Trojhalí přivítá nejlepší české i zahraniční lezce

Kdy: od pátku 18. do neděle 20. října

Kde: Ostrava, Trojhalí

Za kolik: vstupné je zdarma

V netradičním prostředí ostravského Trojhalí se o víkendu 18. až 20. října uskuteční Mezinárodní mistrovství České republiky a finálové kolo Rock Point Českého poháru v boulderingu, v soutěžním lezení bez jištění, kdy lezec zdolává krátké, ale náročné lezecké cesty. Tato forma lezení je součástí lezecké kombinace, která se nově stala olympijským sportem. Závodníci polezou na zbrusu nové stěně i nových chytech, stěna je přes 20 metrů dlouhá a 4,5 metru vysoká. V pátek proběhne kvalifikace, v sobotu změří síly dospělí, mládež v kategoriích A, B a junioři, v neděli pak budou závodit děti v kategoriích U14, U12 a U10. (lap)

Muzikál Angelika v Ostravar Aréně

Kdy: neděle 20. října od 17 hodin

Kde: Ostravar Aréna

Za kolik: vstupenky od 390 do 1490 korun v infocentrech (bez možnosti rezervace).



Romantický a výpravný muzikál Michala Davida podle historického románu Angelika od Anne Golon si můžete užít v neděli 20. října od 17 hodin v Ostravar Aréně. Romantický děj odehrávající se v době vlády Ludvíka XIV. mapuje příběh krásné Angeliky de Sancé de Monteloup. Muzikál vznikl na motivy románové série, francouzské spisovatelky Anne Golon, která byla také filmovou předlohou. Výpravné scénické provedení, krásné a luxusní kostýmy a v neposlední řadě populární zpěváci a herci vám zpříjemní říjnové odpoledne roku 2019. (lap)

PechaKucha Night Ostrava

Kdy: sobota 19. října od 19 hodin

Kde: Ostrava, Heřmanice (v prostorách bývalé prodejny Hruška)

Za kolik: základní vstupné je 100 korun



Zábavný kulturně-vzdělávací večer už po 36. rozproudí ostravské umělecké vody. Bude se konat v Heřmanicích v prostorách bývalé prodejny Hruška. Potvrzení prezentující: Festival svobody (Lucie Bílková a Lukáš Černý), Second Handed Flowers (Lucie Šatková, Restaurant Day Ostrava, Jitřenka Navrátilová a Petra Sroková a Matúš Opálka), LITR (Nela Klajbanová, Ondřej Hruška a Alexandr Jančík), Black Gold Cabaret (Pavla Skaláková a Dominika Marková) Czech Zero Waste (Helena Škrdlíková). Afterparty se tentokrát přesune do Docku, kde nezahraje nikdo jiný než bývalý šéf týmu PechaKucha Dr. Zeppelin. (lap)

Spirituál kvintet v Parníku

Kdy: neděle 20. října od 20 hodin

Kde: Ostrava, Klub Parník

Za kolik: vstupenky už jsou vyprodány



Legenda českého folku oslavila neuvěřitelných 59 let své existence a stále se těší velké přízni fanoušků. Vyprodaná koncertní vystoupení, harmonogram koncertů plný na několik měsíců dopředu a zlaté desky za všechny doposud vydané reedice jsou toho jasným důkazem. Zdenka Tichotová – zpěv, perkuse, Veronika Součková – zpěv, perkuse, Jiří Holoubek – zpěv, kytara, Dušan Vančura – zpěv, kontrabas, Jiří Cerha – zpěv, perkuse, Jiří Tichota – kytara, Pavel Peroutka – kontrabas, zpěv. (lap)

J.A.R. vystoupí v sobotu v Ostravě

Kdy: sobota 19. října od 20 hodin

Kde: BrickHouse − Staré koupelny, areál Dolních Vítkovic, Ostrava

Za kolik: vstupenka stojí 431 korun



Přední česká funkově-rockově-rapová skupina, která získala mnoho ocenění cen Anděl, navštíví opět Ostravu. Svůj sobotní koncert odehraje J.A.R. v prostoru BrickHouse v Dolních Vítkovicích. Koncert začíná ve 20 hodin. J.A.R. spíše než jako kapela funguje jako příležitostné setkání předních českých jazzmanů a hudebních producentů. Členové J.A.R. hrají ve svých vlastních kapelách a věnují se svým projektům. (lap)

