V Kafrárně budou opět zajímaví hosté

Kdy: pátek 20. prosince od 19 hodin

Kde: Ostrava, Národní divadlo Moravskoslezské (Divadlo „12“)

Za kolik: vstupenky se prodávají v infocentrech za 150 korun bez možnosti rezervace

Moderátor Petr Kubala pozval do vánočního vydání své talkshow Kafrárna i Petra Handla. Ten pomáhal s organizováním Davis Cupu, Fed Cupu a pracoval pro UEFA. V roce 2016 se ale vrátil domů a přijal post prezidenta klubu HC Vítkovice Ridera. Také lékař Michal Šimíček opustil prestižní místo v Cambridge, aby založil a vedl elitní vědecký tým v Ostravě. Nedávno obdržel cenu Neuron za nadějný zázrak, kterému jsou s kolegy na stopě - objev léku na rakovinu. Třetím hostem bude kameramanka a marketérka Tereza Španihelová.

Karel je náš



Kdy: sobota 21. prosince od 19 hodin

Kde: DK Akord Ostrava-Zábřeh

Za kolik: vstupné je dobrovolné



Neformální vzpomínkový večer na Karla Gotta. Předvánoční klubová party fanoušků a příznivců, kde různí muzikanti z Ostravy a okolí zahrají písně, jimiž nám Karel vstoupil do života. Vstupné je dobrovolné, rezervace předem nejsou možné. Vstup do klubu od 18 hodin.

Adventní bruslení na Skalce

Kdy: sobota 21. prosince od 10 do 20 hodin

Kde: Ostrava, Skalka Family Park

Za kolik: platí se běžné vstupné na bruslení

Přijďte si užít adventní neděli a zabruslit si. Děti čeká bruslení se Skaláčkem či rada certifikovaného instruktora. Zahřát se budete moci svátečním punčem. Od 10 do 13 hodin bude veřejné bruslení, od 13.30 do 20 hodin bruslení se Skaláčkem. V té době bude k dispozici i certifikovaný instruktor bruslení, který zájemcům poradí. Od 16.30 do 17 hodin bude pauza na úpravu ledu.

Africké trhy v Ostravě



Kdy: sobota 21. prosince 10 až 16 hodin

Kde: Ostrava, Trojhalí Karolina

Za kolik: vstup je zdarma



Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a dopřát si trochu exotiky. V Trojhalí Karolina vás poslední adventní víkend přivítají organizátoři Afrických trhů s plnou náručí tropického ovoce. Návštěvníci se mohou těšit třeba na obří jackfruit, spousta druhů banánů, mango, sladký ananas, voňavou papáju nebo nádherně barevné dračí ovoce. Na trzích bude nabízeno i koření ze Zanzibaru, čokoláda, kakao i čerstvé kakaové boby. Akci připravuje Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který dováží čerstvou zemědělskou produkci letecky z Afriky. Více informací najdete na webu africketrhy.cz.

Autoburza a bleší trhy

Kdy: sobota 21. (od 6 do 12 hodin), neděle 22. prosince (od 6 do 12 hodin)

Kde: Autoburza Ostrava

Za kolik: vstupné pro návštěvníky tržiště (v sobotu 10, v neděli 20 korun)

Autoburza + bleší trhy 2v1 probíhají pravidelně každý víkend, v sobotu i neděli za každého počasí v areálu v Místecké ulici v Ostravě-Vítkovicích už 30 let. V sobotu akce probíhá spíše v komornějším stylu, ale v neděli je areál plný prodejců, jak automoto zboží, tak bleších trhů. Prodejci blešího trhu mohou být i běžní občané bez podnikatelských aktivit a prodávat vše co již doma nepotřebují, ale jinému se hodí.

Na Masarykově náměstí vystoupí Heidi Janků i kapela Slza



Kdy: neděle 22. prosince od 20 hodin, pondělí 23. prosince od 18.40 hodin

Kde: Masarykovo náměstí v Ostravě

Za kolik: vstup je zdarma



Na vánočních trzích na Masarykově náměstí kromě dobré muziky najdete mnoho stánků s originálním zbožím, můžete tam zakoupit dárky, ozdoby, občerstvení, cukroví, oblečení a hodně dalších věcí. Trhy budou doprovázeny i zajímavým programem. Nebude chybět vystoupení známých osobností, oblíbené akce pro děti, kolotoč, ledový strom, zvířátka a betlém. V neděli od 20 hodin se můžete těšit na vystoupení známé kapely Slza. V pondělí 23. prosince v rámci vánočních trhů na Masarykově náměstí vystoupí od 18.40 hodin i Heidi Janků & HeidiBand.

