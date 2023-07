Jak si užít nastávající víkend? Na Opavsku se koná Štěrkovna Open Music, sprtovní zábava v Koběřicích, výstava k Týdnu divů v Opavě, zvod v parkuru a další. Spousty se toho děje i jinde v kraji, více již v Tipech Deníku.

Hudební festival Štěrkovna Open Music 2017, 28. července 2017. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

OPAVSKO

Výstava k Týdnu divů

KDY: pátek 28. července od 17 hodin

KDE: kulturní prostor Kupe, Opava

PROČ PŘIJÍT: Na úvod Týdne divů bude vernisáží otevřena výstava fotografií k této akci a veřejnosti bude přístupná do 21. srpna. Vstup je volný. Týden divů je opavská tradiční prázdninová akce skupiny mladých recesistů, která se ve městě koná od roku 1974 a těší se velkému zájmu návštěvníků z Opavska i z dalších částí republiky. Účastníci v ní bojují o body v šestnácti různých soutěžích, například v mariáši, malé kopané, hodu vejcem, zdolávání lávky, pití piva na hlavě, motanice, horký brambor, brod, kláda, hod vejcem nebo galošem a v dalších podobně recesisticky zaměřených disciplínách.

Štěrkovna Open Music 2023

KDY: pátek 28. a sobota 29. července od 15.30 hodin

KDE: jezero, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený hudební pořad přivádí k návštěvníkům od čtvrtku do soboty celou plejádu více i méně známých hudebních skupin a kapel. K těm nejznámějším patří například Lucie, Chinaski, Mirai, Tata Bojs, Mig 21, Horkýže Slíže, Pražský výběr, Xindl X, zpěvačka Anna K a zpívající herec Tomáš Matonoha s E Bandem a celá řada dalších, které si jejich fanoušci dosyta vychutnají.

Pěvecký workshop zakončí koncerty

KDY: sobota 29. července od 18 hodin

KDE: Holos centra, Opava - Vlaštovičky

ZA KOLIK: předprodej 400 a na místě 500 korun

PROČ PŘIJÍT: Holos centrum pořádá týdenní Letní pěvecký workshop, zakončený festivalem Vlaštovské schody. Na nich bude znít hudba a zpěv k oslavě léta a potěšení posluchačů. Program zahájí absolventský koncert účastníků a po něm vtáhne přítomné do svých niterných krajin devítinásobná držitelka hudebních Andělů, zpěvačka a muzikantka Lenka Dusilová. Večer bude dál pokračovat vystoupením Standy Klapucha, jehož klavír a jinotajné zvuky, vytvářené různými nástroji a rytmickými prvky, dokreslí atmosféru letního večera.

Víkend s parkurovým skákáním

KDY: sobota 29. a neděle 30. července od 9 hodin

KDE : Jezdecký klub Opava – Kateřinky

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Milovníci sportovních koní a jejich jezdců nebudou určitě chybět na víkendovém parkurovém skákání. Jezdecký klub jim nabídne závody pro velké koně - tradiční Pegas Cup. V sobotu budou jezdci se svými čtyřnohými parťáky zdolávat překážky do 120 centimetrů a v neděli budou soutěže pokračovat na překážkách s výškou od 100 centimetrů a hlavní soutěží na výšce 135 centimetrů.

Veselá Vítkovská lávka

KDY: sobota 29. července od 14 hodin

KDE: koupaliště Vítkov

PROČ PŘIJÍT: Zábavné odpoledne pro všechny generace přivítají účastníky svými koncerty kapely Argema, Sám Sebou a Tiket. Večerní část programu bude v režii DJ Thomase. Zkrátka nepřijdou ani děti, které se dosyta vydovádějí na vodních atrakcích, v nafukovacím hradu, s Klauny z Balónkova, elektro autíčky, deskovými hrami, při malování na obličeje, tetování, pletení copánků, dílničkách, venkovním Člověče, nezlob se!, kopu na terč a s dalšími zábavnými aktivitami. Program bude moderovat Honza Gavelčík z Rádia Čas.

