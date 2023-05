Jak si užít aktuální víkend v kraji? Na Opavsku se po obnově otevírá památník v Hrabyni, jinde výročí slaví osvobození, v klubech hraje zajímavá hudba. Spousta akcí se koná i jinde. Více již v Tipech Deníku.

Téměř hotová rekonstrukce Národního památníku II. světové války, 11. dubna 2023, Hrabyně, Opavsko. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

OPAVSKO

Latina, jazz i lidové prvky

KDY: pátek 28. dubna, od 18.30 hodin

KDE: KUPE v Opavě

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ostravská skupina Bohemian Club nabídne svým posluchačům latinsko-americké rytmy, world jazzový nádech i chytlavé lidové prvky z vybraných částí světa. Hráči na akordeon, klavír, kytaru, trubky, tubu a perkuse jim slibují barevný hudební zážitek v podobě hudební směsky, kterou její členové považují za obohacující a zajímavou. Představuje zrod nového zvuku kapely a nakažlivou radost z hudby.

Rej čarodějnic a divoženek

KDY: pátek 28. dubna, od 17 hodin

KDE: Hasičský areál Kravaře

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zábavný večer s kouzelnými dílničkami, magickým táborákem, tematickými hrami a soutěžemi. Od 19 hodin si přijdou na své milovníci tance, protože vypukne pravá čarodějnická diskotéka, na které se patřičně vydovádějí.

Město slaví osvobození

KDY: pátek 28. dubna, od 19.45 hodin

KDE: hřbitov a hřiště v Hradci nad Moravicí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Program zahájí pietní akt na městském hřbitově a z něj se účastníci vydají na Podolskou ulici, kde bude ve 20.15 hodin položena kytice u památníku. Ve 20.30 hodin vyjde lampionový průvod a jeho cílem bude hřiště na Stránce, na kterém vzplane vatra a program zakončí ohňostroj.

Hrabyňský památník se otevírá

KDY: sobota 29. dubna, od 9 hodin

KDE: Hrabyně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Národní památník II. světové války ve správě Slezského zemského muzea otevře po roce oprav znovu dveře veřejnosti. Základní vstupné je 150, zlevněné 80 a rodinné 350 korun. Při rekonstrukci za zhruba 40 milionů korun došlo v památníku k modernizaci audiovizuálního vybavení i k výrazné proměně stálé expozice. K vidění budou jedinečné exponáty z muzejní sbírky, maketa sovětského tanku T-34 a hrabyňského domu číslo 72 i německý a sovětský dělostřelecký kanón nebo velkolepá bojová scéna, odkazující na ostravsko-opavskou operaci. Nad ní budou promítány historické filmy, týkající se osvobození našeho území. Pro expozici byly vytvořeny věrné kopie uniforem, aktualizací a obměnou prošly všechny doprovodné texty. Ve správní budově bude otevřena nová výstava s názvem Jak se hledají druhoválečné hroby aneb Užití, limity a možnosti nedestruktivních metod při výzkumu a identifikaci aktivit II. světové války v českém Slezsku a též panelová výstava První velitel první tvrze. Ladislava Honce. Památník bude přístupný do 30. listopadu vždy od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Trhy a tradice na náměstí i na ranči

KDY: sobota 29. dubna, od 8 hodin

KDE: Mírové náměstí a Dětský ranč v Hlučíně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Náměstí ožije Farmářskými trhy a stavením májky. Návštěvníci si mohou namalovat svou stužku a uvázat ji na věnec, v 10 hodin bude vztyčena májka. Od 15 hodin si dají čarodějnice a čarodějové sraz před Domem dětí a mládeže a vydají se na Dětský ranč, kde účastníky čeká stezka s úkoly, čarodějný fotokoutek, zábavné hry i živá kapela.