Vánoce v Zoo Ostrava

Kdy: úterý 24. prosince (Štědrý den)

Kde: Zoo Ostrava

Za kolik: dospělí platí běžné vstupné, děti do 15 let mají vstup zdarma ve dnech 24, 25. i 26. prosince

Zoo bude o Štědrém dnu otevřena jako kterýkoli jiný den v zimním obodbí, tedy od 9 do 16 hodin, pokladny a pavilony se uzavřou v 15 hodin. V restauraci Saola si mohou nepostící se návštěvníci pochutnat na tradiční hrachové polévce a krupicové kaši. Tradičně proběhne i speciální štědrodenní komentované krmení: (například šimpanzů ve 12 hodin v Pavilonu evoluce, slonů ve 13 hodin v pavilonu slonů a hrochů ve 14 hodin v pavilonu Tanganika). Děti do 15 let se mohou opět těšit na malý vánoční dárek v podobě volného vstupu na Štědrý den i po oba následující vánoční svátky

NOVOJIČÍNSKO

Náměstí bude patřit hudbě i sportu

Kdy: od pátku 20. prosince do pondělí 23. prosince

Kde: Nový Jičín, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma

Poslední dny mohou trávit obyvatelé a návštěvníci Nového Jičína na Adventním jarmarku, bohatém nejen na nabídku zboží, ale také na program. V pátek 20. prosince vystoupí v 16 hodin s world music inspirovanou moravskou tradiční muzikou Tomáš Kočko & Orchestr. Ve stejnou dobu začne tradiční Běh o vánočního kapra pro všechny věkové kategorie, registrace do závodu je na náměstí u Staré pošty. V 17.30 hodin ještě zpestří atmosféru vystoupením chlapecké vokální seskupení Gymnázia Nový Jičín Sextet +.

Sobotní program zahájí již v 10.00 hodin Městská dechová hudba Nový Jičín pásmem známých vánočních písní a melodií, od 10.00 do 15.00 hodin se uskuteční ve vestibulu radnice soutěž O nejlepší vánoční cukroví. V 15.30 hodin se na pódiu objeví Karel Zich revival band se známými hity oblíbeného zpěváka a v 17.20 hodin uzavře hudební nabídku dne česko-peruánská dvojice SoundMates – Marek Strnadl a Marco Campos.

Nedělní dopoledne bude bavit návštěvníky trhu od 9.30 hodin LAM TRIO, které zahraje meziválečné nejen vánoční šlágry a evergreeny, od 10 hodin mohou hlavně děti zhlédnout ve vestibulu radnice loutkové divadlo Začarovaný les a jiné pohádky a 10.45 hodin začne na pódiu na náměstí koncert Jaroslava Beneše z Hudebního divadla v Karlíně s názvem Předvánoční čas. Odpoledne v 16 hodin ještě vystoupí kapela Klika NJ Blues s programem bluesové Vánoce. Poslední den trhů v pondělí 23. prosince rozjitří vánoční náladou, popem, folkem a šansonem zpěvačka Kaczi, Její vystoupení začne v 15 hodin.

Beseda bude s představením knihy



Kdy: v pátek 20. prosince

Kde: Příbor, refektář Piaristického kláštera

Za kolik: zdarma



Příborské muzeum zve na komponovaný pořad o betlémech spojený se slavnostním představením knihy kolektivu muzea Václava Michaličky, Moniky Chromečkové a Petry Vidomusové Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého. Knihu bude možno zakoupit od 28. ledna 2020. Beseda začne v 17 hodin v refektáři piaristického kláštera.

Zazní vážná i soudobá hudba

Kdy: v pátek 20. prosince

Kde: Kopřivnice, velký sál KD

Za kolik: 80 Kč/15 Kč děti do 15 letošního

Předvánoční koncert chystá Městský dechový orchestr Kopřivnice. Pod dirigentskou taktovkou Pierre Scotta a za zpěvu Lenky Krompolcové se představí v pátek 20. prosince od 18 hodin ve velkém sále kopřivnického kulturního domu. Zazní například Preludio Karla Bělohoubka, Le Profesionnel Ennio Morriconeho či The Lion King od Eltona Johna.