Fauna trhy

Kdy: neděle 20. října od 8 do 12 hodin

Kde: Ostrava, výstaviště Černá louka

Za kolik: vstupné je 40 korun, 20 korun platí děti od tří let, studenti, senioři, držitelé ZP a ZTP, děti do tří let zdarma



Ostravské Fauna trhy jsou chovatelskou a pěstitelskou prodejní burzou, určenou pro širokou veřejnost. Přijďte dobře nakoupit nebo prodat na jednu z největších chovatelských a pěstitelských burz u nás. Celková plocha všech pavilónu je 5,7 tisíce metrů čtverečních. Na burze najdete v největším zastoupení akvaristiku, teraristiku, drobné savce, exotické ptactvo, holuby, drůbež, krmiva, terária, dekorace a další. Nechybí ani pokojové rostliny, kaktusy, orchideje. Na Fauna trzích můžete nakoupit i med či občerstvení od drobných prodejců. Otvírací doba je od 8 do 12 hodin. (lap)

Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou: Slezskoostravský hřbitov

Kdy: sobota 19. října od 17 hodin

Kde: Ostrava, sraz před vstupní bránou slezskoostravského hřbitova

Za kolik: vstupné je 50 korun



Lenka Kocierzová, ostravská grafička, výtvarnice, ilustrátorka, kronikářka a průvodkyně provede v sobotu 19. října zájemce po areálu slezskoostravského hřbitova. Sraz je před vstupní bránou a cesta povede k Řeckým andělům Jozefa Jankoviče, rozptylové loučce, hrobům starosty Prokeše, ostravských hudebníků i dalších osobností. Starou částí hřbitova se účastníci komentované procházky dostanou k sousoší na hrobě Petra Cingra, zavzpomínají na Věru Tošenovskou, stavitele Špačkovy a další osobnosti. (lap)

OPAVSKO

Zátah na šupináče

Kdy: v sobotu 19. října od 10 hodin

Kde: rybník Pilný, Hvozdnice Slavkov



Ve třech až pěti zátazích vytáhnou rybáři z vody šupinaté obyvatele rybníka. Jsou to hlavně kapři, ale objeví se též líni a někteří rybí predátoři. Návštěvníci si kromě atraktivního pohledu mohou dopřát kapra smaženého, rybí polévku a další dobroty. Zájemci si rovnou na břehu koupí i čerstvé ryby v ceně do devadesáti korun pro odnos domů nebo si kapra přímo objednají na Vánoce. (jih)

Svatohubertská mše

Kdy: v sobotu 19. 10. od 14 hodin

Kde: kostel sv. Bartoloměje, Kravaře



Tradiční troubená a zpívaná bohoslužba se slavnostním průvodem bude znít vystoupením trubačů Rabštjn, které doprovodí rytíři řádu Svatého Huberta. Po jejím ukončení bude pro zájemce připravený program ve Farní stodole. Akci organizuje město s římskokatolickou farností a spolkem přátel sv. Huberta. (jih)

Den s chutí guláše

Kdy: v sobotu 19. října od 10 hodin

Kde: myslivecká chata, Velké Hoštice



Milovníci tradičního českého jídla si rozhodně přijdou během Gulášového dne na své. Chuťové buňky jim rozehraje pět druhů gulášů z různých mas a klobásy. Součástí programu budou i sokolníci. (jih)

Hudební pozdrav z jižní Moravy

Kdy: v neděli 20. října od 16 hodin

Kde: kostel Krista dobrého pastýře, Hněvošice

Za kolik: 250 a 200 Kč



Proslulý folklorní soubor Hradišťan, vedený Jurou Pavlicou, bude mít na svém podzimním turné zastávku na Hlučínsku. Své četné příznivce potěší proslulé hudební těleso z Uherského Hradiště folklorními i dalšími písničkami, provoněnými sluncem a vínem. K programu se připojí i rovněž známý písničkář Pavel Helan. (jih)

