Jak si užít nastávající víkend? Přinášíme pravidelnou várku tipů na víkendové akce v Moravskoslezském kraji.

Atmosféra Oktagonu 37, 3. prosince 2022 v Ostravě. | Video: David Hekele

OPAVSKO

Náměstím bude znít hudba a zpěv

KDY: pátek 8. až neděle 10. prosince

KDE: Dolní náměstí Opava

PROČ PŘIJÍT: V rámci Vánočních trhů vystoupí v pátek od 16 hodin skupina Expedice Apalucha a v 18 hodin ji vystřídá zpěvák Petr Kolář. Sobota bude od 16 hodin patřit skupině Voxel a v 18 hodin přivítají posluchači zpěvačku Leonu Machálkovou. V pořadí druhá adventní neděle nabídne v 10 hodin koncert Slezské kapely, od 15 hodin vystoupí Děda Mládek Ilegal Band a program uzavře od 18 hodin Ondřej Fencl s Hromosvodem.

Koncert na zámku

KDY: pátek 8. prosince od 17 hodin

KDE: obřadní síň zámku Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Adventní koncert uspořádá komorní pěvecký sbor Slezské univerzity pod vedením Vladimíry Jaškové. Do programu se zapojí i ostravský vokální ansámbl Notabene s uměleckou vedoucí Danielou Střílkovou.

Charitativní tvořivé dílny

KDY: sobota 9. a neděle 10. prosince

KDE: Slezanka, Opava

PROČ PŘIJÍT: Jazyková škola Abeceda s Tvořivou společností dává zájemcům od 13 do 18 hodin příležitost k výrobě vánočních dárků. Nabídka workshopů zahrnuje vypalování do dřeva, mozaiku z přírodních materiálů, malování na břidlici nebo kameny, výrobu svícnů a věnců, zdobení perníčků a další aktivity, vhodné pro šikovné ruce. Přítomní si navíc mohou od 17.15 hodin zazpívat oblíbené koledy.

Vánoce na zámku

KDY: pátek 9. prosince od 13 do 17 hodin

KDE: zámek, Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci si na zámku poslechnou kolegy v podání folklorních souborů, prohlédnou si ukázky lidových řemesel, vánočně laděnou zámeckou expozici, historický jarmark a výstavu perníků pod názvem Zpívánky, říkánky, koledy. Součástí programu bude tematická výstava betlémů, kterou si pak zájemci mohou prohlédnout až do poloviny ledna.

Vánoční punčování

KDY: Neděle 9.prosince od 15 hodin

KDE: náměstíčko před Kulturním domem

PROČ PŘIJÍT: Na této typické předvánoční akce mohou zájemci ochutnat spoustu punčů, které budou soutěžit O nejlepší vánoční punč. V programu vystoupí děti z místní základní školy, pěvecké sbory Nezmar a Rozmar nebo Josef Poštulka Christmas Band. Součístí akce je bohaté občerstvení.

Koncept market v muzeu

KDY: sobota 9. prosince od 10 hodin

KDE: Müllerův dům, Opava

PROČ PŘIJÍT: Historický Müllerův dům bude do 17 hodin místem prodejního Koncept marketu. V něm si návštěvníci mohou koupit lokální fair trade výrobky a produkty malých podnikatelů. Slezské zemské muzeum na něm zájemcům představí své publikace i další tvorbu. Přítomní si mohou na místě též namalovat vlastní vánoční baňku.

Víkend v divadélku

KDY: sobota 9. a neděle 10. prosince

KDE: Loutkové divadlo, Opava

PROČ PŘIJÍT: Sobotní večer bude d 19 hodin patřit mládeži a dospělým návštěvníkům. Petra Bílková s Michalem Hnátkem si pro ně připravili Kabaret Pepe na cestách. Večer plný autorských písní, hudby, zpěvu, večer slov humorných i zcela vážných, příběhů pravdivých i takových, které se nikdy nestaly, doplněné klavírem, kytarou, bubny, harmonikou a dobrou náladou. Vstupné 200 korun. V neděli obsadí hlediště od 10 a 16 hodin děti od čtyř let, kterým pražské Divadlo Kampa přiveze Vánoční pohádku o kapru Karlovi. Prozradí jim, jak se slaví Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii a vyprávění bude doplněné koledami a vánočními zvyky.