Jaro je ideální dobou k poznávání přírody

KDY: sobota 29. a neděle 30. dubna

KDE: v Opavě a Raduni

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pokud bude počasí přát, sejdou se v sobotu milovníci jara a ptáků v rámci připomenutí Dne Země v šest hodin ráno na zastávce u víceúčelové haly v Městských sadech. Ornitolog Otakar Závalský je během vycházky seznámí s ptáky a naučí je rozeznávat podle zpěvu, který je po ránu slyšet ze všech stran. V neděli podniknou zájemci od 9 hodin exkurzi za obojživelníky Raduňského mokřadu s odborným výkladem. Za tímto účelem se sejdou přímo u mokřadu, který je před obcí Raduň směrem od Kylešovic. Na návštěvníky čeká procházka biotopem o rozloze 1,3 ha a seznámení se s místní faunou a flórou. Ekologové jim představí obojživelníky, vážky a rostliny, které se v lokalitě nacházejí a součástí akce je ochutnávka výrobků Semix Pluso.

Kladivo na čarodějnice

KDY: pátek 28. až neděle 30. dubna

KDE: obce v regionu

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Čarodějnicím a divoženkám skončil jejich čas a budou po zásluze upáleny, aby už lidem nemohly škodit. V pátek 28. dubna budou od 16 hodin plamenem zlikvidované v Bohuslavicích na školním hřišti, na hřišti v Melči nebo na hřišti v Raduni. V sobotu 29. dubna čeká stejný osud čarodějnice od 16 hodin na hřišti u ZŠ ve Slavkově, od 18 hodin na dětském ranči v Hlučíně nebo v Kravařích – Dvořisku od 16 hodin u hasičárny. V neděli skončí divoženka od 15 hodin na hranici na hřišti ve Štítině a od 15 hodin v Tenisovém klubu na Jaselské ulici v Opavě. Exekuce budou na všech místech provázet pestré zábavné programy.

Na opavské Sokolce vzplane vatra, budou se pálit čarodějnice

Pochod po stopách bojovníků

KDY: sobota 29. dubna od 8 hodin

KDE: cílem je památník v Hrabyni

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Český svaz bojovníků za svobodu a Slezské zemské muzeum pořádají k oslavám ukončení II. světové války a výročí osvobození Československa tradiční pochod s názvem Po stopách bojovníků za svobodu. Start je od 8 do 10 hodin a jednotlivé trasy mají určené kilometry První v délce 9,5 kilometru vede ze Štítiny přes Nové Sedlice do Hrabyně, druhá má 9,5 kilometrů a vede z Budišovic a Zátiší údolím Ohrozimy do Hrabyně a třetí má 4,5 kilometru a vede z Budišovic přímo do Hrabyně. Kromě pěších jsou vítáni i cyklisté. Cíl je do 13 hodin u hrabyňského památníku, kde bude pro účastníky zajištěné pití a vstup zdarma do památníku.

S čerty nejsou žerty

KDY: neděle 30. dubna od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo v Opavě

ZA KOLIK: 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Loutkářský soubor Broučci předvede dětem od čtyř let klasickou loutkovou pohádku Čertův mlýn. Jak název napovídá, zavede je do mlýna, kam se bez pozvání nastěhovali čerti. S pekelníky však, jak známo, bývá velmi těžké pořízení. Otázka proto zní: Najde se někdo, kdo je z mlýna nadobro vyžene? Odpověď bude zřejmá až při sledování tohoto představení.

Sólová kytarová show

KDY: neděle 30. dubna od 19 hodin

KDE: KUPE v Opavě

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Multiinstrumentalista Gwyn Ashton vystoupí ve své sólové one man band show se svou zcela novou akustickou folkovou a elektrickou bažinatou rockin' boogie 'n' blues. Jeho koncert bude příslovečnou hudební třešničkou na dortu. Protagonista je uváděný v jižní australské hudební síni slávy. Cestuje po Velké Británii, Evropě a Austrálii se svou zcela novou akustickou folkovou a elektrickou bažinatou rockin' boogie 'n' blues kytarovou show pro jednoho člověka a propaguje své nové album 'Mojo Soul“.