Zámek obsadí Podzimníčci

Kdy: v neděli 20. října od 14 hodin

Kde: zámek, Litultovice

Za kolik: vstupné dobrovolné



V zámeckých prostorách části B čeká na své návštěvníky až do 18 hodin tradiční výstava místní základní i mateřské školy, nazvaná Podzimníčci si hrají s podzimem. Autoři jednotlivých exponátů přítomným názorně předvedou, co všechno je možné vykouzlit z přírodního materiálu. (jih)

Děti, pozor, červená

Kdy: v sobotu 19. října od 14 hodin

Kde: Lesanka a hřiště, Slavkov

Za kolik: dospělí 30 Kč, děti zdarma



Na zábavnou i poučnou dopravní akci si malí účastníci ze svých domovů přinesou papír, tužku, svačinku i dobrou náladu a přivedou si své rodiče nebo dospělé příbuzné. Potom už budou čekat na to, co si pro ně organizátor připravil. (jih)

Ať ty koně jdou!

Kdy: v sobotu 19. října od 10 hodin

Kde: na Bůčku, Milostovice



Po Velké pardubické přichází čas na další sportovní akci, proslulou široko daleko. Slezská Hubertova jízda přiláká do obce každoročně desítky a desítky účastníků v sedlech sportovních koní. Po veterinární prohlídce vyrazí ekipa po trase cestou necestou a součástí je tradiční hon na lišku. Obědový odpočinek zvířat i lidí vyplní jezdci opékáním uzenin a koně pasením na trávě. Po večerním soudu a potrestáním provinilců bude v sále následovat zábava se skupinou Kamarádi. (jih)

BRUNTÁLSKO

Záskok světlohorských ochotníků

Kdy: v pátek 18. října v 19 hodin

Kde: Světlá Hora, Kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné



Divadelní ochotníci ze Světlé Hory patří k velkým fanouškům her Divadla Járy Cimrmana. Mnozí fanoušci světlohorských divadelníků říkají, že jsou lepší než originál. Přesvědčit se o tom mohou diváci v pátek 18. října. Ochotnické divadlo ze Světlé Hory pod vedením Járy Šmitryho Cimrmana zve na svou, vlastně Cimrmanovu hru Záskok. Představení se koná v pátek 18. října od 19 hodin v sále Kulturního domu. Účinkují Jan Šmatlák (principál Šmitry), Martin Kopinec, Tomáš Rončák, Josef Hulín, Petr Pataki, Leoš Sekanina, Martin Vilímec a další. Vstupné dobrovolné.

Fleret akusticky

Kdy: v pátek 18. října v 18 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem, středisko Střecha

Za kolik: 150 korun



Folkrocková hudební skupina Fleret se představí posluchačům na akustickém koncertu ve Vrbně pod Pradědem. Fleret se svým osobitým, originálním a neopakovatelným projevem patří mezi legendy na naší hudební scéně. Během 36 let natočil víc než patnáct alb a může se pochlubit téměř 180 písničkami, kdy nejedna z nich zlidověla. Jako host s kapelou vystupovala od roku 1995 také zpěvačka lidových písní a folklóristka Jarmila Šuláková. Na vrbenském koncertu jako host akce vystoupí kapela The Funkrents, s ní zazpívá fanouškům Inna Zůnová a na baskytaru zahraje Richard Scheufler. Koncert se uskuteční v pátek 18. října od 18 hodin ve středisku Střecha ve Vrbně pod Pradědem. (ot)

Svatohubertská pouť

Kdy: v sobotu 19. října v 10 hodin

Kde: Krnov, Cvilín

Za kolik: vstup zdarma

Poutní kostel na Cvilíně v Krnově se v sobotu 19. října stane místem setkání myslivců z širokého okolí. Koná se zde svatohubertská pouť, akce je určena nejen myslivcům, ale i široké veřejnosti, lidé mohou zažít ukázku působivých tradic české myslivosti. V poutním kostele Povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně začne v 10 hodin mše svatá troubená na lesnice a se zpěvem. Hrají trubači Lesní správy Jeseník, zpívají sólisté Krnovského chrámového sboru sv. Martina. Svatohubertskou mši celebruje Bogdan Sikora. Po mši svaté následuje koncert mysliveckých trubačů a v poutním domě mohou všichni ochutnat pohoštění z myslivecké kuchyně. (ot)