Koncert v knihovně

KDY: neděle 10. prosince od 18 hodin

KDE: Knihovna Opava

PROČ PŘIJÍT: Koncertní prostor Městské knihovny Petra Bezruče rozezní ozvěny vánoční hudby. Posluchačům je poskytne klavírista Miroslav Beinhauer se zpěvačkou Pavlou Radostovou. Jejich Vánoční koncert bude naplněný hudbou a sváteční atmosférou.

Ave Maria v konkatedrále

KDY: neděle 10. prosince od 15 hodin

KDE: Konkatedrála Nanebevzetí P. Marie, Opava

PROČ PŘIJÍT: Impozantní chrámovou lodí se ponese adventní koncert Nejkrásnější Ave Maria v podání nositelky Ceny Petra bezruče, známé operní sopranistky Olgy Procházkové. Interpretka posluchačům nabídne třináct Ave Marií z tvorby českých i světových skladatelů. Flétnový doprovod zajistí Magdalena Beňová a za varhany usedne František Šmíd.

OSTRAVA

Víkendový vánoční program v Ostravě

KDY: pátek 8. až neděle 10. prosince

KDE: Masarykovo náměstí, Alšovo náměstí, náměstí Ostrava-Jih

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý prosincový víkend v centrum Ostravy opět nabídne vánočně laděný program hned na několika místech ve městě. Páteční podvečer bude znovu patřit sborovému zpěvu, tentokrát od půl šesté večer zde zazpívá Ostravský smíšený sbor. Hned po něm si budou moci návštěvníci znovu pořídit fotku ve speciálním fotokoutku přímo na stage. Fotokoutek je letošní novinkou. V sobotu 9. prosince vystoupí na hlavní scéně se svým divadlem pro děti oblíbený Klaun Nešika, jehož mohou rodiče s dětmi potkávat každou neděli také ve stanu na Dětské scéně. Po něm pak vystoupí Gangsters Orchestra. Závěr týdne bude patřit nejprve alternativnímu písničkáři s rockovým srdcem Janu Šuškovi (od půl páté večer) a následně zpěvačce Pam Rabbit, která zahraje od 18 hodin.

V Ostravě-Jihu na stejnojmenném náměstí v Hrabůvce v sobotu od 17 hodin uslyší návštěvníci adventních trhů hity legendy české populární hudby, několikanásobného zlatého slavíka v podání vystoupení Karel Gott revival Morava, v neděli pak ve stejném čase zde vystoupí zpěvačka a písničkářka Lucie Redlová .

V Ostravě-Porubě na Alšově náměstí už v pátek 8. prosince jistě zejména dětské publikum od 19 hodin potěší vystoupení populární zpěvačky vystupující pod pseudonymem Fíha tralala. V sobotu v podvečer zde od 18 hodin zahraje Cimbal Hell Band, v neděli pak ve stejný čas Musica Angelica

Vánoce na Slezskoostravském hradě

KDY: sobota 9. prosince od 10 hodin

KDE: areál Slezskoostravského hradu

ZA KOLIK: od 80 Kč v předprodeji, od 100 Kč v den akce

PROČ PŘIJÍT: Adventní i sváteční tradice připomene už tuto sobotu na Slezskoostravském hradě vánoční program. Chcete zavzpomínat na vánoční zvyky, ochutnat pečené kaštany, napsat a poslat dopis Ježíškovi skrze Ježíškovu poštu, nebo se jen tak pobavit hudbou a divadlem? Pak doražte taky. Organizátoři lákají na možnost vyzkoušet si lití olova, nahlédnout pod ruku mistru pregéřovi, který ukáže ražbu (a symbolické historické mince si pak můžete zakoupit i "pod polštář") i na betlém s živými ovečkami a kozami. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením a punč, svařák, medovina, ovocná vína, horké džusy, káva, čokoláda… Ochutnat budete moci nejen sýrové speciality, ale i zvěřinové klobásy, čabajky, zabijačkové speciality, bramboráky, langoše, halušky, placky bez lepku a další pochutiny.