Do kina vstoupí Mefisto



Kdy: v pátek 20. prosince

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, kino

Za kolik: neuvedeno



Herci Těšínského divadla jsou pravidelnými návštěvníky kina ve Frenštátě pod Radhoštěm a objeví se tam také v pátek 20. prosince. Pod režisérským vedením Petra Kracíka předvedou hru Klause Manna Mefisto. Toto Neromantické drama jedné divadelní kariéry začne v 19 hodin.

Betlém oživí náměstí

Kdy: v sobotu 21. prosince

Kde: Příbor, náměstí Sigmunda Freuda

Za kolik: zdarma

Město Příbor zve všechny obyvatele a návštěvníky na živý betlém. Ten bude možné vidět od 15 hodin na příborském náměstí Sigmunda Freuda. V případě nepříznivého počasí se betlém přesune do nedalekého kostela sv. Valentina.

Zahrají pod vánočním stromem



Kdy: v sobotu 21. prosince

Kde: Kopřivnice-Mniší, u kulturního domu

Za kolik: zdarma



Vánoční koncert pod vánočním strome, tak se jmenuje akce, kterou pořádá v sobotu 21. prosince Sbor dobrovolných hasičů Mniší. Na prostranství vedle kulturního domu v Mniším, místní části Kopřivnice, zahraje od 17 hodin dechová hudba Javořinka, k vidění bude také živý betlém.

Rozmarýnce pomůže mateřinka

Kdy: v sobotu 21. prosince

Kde: Bílovec, kulturní dům

Za kolik: 50 Kč

Na předvánoční koncert se mohou těšit také obyvatelé a návštěvníci Bílovce. V sobotu 21. prosince se v místním kulturním domě uskuteční od 17 hodin Vánoční koncert Rozmarýnky. Programem budou provázet Miluška Polanská a Jovanka Janečková. Dechová hudba Rozmarýnka si jako hosta večera vybrala Sboreček Mateřské školy Zahradní Bílovec.

Je libo hudební úklid?



Kdy: v pátek 21. prosince

Kde: Nový Jičín, Coffeemusicbar, Stará pošta

Za kolik: neuvedeno



Na hudební předvánoční úklid Staré pošty zve Městské kulturní středisko Nový Jičín. K mání budou čistící prostředky s názvy house, funky & disco. Hudební večer začíná v 19 hodin.

V kostele je poslední letošní koncert

Kdy: v neděli 22. prosince

Kde: Fulnek, kostel sv. Josefa

Za kolik: 120 Kč/snížené 100 Kč

Posledním, čtvrtým, adventním koncertem končí letošní série nedělních prosincových koncertů v kostele sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku. Koncert se uskuteční v neděli 22. prosince od 16 hodin a vystoupí na něm Cimbálová muzika Cérky.

Skupina má i letos stejného hosta



Kdy: v neděli 22. prosince

Kde: Hladké Životice, sál kulturního zařízení

Za kolik: vstupné dobrovolné



Po loňské premiéře si příležitostná skupina D-Band zopakuje předvánoční koncert v Hladkých Životicích. Stejně jako loni s sebou bude mít hosta v podobě vokální skupiny Sextet+. Akce s názvem Vánoční koncert začíná v sále kulturního zařízení v 17 hodin.

Hudební setkání

Kdy: v neděli 22. prosince

Kde: Kopřivnice, Katolický dům

Za kolik: neuvedeno

Po devíti letech se opět potkají na společném koncertě dvě kopřivnické kapely LU a Nierika. Kapela LU, které existuje 17 let poznala vzlety a pády a téměř zánik. Za album „Owes and Vows“ získala nominaci na cenu Anděl v kategorii alternativní hudba. Zprvu elektronická a trip hopová Nierika se postupně propracovala ke kytarovějším stylům, dnes je možné v skladbách kapely zaslechnout vlivy blues, jazzu ale i hard a noise prvky. Jak to kapelám šlape, mohou návštěvníci Katolického domu zjistit od 19.30 hodin.