Zábava nejenom pro sportovce

KDY: sobota 29. července od 20 hodin

KDE: fotbalové hřiště Kobeřice

ZA KOLIK: 600 korun

PROČ PŘIJÍT: Sportovní slavnost si užijí i nesportovně zaměření zájemci. Od 20 hodin se všichni sejdou na diskotéce, kterou ve 21.30 hodin vystřídá koncert skupiny Queenic a od 23 hodin bude pro všechna „nočňátka“ připravena Afterpárty s DJ Hradečným.

Anenské slavnosti jsou tady

KDY: pátek 29. a sobota 30. července od 16 hodin

KDE: prostranství u kulturního domu, Bohuslavice

PROČ PŘIJÍT: Letošní Anenské slavnosti přinesou návštěvníkům nejednu kratochvíli. Sobotní část zahájí Show s Maskoty a následovat bude Electro Boogie show. Po ní hrábnou do nástrojů skupiny The Lucky Ones, candle Sauce a Castus. Program uzavře od 24 hodin Brazilská show. V neděli pozdraví návštěvníky krásné Kamélie a děti přivítají v 17 hodin Klaunskou show. Po ní přítomným zazpívá Standa Hložek a celé slavnosti uzavře koncert skupiny Anna revival.

NOVOJIČÍNSKO

Skalky Fest

KDY: sobota 29. července, od 20 hodin

KDE: Amfiteátr Skalky, Nový Jičín

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Největší party seznamka na Novojičínsku, za mixem Vás čekají hned tři DJky a plno dárků od Pepina.

Letní tančírna – Léto s tancem 2023

KDY: pátek 28. července, od 18 hodin

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další díl tančírny pro všechny generace a národnosti, kterou vede Taneční centrum Relax.

Letní koncert Ta Hakuna

KDY: neděle 30. července, od 17 hodin

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: soulová banda z beskydských končin útočí na tvou duši, hlavu i uši…

Gulášové slavnosti

KDY: sobota 19. července, od 9.30 hodin

KDE: Amfiteátr na Horečkách, Frenštát p. R./Trojanovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: soutěž ve vaření kotlíkového guláše, pohodová rodinná atmosféra, atrakce pro děti, občerstvení, lanovka v provozu od 9 do 21. Program: 10.30 hodin - Bosobos dixi a jaz, 12.30 hodin - FRE/E/ROCK, rockový band, 14.30 hodin - Hobití noha, punk rock, 16 hodin - vyhlášení výsledků, 16.30 hodin – Ronjam, rock beat, 18.30 hodin - Hard Balls, hard rock, 20.30 hodin Sagar Queen Fredie Mercury Show.

Myslivecký letní večer

KDY: 29. července, od 16 hodin

KDE: Myslivecká chata, Příbor-Točna

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Myslivecký spolek Příbor zve v rámci oslav 100 let myslivosti v Příboře na tradiční letní večer s hudební skupinou Jak Jako. Chybět nebude tombola, ve které je 1. cena srnec.

Štramberský Buskerfest

KDY: sobota 29. od 10 hodin do neděle 30. července do 18 hodin

KDE: ulice Štramberka

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné do klobouků

PROČ PŘIJÍT: Víkend pouličního umění v ulicích Štramberka. Do ulic ve Štramberku přijedou čtyři desítky pouličních umělců, tedy „buskerů“, z různých blízkých i vzdálených koutů naší země. Muzikanti, divadelníci, kejklíři i malíři, umělci velcí, malí, pro davy i jednotlivce, extravagantní i něžní. Festival je speciální tím, že nemá žádný konkrétně daný časový rozvrh ani program. Umělce je možno potkat na různých místech a v různou dobu po celé dva dny. Bude tak množné zažít netradiční procházku městem, obohacenou o zážitky, které se stanou jen v tu chvíli a právě na tom místě, kde se zrovna s umělci setkáte.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Čtyři tváře Country radia

KDY: pátek 28. července, od 17.30 hodin

KDE: Areál u Medvěda, Sport Relax Club - Dobrá

ZA KOLIK: 350 na místě

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka čtyř známých folkových a countryových kapel. Zahrají skupiny Pozdní sběr, Spirituál kvintet, Bandaband a Přístav.