VIDEO: Legiovlak v Opavě. Ukazuje, jak žili a putovali českoslovenští legionáři

KARVINSKO

Slezský rynek

KDY: 27. dubna, 8-16 hodin

KDE: náměstí ČSA, Český Těšín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ochutnávka zabijačkových specialit, nabídka čerstvých potravin od regionálních výrobců, prezentace lidové tvořivosti, soutěže pro zákazníky o hodnotné ceny

Taneční show taneční školy Nikola´s Dance Unico

KDY: 29. A 30. dubna, 17 hodin

KDE: Dům kultury města Karviná

ZA KOLIK: 160 Kč, děti do 15 let 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Show, která bývá často vyprodaná. Taneční program TŠ Nicola´s Dance Unico Karviná. Ukázky moderního a streetového tance.

Čarodějnická show s kouzelnicí Radanou

KDY: 29. dubna, 14 hodin

KDE: areál letního kina Orlová

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce nabídne bohatý program pro děti, které mohou přijít v maskách. Bude zde Čarodějnická show na pódiu s kouzelnicí Radanou, průvod, fotkoutek, či malování na obličej. V případě nepříznivého počasí akce zrušena.

OSTRAVA

Lopni beczku

KDY: pátek 28. až sobota 29. dubna

KDE: Národní zemědělské muzeum, Ostrava

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ochutnejte piva řemeslných pivovarů. Během dvoudenního festivalu svrchně kvašených piv budete moci vyzkoušet desítky druhů pivních speciálů, které vám budou čepovat zástupci toho nejlepšího na české pivní scéně. Akce startuje v v pátek 28. dubna ve 14 hodin a pokračuje v sobotu 29. dubna od 11 hodin. Končí se až večer. Čepovat se bude do sklenic 0,3 l, které bude možnost zakoupit nebo se zálohou zapůjčit u vstupu. Občerstvení zajištěno.

Letní opening ve Skalce

KDY: sobota 29. dubna

KDE: Skalka family park, Ostrava

ZA KOLIK: dítě 370 Kč, dospělý 160 Kč, senior 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce je určena pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na slavnostní otevření hned čtyř nových atrakcí – už nyní park nabízí více než čtyři desítky lákadel. Pro děti bude připraven doprovodný program v podobě malování na obličej, tanečního vystoupení a mnoho dalšího. Na své si přijdou i rodiče, pro které je připraveno bistro s venkovním posezením na terasách, aby mohli mít přehled o tom, jak se jejich děti baví.

Jarní sraz Supersportů v Ostravě

KDY: sobota 29. dubna od 9 hodin

KDE: Polygonu Libros, Ostrava

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: První sraz v Moravskoslezském kraji zaměřený na supersporty se koná v rámci startu auto&moto sezóny v Ostravě. Hlavním partnerem akce je Supercars Club CZ&SK a slibuje velmi zajímavé vozy k prohlédnutí. Návštěvníci se mohou těšit také na zajímavé supersporty od dalšího partnera srazu, kterým je autosalon AR Cars Ostrava zaměřující se na prodej právě super sportovních vozidel. Na přilehlé trati bude současně probíhat Driftking of Libros, plný ostrých drift battlů. Kromě supersportů a driftů bude připravena i tuningová zóna s pořádně upravenými auty, sraz amerických vozů a antilag contest přímo u hlavní stage.

Otevřené nebe - Setkání s Boží mocí

KDY: sobota 29. dubna od 18 hodin

KDE: Gong, Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jakub Kamiński, bývalý polský fotbalista, vystoupí v aule Gong Ostrava a bude vyprávět o svém setkání s boží mocí, o síle víry a zázracích. Svůj příběh chce předávat jako inspiraci pro každého, kdo hledá zdroj síly a naděje. Večer je podle pořadatelů určen pro všechny, bez ohledu na to, zda věří v Boha, nebo ne.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Art of život

KDY: začátek je v pátek 28. dubna, 16 hodin, akce potrvá do 30. dubna

KDE: Palackého 133, budova bývalé Moravia banky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Art of život je zcela unikátní událost, která tady ještě nebyla! Nabídne třídenní „market“ věcí od gastronomie, přes umění až k možnosti se nechat ostříhat nebo potetovatHlavní vizí je propojit lokální tvůrce a podnikatele a vytvořit událost spojující design, módu, hudbu i gastronomii. Vystavovatelé tak dostanou jedinečnou možnost představit svůj talent místní kultuře. Součástí bude také prodejní market.