Oktagon se vrací do Ostravy

KDY: sobota 9. prosince od 18 hodin

KDE: Ostravar Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: od 750 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oktagon a jeho elitní fighteři se po 9 měsících představí opět v Ostravě, kde bojová krev místním koluje v žilách. Ti nejlepší a nejhlasitější fanoušci na světě dostanou v Ostravar Aréně už tuto sobotu totální nářez toho nejlepšího z MMA! V nejtvrdším městě republiky se vždy odehrávají ty nejlepší turnaje s tou nejúžasnější atmosférou. To je Ostrava. Těšit se můžete na adrenalinové souboje a emotivní příběhy elitních bojovníků, kteří v kleci podávají heroické výkony, z nichž se tají dech a vyvolávají úžas. To vše za doprovodu bohaté audiovizuální a světelné show umocňující turnajovou atmosféru, která tě přenese do světa respektu, síly, cti, rivality a pokory.

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary

KDY: neděle 10. prosince od 16 hodin

KDE: Ostravar Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: 259 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ostravský hokejový tým HC Vítkovice Ridera hostí na ledě Ostravar Arény v moravskoslezské metropoli od 16 hodin Karlovy Vary. Vstupné na zápas činí 259 Kč.

NOVOJIČÍNSKO

Kapela Švestka a Od podzimu do Vánoc

KDY: pátek 8. prosince až neděle 10. prosince

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další vystoupení v rámci tradičního adventního jarmarku na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. V pátek od 17 hodin vystoupí novojičínská kapela Švestka, která provede návštěvníky jarmarku napříč žánry soudobé muziky. V sobotu od 11 hodin v pořadu Od podzimu do Vánoc účinkuje krůžek ze Skoronic u Kyjova, v neděli zahraje od 10 hodin David Vysloužil a Acoustic Irish. Ve stejnou dobu v neděli ve vestibulu radnice zahraje Divadlo Plyšového Medvídka hru Hanácké Betlémek.

Koncert: Přátelské hudební naladění s ČVČ

KDY: pátek 8. prosince od 19 hodin

KDE: kinosál KDK, Kopřivnice

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na strunu pohody vám zahraje vokálně instrumentální kvartet ČVČ, Vystupují Eva a Tereza Nedjalkovy, Kateřina Bortlová, Barbora Zahradníčková.

Setkání betlémářů

KDY: sobota 9. prosince od 9 do 13 hodin

KDE: piaristický klášter, Příbor

ZA KOLIK: 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Centrum tradičních technologií a město Příbor pořádají již desátý ročník tradičního adventního setkání řezbářů - betlemářů ze severovýchodní Moravy a těšínského Slezska. Expozice muzea v piaristickém klášteře v Příboře oživí tento den 11 řezbářů předvádějících své umění při výrobě betlémů. V rámci setkání bude možné zakoupit některé jejich výrobky. Akce se účastní řezbáři: Metoděj Beran z Příbora, Klement Brokeš z Havířova, Jan Brlica z Francovy Lhoty, Martin Cigánek z Valašských Klobouk, Tomáš Dujka z Velkých Karlovic, Ivan Hejtmánek z Rožnova pod Radhoštěm, Jaromír Kostelník z Příbora, Zdeněk Matyáš z Valašských Klobouk, Kamil Kopřiva z Valašských Klobouk, Oldřich Unar z Opatovic a Milan Žlebčík z Příbora. Setkání betlemářů doprovodí hudbou goralská gajdošská kapela BUKÓŃ. Po dobu této akce bude zpřístupněna výstava Urob si sám. Co dovedou kutilové.

Adventní jarmark s vánočními melodiemi

KDY: sobota 9. prosince od 13.00 hodin

KDE: Náměstí, Štramberk

ZA KOLIK: jarmark zdarma, koncert 120 Kč dospělý / 60 Kč dítě

PROČ PŘIJÍT: Adventní jarmark s vánočními melodiemi určený především pro lokální trhovce zakončí koncert pěveckého sdružení ECHO k příležitosti 20 výročí založení tohoto sboru. Koncert začne v 18 hodin v kulturním domě, hostem bude známí česká operní pěvkyně Eva Dřízgová – Jurišová.