Beskyd Rallye Turzovka 2023

KDY: sobota 29. července, od 11 do 13 hodin

KDE: Werk Arena, Třinec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V Třinci se zastaví unikátní jízda veteránů. V sobotu 29. července tudy budou projíždět účastníci Beskyd Rallye Turzovka - 26. ročníku spanilé jízdy beskydskou krajinou. Účastníci rallye se v době od 11 do 13 hodin zastaví na přestávku před další jízdou na parkovišti před Werk Arenou. Přijďte se podívat na unikátní pojízdné muzeum aut.

Beskydské hudební léto

KDY: pátek 28. července, od 16.30 hodin

KDE: Hotel Sluníčko, Ostravice

ZA KOLIK: 590, dětské a ZTP/P 290, do 2 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: 17. ročník festivalu na Ostravici, kdy zazní muzika mezi horami. Festiválek bude ve znamení zpěvačky Kaczi, Pokáče a Michala Horáka.

Baška žije

KDY: sobota 29. července, od 12 hodin

KDE: přehrada, Baška

ZA KOLIK: 700 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Třetí ročník hudebního festivalu na přehradě, kde na účastníky čeká hudební nářez! Zahájení festivalu je v pravé poledne, v 12.15 hodin stane na pódiu kapela Šrouby a Matice a pak už to pojede - DESmon, Jelen, Marpo&TroubleGang, Kali&Peter Pann, Sima a hodinu před půlnocí Kontrafakt

Bluegrass Theatre Metylovice 2O23

KDY: neděle 30. července, od 17 hodin

KDE: Bluegrass Theatre, Metylovice

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na své si přijdou zejména milovníci bluegrassu, ale nejen oni. Vystoupí Radim Zenkl & Ondra Kozák, multiinstrumentalisté, kteří skládají písně vlastní tvorby doplněné o bluegrassové, swingové, keltské a world music tradicionály v osobitých aranžmá. Další vystupující First edition je čerstvě založená slovenská bluegrassová kapela o čtyřech lidech a Ptačorko je domácí kapela, která hraje akustickou hudbu, nástrojově vycházející z jedné ze současných podob angloamerického folklóru nazývaného bluegrass.

Pivní festival

KDY: sobota 29. července, od 15 hodin

KDE: Hasičárna U Hynečků, Brušperk

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pivní festival v Brušperku nebude jen o pivu. Vždy po hodině a půl se postupně na pódiu vystřídají kapely 432 Hz, Oborní zvěř, Original Alcoholic Jazz Band, ECHO, Feccal Matters – Nirvana and SOAD cover band Frýdek-Místek a KARM. Akce končí hodinu po půlnoci.

KARVINSKO

Cirk La Putyka na Lodičkách

KDY: pátek 28. července, od 18 hodin

KDE: Lodičky v parku B. Němcové, Karviná

ZA KOLIK: 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedinečné dechberoucí vystoupení seskupení Cirk La Putyka s názvem Boom 2 - na jevišti uvidí diváci mladé cirkusové umělce z Cirku La Putyka a Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění, které spojily cirkus a válka.

Cirkus Humberto – Bez limitu

KDY: pátek 28., sobota 29., neděle 30. července, vždy od 18 hodin

KDE: vedle hypermarketu Globus, Havířov

ZA KOLIK: dospělí lóže - 400 Kč/děti lóže – 350 Kč, dospělí galerie – 350 Kč/ děti galerie – 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nový našlapaný program z toho nejlepšího co, moderní cirkusové umění v 21. století nabízí. Nová show pod názvem „Bez limitu“ je milníkem v novodobé historii největšího českého cirkusu Humberto. Protagonisté předvedou, kam se cirkusové umění posouvá, jaké možnosti skýtá moderní technika a představí čísla, která jste u nás ještě nikdy neviděli. A protože cirkus bez zvířat není cirkus, chybět nebudou ani zvířata. Návštěvníci se mohou těšit na artisty z Německa, Ruska, Francie, Polska, Itálie, Polska, Česka, Chile, Kazachstánu.