O historii kostela ve Starém Městě

Kdy: v sobotu 19. října v 10 hodin

Kde: Staré Město

Za kolik: vstup zdarma



Den otevřených dveří výzkumu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Městě proběhne v sobotu 19. října. Akce, na níž se zájemci seznámí se zdejšími archeologickými nálezy, se koná u příležitosti Mezinárodního dne archeologie. Sraz zájemců je v 10 hodin u kostela ve Starém Městě. Nejprve je na programu od 10 do 10.45 hodin přednáška o výsledcích archeologických výzkumů v areálu kostela a jejich významu pro poznání dějin středověkého Bruntálska. Pak dojde od 11 do 12 hodin na komentovanou prohlídku aktuálního archeologického výzkumu. Přednášet a provázet areálem kostela budou ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula a Jana Brhelová.



V rámci akce rovněž proběhne výstava vybraných archeologických nálezů a prezentace informací ke stavební obnově kostela. Akce je zdarma, koná se za každého počasí. (ot)

Drakiáda s rekordem

Kdy: v sobotu 19. října od 14 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem – Mnichov, fotbalové hřiště

Za kolik: vstup zdarma



Ve Vrbně pod Pradědem se pokusí zapsat se do České knihy rekordů a kuriozit. Na fotbalovém hřišti v místní části Mnichov se v sobotu 19. října od 14 hodin koná Drakiáda. Hlavní atrakcí v programu bude pokus o vytvoření českého rekordu. Účastníci akce vytvoří draka v barvách města Vrbna pod Pradědem, který bude mít ocásek v délce 150 metrů. Na výrobě stovek mašliček z krepového papíru pracovaly děti v patnácti školkách z Vrbna pod Pradědem, Bruntálu, Karlovic, Karlovy Studánky, Andělské a Světlé Hory, Zátoru, Malé Morávky, Široké Nivy, Holčovic, Zlatých Hor, Břidličné a Velké Štáhle. Každá školka měla za úkol vyrobit mašličky na deset metrů.

Na takto vytvořený ocásek se ještě přiváže tři tisíce balónků, opět v barvách města Vrbno pod Pradědem ( modrá' žlutá,oranžová). Na nafouknutí balónků sice bude kompresor, ale na přivázání bude zapotřebí hodně šikovných ručiček. „Hlavní myšlenkou je spojení školek, zapojení dětí a samotných účastníků a dobrovolníci akce, kteří sami nafouknout balónky a pomůžou k samotnému rekordu,“ informoval jednatel za Osadní výbor Mnichov Maik Stuchlík.

Zábavy ale bude na hřišti ve Vrbně pod Pradědem – Mnichově daleko více. Proběhne soutěž v pouštění draků, pořadatelé udělí poháry pro nejhezčího draka a pro nejvýše létajícího draka. Bude zde i skákací hrad, projížďky na koních, malování na obličej, spousta hudby a další atrakce. (ot)

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Beskydský slavík začne vybírat talenty

Kdy: sobota 19. října od 14 hodin

Kde: restaurace Karbon ve Frýdku-Místku

Za kolik: zdarma



Součástí pátého ročníku pěvecké soutěže Beskydský slavík bude v sobotu 19. října od 14 hodin casting v zábavním centru Carbon ve Frýdku-Místku. Druhý výběr se přemístí 2. listopadu do Domu kultury Akord v Ostravě. Odborná porota vybere deset nejlepších soutěžících, kteří následně postoupí do velkého veřejného finále, které se bude konat v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku. Vítěz soutěže vyhraje iPad, dvě vstupenky na Colours of Ostrava, FM City Fest a značkové doplňky. Zájemci se do soutěže mohou přihlásit na webových stránkách soutěže: casting@beskydskyslavik.cz. Zapojit se do soutěže může každý ve věku 13 až 23 let. Už několik účinkující se díky této soutěži dokázalo prosadit na hudební scéně.