Vánoční trhy

KDY: sobota 9. prosince od 14.00 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Odry

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Masarykově náměstí už v 9 hodin začne prodej kaprů a stromků, od 13 začne prodej vánočního zboží. Ve 14 hodin se návštěvníci trhu dočkají slavnostního zahájení s hrabětem a hraběnkou, od 15 hodin vystoupí Stanley´s Dixie Band, který v 16.30 hodin nahradí Tři výkřičníky. Po celou dobu budou náměstí zdobit vyřezávaný betlém a živé ovečky V průběhu dne bude otevření výstava „Půjdem spolu do Betléma“ v Muzeu Oderska , ve Středisku volného času si zájemci mohou malovat na baňku, v Turistickém a informačním centru bude možno zhlédnout výstavu šperků „Vyrobeno s láskou“.

Vánoční koncert tamburašů

KDY: sobota 9. prosince od 17 hodin

KDE: Dělnický dům Studénka

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vánoční koncert tamburašského souboru Brač Studénka, který v letošním roce oslavil výročí 110 let od založení.

Souznění 2023

KDY: neděle 10. prosince od 13 hodin

KDE: Dům kultury, Frenštát pod Radhošěm

ZA KOLIK: 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Účinkují: Pěvecký sbor Garrendo Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Komorní pěvecký sbor Nyklband, Smíšený pěvecký sbor Senzaband při ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm, Valašský soubor Sedmikvítek, Valašský soubor Radhošť z Trojanovic a děti z MŠ Dolní. V 18 hodin začne Galakoncert Souznění, v němž vystoupí Nyklband se sbormistrem Borisem Nyklem, Janek Ledecky & Band a poté na návštěvníky čeká vystoupení v podobě Janek Ledecký, Nosticovo kvarteto.

Adventní koncert

KDY: neděle 10. prosince od 15 hodin

KDE: kostel sv. Josefa, Fulnek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Druhý adventní koncert v kostele sv. Jisefa ve Fulneku – vystoupí žáci ZUŠ Studénka, pobočka Fulnek.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno

KDY: 8. prosince, 17 hod.

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 240 - 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další domácí vystoupení Ocelářů z Třince proti Kometě.

Kaczi na Javorovém

KDY: 8. prosince, 19.30 hod.

KDE: Javorový vrch

ZA KOLIK: 250 Kč předprodej/ 290 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Koncert oblíbené beskydské písničkářky Kaczi v horském prostředí.

S prezidentem v divočině - Divadlo V Řeznické

KDY: 8. prosince, 19 hod.

KDE: Frýdek-Místek, kino Vlast

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tato konverzační hra je smyšlenka inspirovaná fakty. Že prezident Harding byl kempovat s Henrym Fordem a Thomasem A. Edisonem je skutečnost; jejich večerní „útěk“ z kempu, přeplněného lidmi od tisku, je fikce.

Bohemia + beseda s Janem Svěrákem

KDY: 9. prosince, 19 hod.

KDE: Frýdek-Místek, kino Vlast

ZA KOLIK: 350 Kč předprodej / 450 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní světová premiéra inscenace Bohemia za účasti autora literární předlohy Jana Svěráka! Hořká komedie podle knihy oscarového režiséra Jana Svěráka. Příběh je o mladém a nadějném režisérovi Ivanovi se srdcem floutka, rodinou na krku a hlavou v oblacích. Ivan sní o tom natočit film který si bude každý pamatovat. Náhoda mu přihraje do cesty anglickou producentku, a protože si padnou do oka, začíná jeho sen dostávat reálné obrysy. Stačí překonat manželčin nesouhlas a pár nečekaných kulturních rozdílů a může dobýt celý svět.

Fichtl, Divadlo Bolka Polívky a Anima Art

KDY: 10. prosince, 19 hod.