Bleší trh

KDY: neděle 30. července, od 7 do 15 hodin

KDE: bývalé autobusové nádraží, Český Těšín

ZA KOLIK: vstup zdarma, poplatky za prodejní místo 25, 50, 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený bleší trh, na kterém lze prodávat z kufru auta, stolečku i na dece.

OSTRAVA

Ostrava v plamenech

KDY: 29. července

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 4. vlna 1290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní rockový festival v ocelovém srdci Evropy nabídne i letos kapely z různých koutů světa. Návštěvníci se mohou těšit například na německé Kissin´ Dynamite se zbrusu novým programem a novou show, řeckou deathmetalovou skupinu Septicflesh, dále na Firewind, XIII. století, Sebastien a další.

Soldout festival

KDY: 27. - 29. července

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: celofestivalová vstupenka 1 799 Kč

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník festivalu nabídne čtyři stage (EDM, DNB, TECH-HOUSE/TECHNO, TRAP) a více než 100 vystupujících včetně influencerů. Například jména jako Ektor, Sergei Barracuda, Pil C, Hard Rico, Vladimír Mišík a další. Současně je v plánu křest alba od Sergei Barracudy „Pouliční ekonomická 4“, dále Clash of the Star zóna se zápasníky, zábavné atrakce a další.

Ostravský prajd 2023

KDY: 29. července od 13 hodin

KDE: Komenského sady, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Půjde o pátý ročník LGBT+ průvodu. Ulice Ostravy ožijí barevnými transparenty, skandováním a hudbou Rhythms of Resistance. Průvod povede centrem Ostravy. Sraz je ve 13 hodin v Komenského sadech (u Památníku Rudé armády), odkud vyjde průvod do centra a vrátí se zpět do Komenského sadů.

BRUNTÁLSKO

Jazzový festival 2023 v Bruntále

KDY: sobota 29. července od 14 hodin

KAM: městský park Bruntál

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: V bruntálském městském parku půjde už o 13. ročník jazzového festivalu. Zábavu odstartuje Olomoucký Dixieland Jazz Band, soubor, který byl založen v roce 1965 tehdy mladými nadšenci a milovníky tradičního jazzu. Kapela se orientovala na tradiční dixielandový repertoár reprezentovaný skupinami Louise Armstronga, Greame Bella, Tharka Murphyho, ale i malých souborů meziválečného období ve světě i u nás. Dále vystoupí 2G band Mirka Schuberta, Yellow Sisters, původně ženská vokální skupina, která svým zpěvem prochází s lehkostí napříč žánry soulu, funku, r'n'b, world music, jazzu i reggae. Dále návštěvníci uslyší Trio KUH, Stanley´s Dixie Street Band. Program zakončí Lukáš Oravec Quartet feat Andy Middleton, jeden z nejlepších saxofonistů a jazzových komponistů žijících dnes v Evropě. Vstup na festival je zdarma. Připraveno je i občerstvení a zázemí v restauraci v parku – Roští.

Stráňské slavnosti 2023

KDY: sobota 29. července od 13 hodin

KDE: u budovy bývalé školky

PROČ PŘIJÍT: Připraven je bohatý program - atrakce pro děti, možná přijde i kouzelník - pro děti i dospělé, taneční vystoupení Aktivních seniorek, soutěž ve střelbě ze vzduchovky, soutěž v pití piva na čas, vystoupení hudební skupiny Mirabel. Po celý den bude k poslechu a tanci hrát DJ, občerstvení po celou dobu akce zajištěno, včetně tradičního guláše a bohaté tomboly.

Za čest krále

KDY: sobota 29. a neděle 30. července 2023

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Sovinec v temné době války třicetileté. Obléhání hradu s bitvou. Kaskadérské grotesky, přestřelky a ukázky řemesel v dobývaném hradě. To všeo víkendu mohou spatřit návštěvníci hradu Sovinec kromě tradičních prohlídek.