v podání Standy Ubíka. A to samozřejmě není vše! Už teď se tedy máte na co těšit - více zde.

Špióni v převleku

Kde: kino Frýdlant nad Ostravicí

Kdy: 8. února od 15 hodin



Bylo by téměř nemožné najít dva tak odlišné hrdiny, jako jsou legendární superšpión Lance Sterling a geniální vynálezce Walter Beckett. Agent Lance kultivovaný, elegantní, nonšalantní, prostě naprosto dokonalý za všech okolností. Zatímco Walter… není. Ten je prostě jen geniální.

Příhody medvídka Ťupínka

Kde: Frýdek-Místek

Kdy: 8. února od 15 hodin



Loutkovou pohádku o prvních příhodách malého medvídka a jeho tatínka medvěda, lišky i malého pejska, uvede DUO - Divadlo u Ostravice v divadle Čtyřlístek ve Frýdku-Místku. A to v sobotu od 15 hodin. Autorem představení je Jan Wilkowski a je určeno pro děti od 3 let.

Sportovní ples

Kde: Frýdlant nad Ostravicí

Kdy: 8 února od 19 hodin



Sportovní ples v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí se koná v sobotu 8. února od 19 hodin. Jeho podtitul zní Sportovní ples "aneb dokola bez kola" s kapelou Sagar.

KARVINSKO

Muzikál Trhák v Havířově

kdy: neděle 9. února, od 19.30 hodin

kde: Havířov, KD Leoše Janáčka

Vstupenky od 590 korun



Havířov - Po dvou úspěšných sezónách v pražském Divadle Broadway a 70 reprízách zavítá v rámci regionální tour legendární hudební komedie Trhák muzikál i do Havířova. Muzikál na divadelní scénu jej adaptoval osvědčený scénárista a režisér Radek Balaš, který zachoval nespočet známých dialogů a hlášek. Kromě nekonečného množství situačních gagů, špílců a slovních hříček – přivádí na scénu také všechny původní filmové písně, včetně té nejznámější “Nech brouka žít”. Představení má i hvězdné obsazení. Uvidíte například Martina Dejdara, Oldřicha Navrátila, Josefa Poláška, Ivu Kubelkovou, Roberta Urbana, Bořka Slezáčka Sandru Pogodovu a další. (toj)