Symfonický orchestr F-M - Jarní koncert

KDY: pátek 28. dubna, 19 hodin

KDE: Národní dům, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 250 Kč, studenti, senioři, ZTP 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další koncert Symfonického orchestr FM nabídne opět přehlídku kvalitní hudby. V programu zazní 5. symfonie Franze Schuberta, Z českých luhů a hájů Bedřicha Smetany a předehra k opeře Carmen George Bizeta.

Výstava leteckých modelů z celého kraje ve Frýdku-Místku

KDY: 23. dubna - 6. května, 10-17 hodin

KDE: Lidový dům, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vystaveny jsou letecké modely téměř všech modelářských kategorií a velikostí. Od modelů kategorie házedel a modelů s pohonem gumovým svazkem, až po modely kategorie obřích modelů, jejichž rozpětí je i několik metrů a váha až několik desítek kilogramů. Také jsou zde k vidění jak modely poháněnými spalovacími motory o objemu až 250 ccm, tak i modely hnanými elektromotory a modelářskými turbínami. Výstava je svým zaměřením vhodná rovněž jako doplnění výuky technických, praktických a výtvarných předmětů na základních a středních školách a je určena všem zájemcům o letectví, létání a techniku vůbec. Součástí výstavy je rovněž průřez činností jednotlivých modelářských klubů, které se výstavy účastní. Jedna se o několik klubů napříč celým MS krajem.

NOVOJIČÍNSKO

Pohrát si mohou děti, dospělí i senioři

KDY: pátek 28. dubna, od 14 hodin, sobota 29. dubna, od 9 hodin

KDE: velký sál Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 100 Kč/ 50 Kč – dítě starší 3 let

PROČ PŘIJÍT: Akce nazvaná Festival IQ Play je kreativním festivalem stavebnic a her, na kterém budou k vidění a hlavně k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. Je určena pro rodiny s dětmi, ale velmi rádi ji navštěvují i hraví dospělí a senioři. V pátek potrvá do 18 hodin, v sobotu končí o hodinu dříve.

Na náměstí se bude péct veleucho i velepizza

KDY: patek 29. dubna, od 11 hodin

KDE: náměstí ve Štramberku

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Slavnosti štramberských uší jsou již tradiční akcí, kterou ve Štramberku pořádají podnikatelé ve spolupráci s městem Štramberk. Kromě voňavých a křupavých štarmberských uší návštěvníky čeká mnoho muziky v podání skupin Ostopět, Acoustic Velvet a Argema. Ve 14 hodin se uskuteční pečení veleucha a velepizzy.

V kopřivnickém parku se bude tančit

KDY: sobota 29. dubna, od 16 hodin

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše v Kopřivmici

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kopřivnice a místní Taneční centrum Relax se již pravidelně připojují k oslavě Mezinárodního dne tance. V sadu Edvarda Beneše se uskuteční nejen společný celorepublikový tanec, ale i zábavná taneční štafeta čtyřčlenných týmů všech věkových kategorií na vlastní hudbu. Týmy se mohou hlásit předem i na místě. Trasy k výběru jsou tři podle odvahy účastníků. Kdo chce, může startovat na každé trase. Akce začíná už v 15 hodin samotné tančení o hodinu později.

Čarodějnice projdou Novým Jičínem

KDY: neděle 30. dubna, od 14 hodin

KDE: Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční pálení čarodějnic pořádá v centru Nového Jičína Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o. ve spolupráci s rodinným centrem Mozaika, čarodějnici Martinou a Delfínky. Program začne ve 14 hodin naproti hotelu Praha Čarodějnickou stezkou, od té doby až do 18.30 hodin bude na Masarykově náměstí nabídka občerstvení i čarodějných workshopů. Program zahrnuje například magický fotokoutek, balónkového klauna, vystoupení kapely Klika NJ Blues Band. V 18.45 hodin začne čarodějný průvod centrem města, po něm dojde na vyhlášení nejlepší čarodějnické masky a čarodějnických brýlí. Od 20 hodin vystoupí v Žerotínově ulici Marco Campos & T4F a poté seskupení Hospodský bordel. Od 18 do 22hodin bude souběžně probíhat na nádvořích a ve vnitřních prostorách Žerotínského zámku program v rámci Čarodějné-muzejní noci.