Vánoční proběhnutí



Kdy: ve čtvrtek 26. prosince

Kde: Hladké Životice, železniční stanice

Za kolik: zdarma



Přijď se na Štěpána proběhnout! To vzkazují zájemcům členové Sportovního spolku Poodří Hladké Životice všem, kdo nechtějí o vánočních svátcích jen sedět doma u televizorů a cpát se cukrovím. Sraz je v 11 hodin u železniční stanice Hladké Životice.

Živý betlém bude opět na Štěpána

Kdy: ve čtvrtek 26. prosince

Kde: Štramberk, Národní sad

Za kolik: zdarma

Odpoledne na Štěpána, tedy 26. prosince, si bez živého betléma Štramberk sotva kdo umí představit. Také letos ho pořádají město Štramberk společně s místními divadelníky, hudebníky a tanečními soubory. Kdo chce štramberský betlém vidět, pak nechť v duchu nápěvu „Do Betléma pospěšte, Ježíška tam najdete…“ zamíří ve čtvrtek do Národního sadu. Živý betlém tam bude k vidění od 15 hodin.

Na Štěpána do divadla



Kdy: ve čtvrtek 26. prosince

Kde: Nový Jičín, Trámový sál Žerotínského zámku

Za kolik: 120 Kč předprodej/150 Kč na místě



Štěpánský koncert novojičínského Komorního orchestru P. J. Vejvanovského patří k tradicím. Uskuteční se v Trámovém sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně ve čtvrtek 26. prosince od 16 hodin. Jako hosté se představí Tomáš Prejda na trubku a Taneční obor ZUŠ Nový Jičín.

Vánoční setkání zpestří divadlo

Kdy: ve čtvrtek 26. prosince

Kde: Lichnov, kostel sv. Petra a Pavla

Za kolik: zdarma

Vánoční setkání dětí u jesliček se uskuteční ve čtvrtek 26. prosince v kostele svatých Petra a Pavla v Lichnově. K vidění bude vánoční divadlo dětí z Oveček, zazpívá školní pěvecký sbor pod vedením Jiřího Najvara a zazní varhanní písně Tomáše Sztuchlíka. Akce začíná v 16 hodin.

Zábavu obstará cimbálovka



Kdy: ve čtvrtek 26. prosince

Kde: Kopřivnice, Katolický dům

Za kolik: 150 Kč



Druhý svátek vánoční v Kopřivnici bude i letos patřit Štěpánské zábavě s cimbálovou muzikou Pramínky. Zábava se koná ve čtvrtek 26. prosince od 19 hodin v Katolickém domě v Kopřivnici.

BRUNTÁLSKO

Běh o vánočního kapra

Kdy: v neděli 22. prosince od 17 hodin

Kde: Bruntál

Za kolik: startovné 20 korun

K pravidelným vánočním akcím v Bruntále patří i Běh o vánočního kapra, letos se koná už 21. ročník. Uskuteční se v neděli 22. prosince od 17 hodin na náměstí Míru. Veřejný závod je určen pro děti a žáky a členy sportovních oddílů, běží se 250 metrový okruh kolem náměstí. Kancelář závodu zde bude otevřena od 16 hodin v prostoru chodby u městské policie. Startovné je 20 korun.

Adventní koncert



Kdy: v pátek 20. prosince v 17 hodin

Kde: Bruntál

Za kolik: vstupné dobrovolné



Kostel u rybníka v Bruntále se v pátek 20. prosince rozezní hudbou a zpěvem, v 17 hodin se zde koná adventní koncert, na kterém vystoupí Smíšený pěvecký sbor Bruntál. Na programu jsou vánoční písně a duchovní skladby z per různých autorů, vystoupení budou proložena sólovými skladbami i skladbami instrumentálními. Vstupné je dobrovolné. Smíšený pěvecký sbor Bruntál si posluchači ještě vyslechnou na Štědrý den, sbor vystupuje na půlnočních mších ve farním kostele v Bruntále od 22.00 hodin a v kostele v Rýmařově od 24.00 hodin.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Třinecké adventní podvečery ukončí koncerty a ohňostroj