Lidé mohou odhalit tajemství hřbitova

Kdy: sobota 19. října od 16 do 18 hodin

Kde: hřbitov ve Frýdku

Za kolik: vstup zdarma



Turistické informační centrum plánuje na sobotu 19. října od 16 hodin netradiční komentovanou prohlídku frýdeckého hřbitova. Lidé si můžou přijít poslechnout vyprávění nejen o tajemství tohoto pietního místa, ale dozvědí se také zajímavé informace o osudech významných frýdecko-místeckých osobností. Průvodce je dále seznámí s tím, jak a za kolik peněz se v minulosti pohřbívalo. Sraz bude ve čtyři hodiny odpoledne u hlavní hřbitovní brány. Akce se koná za každého počasí.

Ladislav Špaček pohovoří o etiketě

Kdy: sobota 19. října od 19 hodin

Kde: Kulturní dům Frýdek

Za kolik: 360 korun



Bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a velký znalec etikety Ladislav Špaček zavítá se svým programem Etiketa ve zkratce v sobotu 19. října do Kulturního domu Frýdek. Během dvouhodinové besedy řekne to nejdůležitější o správném společenském chování a oblékání. Účastníci díky tomu zjistí, že etiketa nikoho nesvazuje, ale naopak zbavuje nejistoty.

Vypsaná Fixa zahraje ve Stounu

Kdy: sobota 19. října od 21 hodin

Kde: hudební klub Stoun ve Frýdku-Místku

Za kolik: 250 korun



Oblíbená pardubická skupina Vypsaná fixa, která se sama označuje za pop-punkovou formaci, vystoupí v sobotu 19. října v hudebním klubu Stoun ve Frýdku-Místku. Na koncert, který začne v devět hodin večer, se vstupenky v předprodeji prodávají za 250 korun.

NOVOJIČÍNSKO

Za tajemstvím dlouhověkosti

Kdy: pátek 18. října

Kde: Nový Jičín, Knihkupectví Jiřího Fialy

Za kolik: 100 Kč



Metody starých medicínských systémů a moderní věda, to prý je zaručený způsob, jak si prodloužit život. Přednášku na téma Za tajemstvím dlouhověkosti uvede Petr Hába, bylinkář. Beseda v Knihkupectví a kavárně Jiřího Fialy v Novém Jičíně začne v pátek 18. října v 17.30 hodin, nutná je rezervace na tel. čísle 736 487 646. (tj)

Sezóna na hradě končí

Kdy: sobota 19. října

Kde: Štramberk, hrad

Za kolik: zdarma



Letošní sezóna na hradě Štramberk je u konce. Kdo má chuť, může se zúčastnit poslední letošní akce v sobotu od 14 hodin. V bohatém programu budou k vidění šermířské souboje a pohádky, bude znít dobová hudba a chybět nebudou ani ukázky práva útrpného, kdy se ke slovu dostanou kati. Areál hradu s proslulou věží Trúba uzamkne nová kovaná hradní brána, kterou vyrobili umělečtí kováři k výročí 660 let od první zmínky o městě Štramberk. (tj)

Také domy mají své příběhy

Kdy: sobota 19. října

Kde: Bílovec, zámek Bílovec

Za kolik: vstupné dobrovolné



Možnost komentovaných prohlídek, které se uskuteční pod názvem Příběhy bíloveckých domů nabízí zámek Bílovec. Komentované prohlídky města se zastavením u zajímavých objektů s kastelánem zámku Eduardem Valešem se uskuteční v sobotu 19. října a v sobotu 2. listopadu, obě ve 14 hodin. Prohlídky je možné si rezervovat na: tel. 722 132 315 nebo na emailu: eduard.vales@post.cz. (tj)