Filipojakubskou noc zakončí ohňová show

KDY: neděle 30. dubna, od 15 hodin

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše v Kopřivnici

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vezměte košťata, klobouky, pavouky, omamné lektvary a přijďte se svými dětmi nasát atmosféru magické Filipojakubské noci, takto lákají kulturní pracovníci Kopřivnice veřejnost na magické odpoledne plné hudby, zábavy i tradičních ukázek spojené s pálením čarodějnic včetně večerního zapálení vatry. V programu se představí rytíři, komedianti, chybět nebude představení z katovské dílny. Historickou i rockovou muziku zahrají skupiny Rabussa, Clamortis a Apači. Závěr bude patřit ohňové show.

V Trojanovicích oslaví svátek jazzu

KDY: neděle 30. dubna, od 16 hodin

KDE: náves v Trojanovicích

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní den tance a Mezinárodní den jazzu se v Trojanovicích rozhodli oslavit akcí nazvanou Beskydský Jazzmaraton 2023. Zazpívají: Joanna Markowska (PL), Eliška Šidlová (CZ), zahrají: Rostislav Hus (CZ) – kytara, Jędrzej Łaciak (PL) – basová kytara, Pavel Bjolek (CZ) – bicí, Marian Friedl (CZ) – klarinet a zatančí: Taneční oddělení ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm.

BRUNTÁLSKO

Otevření cyklostezky Slezská Harta a zahájení lodní dopravy

KDY: sobota 29. dubna od 10 hodin

KDE: restaurace U Kormidla, Leskovec nad Moravicí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jak lépe začít víkend než procházkou nebo projížďkou po nových úsecích cyklostezky a užít si nádherné okolí Slezské Harty? Slavnostní otevření cyklostezky Slezká Harta je spojeno také se zahájením lodní dopravy. Zváni jsou všichni cyklisté, bruslaři a výletníci. Sraz je v restauraci U Kormidla v Leskovci nad Moravicí.

Kmotra smrt na Sovinci

KDY: sobota 29. až neděle 30. dubna

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: K vidění bude vojenská historie i bojové umění středověku. Vývoj palných zbraní od gotiky po Napoleonské války. Nefalšované souboje a šermířské techniky různými zbraněmi. Největší moravský hrad byl založený mezi léty 1329 – 1332 bratry z rodu Hrutoviců, rozšířený za vlády Pňovštích a Boskovických v 16. století. Většina hradeb a bastionů včetně samostatné dělové bašty byla postavena v 17. století, kdy hrad vlastnil Řád německých rytířů. Vojenský význam hradu od konce 17. století postupně klesal a v polovině 18. století byl odzbrojen.

Legendární 70. v krnovském Míru

KDY: pátek 28. dubna až neděle 30. dubna

KDE: kino Mír, Krnov

ZA KOLIK: třídenní akreditace 1 150 Kč, dvoudenní 850 Kč

PROČ PŘIJÍT: Krnovským kinem se po roce zase bude rozléhat vrčení analogových promítaček, které vyjadřuje citoslovce KRRR! Fanoušci legendárních filmů sedmdesátek s extrémně kvalitním obrazem přijedou z celé Evropy do Krnova na 16. ročník festivalu 70mm filmů. V programu budou zastoupeny jak archivní snímky (například muzikál Král Artuš a jeho družina (1967), nebo Vzpoura na Bounty (1962)), tak i aktuální novinka Babylon (2022), která dokazuje, že i v době digitálních projekcí má klasický filmový pás své místo. Součástí festivalu jsou i odborné úvody a přednášky evropských specialistů, kteří oceňují zachované technické vybavení kina Mír 70 a připomínají, že v rámci Evropy patří mezi několik málo kin umožňujících projekci tzv. „královského filmového formátu“, tedy filmového pásu o šířce 70 mm.