Kdy: sobota 21. prosince od 13 do 19 hodin

Kde: náměstí Svobody v Třinci

Za kolik: vstup zdarma

Adventní podvečery, které se konají na náměstí Svobody v Třinci, lákají nejen na různé druhy punčů, svařeného vína a netradiční kávy, ale také nabízejí zajímavé koncerty. Tečku za čtrnáctidenní adventní šňůrou udělá v sobotu 21. prosince zajímavý program pro celou rodinu. Ti nejmenší si spolu s rodiči od 14 hodin určitě užijí zábavný interaktivní program S anděly o Vánocích aneb Pohádka o Ježíškovi. O dvě hodiny později vystoupí Kaczi. O úplný závěr se postará seskupení Family Gospel Ostrava, po němž bude následovat ohňostroj.

Dřevěnku na Fojtství navštíví svatá rodina



Kdy: neděle 22. prosince od 13 do 17 hodin

Kde: dřevěnka na Fojtství v Mostech u Jablunkova

Za kolik: vstup zdarma



Živý betlém bude k vidění v neděli 22. prosince na prostranství u dřevěnky na Fojtství v Mostech u Jablunkova. Lidé, kteří si nenechají tradiční akci ujít, se můžou v době od 13 do 17 hodin setkat se svatou rodinou, živými zvířaty a poslechnout si živou hudbu i koledy v podání FS Górole. Doprovodný program nabídne divadelní představení dětí z družiny a mateřské školy. Chybět nebude ani dobré jídlo a pití. Prodejci budou nabízet pečené kaštany, svařené víno, koláče, polévky, punče a další dobroty.

Na Black and White párty zahraje i skupina Minami

Kdy: sobota 21. prosince od 19 hodin

Kde: Kulturní dům v Bašce

Za kolik: 100 korun

Beskydské sdružení kultury a sportu zve na vánoční Black and White párty, která se uskuteční v sobotu 21. prosince od 19 hodin v Kulturním domě v Bašce. O hudební produkci se postarají nejen DJ Bokis a DJ Jakub Fuciman, ale také skupina Minami. Návštěvníci, kteří na akci dorazí ve stylovém černo-bílém oblečení, dostanou od pořadatelů panáka zdarma. Vstupenka vyjde na rovných 100 korun.

Rybova mše vánoční zaplní kostel



Kdy: pátek 20. prosince od 18 hodin

Kde: kostel sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku

Za kolik: 250 korun, 200 korun - senioři, studenti a ZTP



Česká mše vánoční „Hej, mistře“ od Jakuba Jana Ryby rozezní v pátek 20. prosince od 18 hodin kostel sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku. Velkolepé hudební dílo, které svému tvůrci přineslo věhlas po celé Evropě, je také trvalou a nedílnou součástí vánočních svátků. Mše vypráví příběh o zvěstování narození Krista a příchodu pastýřů k jesličkám. Spisovatel, básník a skladatel Jakub Jan Ryba je jedním z nejvýznamnějších představitelů české kantorské hudby přelomu 18. a 19. století. Jako předehra zazní A. Vivaldi: Koncert pro dva lesní rohy a orchestr F dur. Symfonický orchestr Frýdek-Místek bude doprovázet smíšený pěvecký sbor Smetana a Lašský smíšený pěvecký sbor Baška.

OPAVSKO

Zpívání, pohádky a řemesla

Kdy: v sobotu 21. a v neděli 22. prosince

Kde: Dolní náměstí, Opava

Poslední víkendový program vánočních trhů přinese v sobotu od 10 hodin dětem Vánoční pohádku a od 10 hodin začínají Řemeslné Vánoce s dobovými řemesly. V 18 hodin vystouúpí kapela Wohnout. Neděle začíná od 10 hodin opět pohádkou, tentokrát o Vlčích Vánocích. Vánoční zpívání zajistí od 15 hodin pěvecká tělesa a v 17 hodin potěší své posluchače písničkář Jake Onder s kapelou.

Víkend s vánoční hudbou



Kdy: v sobotu 21. prosince od 17 hodin a v neděli 22. prosince od 16 hodin

Kde: skanzen a kostel sv. Stanislava, Bolatice

Za kolik: nedělní koncert 200 korun



V boletickém skanzenu zazní u rozsvíceného vánočních stromu koledy a výstoupeními se připojí Burianky, Borovanka, místní soubor Seniorky i dechovka. Chybět nebude ani občerstvení. Chlapci z pěveckého sboru Boni Pueri se k vánočnímu programu připojí nedělním vánočním koncertem.