Na prknech bude legrace

Kdy: sobota 19. října

Kde: Nový Jičín, Klub Galerka

Za kolik: 90 Kč



Už tuto sobotu rozechvěje prkna v Klubu Galerka v Novém Jičíně divadelní pořad plný zábavných scének z prostředí rodinného života i akademické sféry. Návštěvníci pořadu nazvaného Prkna v Galerce se mohou těšit na umění, vtip, napětí i akci… Epicentrem legrace i životní moudrosti se Galerka stane od 19 hodin. (tj)

Klub bude patřit tvrdší muzice

Kdy: sobota 19. října

Kde: Nový Jičín, MC Drago

Za kolik: 190 Kč

Milovníci tvrdší muziky se mají na co těšit. V sobotu 19. října se v MusiClubu Drago v Novém Jičíně představí kapela JegR, která se prezentuje muzikou na pomezí alternativy a hard core. Obzvláště novojičínští hudby znalí fanoušci si určitě nenechají ujít vystoupení tria, v němž vokál a basovou kytaru zajišťuje Oldřich Rýpar, původem Novojičíňák, jenž s bratrem Reném působil ve známé kapele Eleison. Jako support se představí místní seskupení Black Hole Down. Klub bude otevřen v 19 hodin, začátek koncertu je naplánován na 20.30 hodin. (ipa)

Krmáš zpestří hard rock a metal

Kdy: sobota 19. října

Kde: Tichá, kulturní dům

Za kolik: 50 Kč



Na Krmášovou zábavu zve všechny příznivce dobré muziky Komise pro kulturu a historii obce Tichá. Zábava se uskuteční od 20 hodin Kulturním domě Tichá a hudební menu bude skutečně ostré, jak už napovídá podtitul krmášové zábavy – Ozzy míří do Tiché! Vystoupí Ozzy Osbourne Revival, Black Sabbath Revival a kapela Vinyl Rock. Vstupné je symbolických padesát korun. (ipa)

KARVINSKO

Adrenalinová hra Útěk v řetězech je tu zase

Kdy: sobota 19. října, od 9 hodin

Kde: Havířov, náměstí Republiky

Vstup: zdarma



Nejen adrenalinový „útěk z pout závislostí“ všeho druhu, ale i spoustu zábavy pro diváky letos nabídne už 11. ročník soutěže Útěk v řetězech. Tuto sobotu bude na náměstí Republiky v Havířově znít hudba, k vidění budou vystoupení tanečních a sportovních oddílů. To vše od 9 do 18 hodin a bez vstupného. „Kdo přijde, může se těšit na spoustu tanečníků, sportovců, dětských atrakcí, ukázek práce Městské policie Havířov, prezentaci škol, sportovních klubů, Nemocnice Havířov, Besipu, dětských center a mnohých dalších. Vše doplní hudební část akce s názvem Best of Líheň našich spolupořadatelů z Viking agency,“ srdečně zve na letošní Útěk v řetězech hlavní pořadatel Milan Zupko.

Tradiční náplní Útěku je běh dvojic spoutaných policejními pouty neznámou krajinou. Ráno je na náměstí diváci uvidí nastupovat do autobusu, kde budou spoutáni a budou jim zavázány oči, aby neviděli, kam jedou. Až na místě startu budou vysláni na trať s cílem zpátky na náměstí Republiky v Havířově.

O hudební doprovod akce na náměstí se postarají kapely, které se v posledních ročnících představily na soutěži Líheň! Například polští Blant, dále finalisté posledního ročníku October Leaves a Inslusions nebo nadějné regionální tváře - O.P.E.R.A. z Havířova, Coincidence z Ostravy, Kámo z Bílovce, mladičký DJ Saurus z Havířova. (toj)

Archeologie pobaví úplně všechny

Kdy: 19. října, 8-16 hodin

Kde: Archeopark Chotěbuz



Děti i dospělí se skvěle pobaví na Mezinárodním dni archeologie v Archeoparku Chotěbuz. Připravena bude písařská a textilní dílna, návštěvníci si vyzkouší, jak se psalo do voskových tabulek, zjistí, co to byl kurent, vyzkouší si vyrobit nit a spousty dalšího. Koná se v sobotu 19. října od 8 do 16 hodin. (rich)