KDE: Frýdek-Místek, kino Vlast

ZA KOLIK: 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hořká komedie z doby, kdy život běžel na jeden válec. Olej v benzínu, svoboda v nesvobodě a láska v teplákách. V polovině 80. let parta kluků na malém městě a ještě menším plácku prožívá své bouřlivé dospívání. Eda miluje Soňu, ostatní také milují Soňu. Na VŘSR se musí do lampionového průvodu, slušnou muziku uslyšíš jen v zahraničních rádiích, motorka, po které toužíš, se už nevyrábí a „tesilky“ příšerně koušou. Jak se s tím poprat a co na to Soňa…?

KARVINSKO

Karviná-Pardubice

KDY: 9. prosince, 15 hodin

KDE: Karviná, fotbalový stadion

ZA KOLIK: 60 - 150 Kč, v den zápasu o 30 Kč dražší

PROČ PŘIJÍT: Poslední letošní vystoupení fotbalistů Karviné na domácím hřišti.

Floyds - Pink Floyd Tribute

KDY: 9. prosince, 19.22 hod.

KDE: Karviná, Hard Cafe

ZA KOLIK: 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kapela Floyds je sestavena z velké části z muzikantů, kteří hudbu Pink Floyd již úspěšně hráli v minulosti a v neposlední řadě hlavní vokalistka, která má hudební dohled na další dvě vokalistky. Na sólovou kytaru hraje zkušený kytarista, který má skvěle nastudovaná hlavní sóla Davida Gilmoura včetně nastaveného zvuku. Celou kapelu zastřešuje skvělý a zkušený zvukař, který působí po celé Evropě a který má špičkové vybavení.

HK Baník Karviná vs. Rožnov p. Radhoštěm

KDY: 10. prosince, 15 hodin

KDE: Karviná, zimní stadion

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: HK Baník Karviná navazuje na hokejovou tradici města nově zápasy v krajské lize, přijďte fandit.

BRUNTÁLSKO

Sezónu v Karlově zahájí O5 a Radeček

KDY: sobota 9. prosince od 19 hodin

KDE: Ski Areál Karlov, Jeseníky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Půjde o netradiční koncert oblíbené kapely O5 a Radeček Hory Tour. Akce se koná u příležitosti otevření lyžařské sezóny ve Ski Aréně Karlov v Karlově pod Pradědem. Návštěvníky čekají největší hity a samozřejmě také hymna všech horalů Hory, která díky vystoupala do hitparádových výšin a stala se nejhranější písní v České republice! Jistit je bude dlouholetý kamarád a muzikant Láska. Určitě to bude stát za to.

Vánoční jarmark na zámku Bruntál

KDY: sobota 9. prosince

KDE: zámek, Bruntál

ZA KOLIK: 30 Kč, zlevněné 20 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vánoční jarmark na zámku Bruntál se koná v sobotu 9. prosince. Tradiční předvánoční akce je spojená s nákupem vánočních ozdob, dárků, dobrým jídlem a pitím. Připraveny budou kreativní dílničky, různá hudební a divadelní vystoupení.

Rozsvícení vánočního stromu a trhy v Úvalně

KDY: sobota 9. prosince od 14 hodin

KDE: v Úvalně na Rychtě

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vánoční trhy v Úvalně na Rychtě, které se v sobotu 9. prosince od 14 hodin uskuteční, nabídnou jarmark, hudební vystoupení a především slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Trhy odstartuje vánoční pohádka na Nové rychtě, v 15 hodin bude na programu vystoupení dětí ZŠ Úvalno, v 16 hodin vánoční koncert a v 17 hodin již zmíněné rozsvícení vánočního stromu. Kromě toho budou během dne připraveny dílničky pro děti (zdobení perníčků, vánoční tvorba), malování na obličej, ukázky řemesel a lidové tvorby, stánkový prodej a živý betlém.

Adventní koncert v kostele

KDY: sobota 9 od 17 hodin

KDE: kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Holčovicích

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci kostela se mohou těšit na vystoupení Ženského pěveckého sboru Krnov a žáků ZŠ Holčovice. Připraveno bude i drobné občerstvení.