Vánoční koncerty v obcích

Kdy: neděle 22. prosince

Kde: Dolní Benešov, Bohuslavice, Háj ve Slezsku, Kobeřice, Litultovice a Sudice

V Dolním Benešově zahraje od 16.30 hodin v kulturním domě na vánoční notu Městský orchestr mladých. Vánoční ladění začíná v bohuslavickém obecním úřadu od 17 hodin a koncert Michaely Ripkové se uskuteční od 18 hodin v Sokolovně Háje ve Slezsku. V Kobeřicích začíná zpívání u vánočního stromu od 17 hodin na místním parkovišti a v sudickém parku od 17 hodin. Litultovický Adventní koncert zazní od 16 hodin kostelem sv. Bartoloměje.

KARVINSKO

Vánoce v Bunkru návštěvníky vrátí do období svátků za první republiky

Kdy: sobota 21. prosince 16 - 20 hodin

Kde: Starý Bohumín, vojenský objekt Na Trati (u dálnice)

Za kolik: zdarma

Vánoce na Pětce. Klub vojenské historie Bohumín zve na speciální a mimořádnou prohlídku prvorepublikového pohraničního bunkru. Památkově chráněný srub MO-S5 bude mít otevřeno v sobotu 21. prosince od 16 do 20 hodin. „Ukážeme návštěvníkům nové repliky vojenských uniforem z 30. let, příchozí se mohou vžít do rolí vojáků a pozorovat okolí skrz uzávěry střílen, vyzkoušet si obsluhu telefonního přepojovače, pevnostního ventilátoru či ručního výtahu pro dopravu munice,“ říká za Klub vojenské historie Bohumín Michal Hejda. Zdatnější návštěvnici si mohou vyzkoušet kolik síly bylo potřeba k otevření či zavření pancéřových dveří do objektu. Lidé také uvidí, jak vánoční svátky trávila osádka objektu. Atmosféru celé akce dokreslí vánoční osvětlení objektu.

Sbor Canticorum zazpívá během svátků v kostele



Kdy: čtvrtek 26. prosince, 16 hodin

Kde: Havířov, Kostel sv. Anny

Za kolik: dobrovolné



Vánoční koncert odzpívá ve čtvrtek 26. prosince ženský pěvecký sbor Canticorum. Jako hosté vystoupí Pěvecký sbor Cantablo z Orlové, Karolína Plawná (zpěv) a Rastislav Širila (zpěv).

Vánoční rozjímání

Kdy: v neděli 22. prosince, 14 hodin

Kde: Orlová, před DKMO

Betlémské světlo pro Orlovou Tak nazvali organizátoři akci, která se koná čtvrtou adventní neděli na prostranství před orlovským domem kultury ve spolupráci s křesťanskými církvemi. Zahraje kapela Cross Band a nebude chybět ani živý betlém v podání divadelního spolku Lordi Orlová.

Na Štědrý den všichni spolu



Kdy: úterý 24. prosince, 21 hodin

Kde: Bohumín, Nám. T. G. Masaryka



Tradiční štědrovečerní setkání pořádá město Bohumín 24. prosince. Jde o setkání všech, kdo chtějí přijít, popřejí si krásné Vánoce a Nový rok. Zazpívá Jirka Koběrský a závěr obstará bude ohňostroj. Nebudou chybět stánky s horkým punčem či medovinou.

Štědrý den u moře

Kdy: úterý 24. prosince, 10 hodin

Kde: Karviná, Karvinské moře

Už tradiční a velmi oblíbenou akci pořádají také letos karvinští otužilci. Na Štědrý den se v 10 hodin dopoledne sejdou u Karvinského moře. Ti odvážní se ponoří do vln, ti další si popovídají se známými a všichni si popřejí krásné Vánoce.

Adventní neděle na náměstí



Kdy: Neděle 22. prosince, v 17 hodin

Kde: Bohumín, nám. T. G. Masaryka.



Adventní neděle společně s Janem Kalouskem, který vystoupí od 17 hodin. O hodinu později v programu vystoupí Keep smiling gospel z Orlové.