Meat Design Ostrava

Kdy: od pátku 22. do neděle 24. listopadu

Kde: DOV, prostory bývalého Dolu Hlubina a haly Gong

Za kolik: předprodej GoOut (základní vstupné: 180 korun, student, senior a ZTP: 130 korun). Vstupné na místě (základní vstupné: 200 korun, student, senior a ZTP: 180 korun)



Meat Design Ostrava je festival plný inspirace, nápadů, užitého umění, architektury a zejména autorské tvorby produktového a interiérového designu. Nabídne tři dny (od 22. do 24. listopadu) plné špičkového designu, inspirace, talentu a setkávání s designéry v industriálních kulisách v srdci Ostravy – v prostorách bývalého Dolu Hlubina a haly Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Součástí je doprovodný program: přednášky, workshopy, projekce, zábava pro celou rodinu, animační program a párty s tvůrci. (lap)

Kdo ví, kde budu zítra?



Kdy: 22. listopadu od 17 hodin

Kde: Kavárna U6 v Dolních Vítkovicích

Za kolik: vstup je zdarma



Dolní Vítkovice připravily diskuzi se známými novináři Jindřichem Šídlem a Tomášem Etzlerem. Jak to dopadne, když se tito dva profesionálové potkají u jednoho stolu? Tomáš Etzler, jako spolupracovník americké CNN a bývalý reportér České televize v Číně bude povídat o současné novinařině. Co tato profese obnáší dnes, v době sociálních sítí? V čem je americká žurnalistika jiná než evropská, respektive česká? A proč vlastně lidé odcházejí do zahraničí? Zjednodušeně, dva novináři budou spolu diskutovat o řadě zajímavých témat a zároveň pokřtí svou knihu „Kdo ví, kde budu zítra?“ (lap)

Světlo mladým s handicapem

Kdy: sobota 23. listopadu od 11 do 18 hodin

Kde: Ostrava, Forum Nová Karolina

Benefiční akci Světlo mladým s handicapem pořádá v sobotu 23. listopadu Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Akce spočívá v prodeji minisvítilen, které prodávají uživatelé s handicapem ze sociálně aktivizační služby Brána spolu s dobrovolníky. Celý výtěžek akce bude použit na integrační výlety, aktivity a pobyty. Akce je doprovázena hudebními vystoupeními studentů ZUŠ J. A. Komenského Studénka, Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, POP Academy i dalšími. Chybět nebudou Klauni na volné noze pro pobavení a ani výborná moderátorka Monika Dudová. Na akci si budete moci koupit i trička a šaty z limitované kolekce módní návrhářky Lady Vyvialové. (lap)

Popelka na ledě



Kdy: sobota 23. listopadu od 14 hodin

Kde: Ostravar Aréna

Za kolik: vstupenky se prodávají od 690 do 1290 korun (děti do 120 cm nebo 6 let mají vstup zdarma bez nároku na sedadlo. Maximálně jedno dítě na jednoho platícího dospělého).



Nejoblíbenější příběh o Popelce, jako muzikál na ledě, se po velkém úspěchu v zahraničí, vrací do několika českých měst. Představení plné pohádkové fantazie s nádhernou hudbou, skvělými výkony v podání hereckých, pěveckých a krasobruslařských hvězd, fascinující filmová projekce a světelná kompozice, 300 dobových kostýmů, působivé variabilní jeviště, kouzla a mnoho dalších efektů, vytváří z tohoto představení nezapomenutelný zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé!

Autorem, scénáristou i režisérem je Jindřich Šimek, autorem hudby Petr Malásek a textů písní pak Václav Kopta. (lap)

Tak trochu jiný svatební veletrh

Kdy: sobota 23. listopadu od 10 hodin

Kde: Zábavní centrum Venuše, Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1295

Za kolik: vstupné je 30 korun

Druhý ročník svatebního veletrhu se uskuteční v Zábavním centru Venuše v Ostravě-Hrabůvce. Na netradičním veletrhu (v podtitulu nese název „Sorry kámo, já se vdávám 2019“, můžete nasbírat informace, načerpat inspiraci, nebo si dokonce rezervovat svého profíka na velký den "Dé". Nevěsty a ženichové, kteří už mají svou svatbu za sebou, se s vámi podělí o zkušenosti. Jak informují pořadatelé, je to festival inspirace a tomu odpovídá výběr vystavovatelů i doprovodní program. Nebudou chybět praktické rady a tipy, ukázky a inspirativní rozhovory. V průběhu dne budou také probíhat slosování o zajímavé ceny. (lap)

Ostravské Trojhalí Karolína ožije africkou exotikou



Kdy: neděle 24. listopadu od 10 do 16 hodin

Kde: Trojhalí Karolina

Za kolik: vstup je zdarma



Přijďte do Trojhalí Karolina ochutnat boží tropické ovoce (čerstvé i sušené), přivonět k zanzibarskému koření nebo vyzkoušet čerstvé kakaové boby. Vstup je zdarma. A čekat na vás bude například čerstvé exotické ovoce z Afriky a Asie (jackfruit, avokádo, mango, papáju i další laskominy), sušené ovoce (třeba mango, ananas, papája a baby banánky), koření ze Zanzibaru, ořechy, káva, kakao, čokoláda i čerstvě vylisovaná šťáva z cukrové třtiny. Pořadatelem akce je Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci letecky ze srdce Afriky a podporuje ugandské lokální farmáře a pěstitele. (lap)

Fauna trhy

Kdy: neděle 24. listopadu od 8 do 12 hodin

Kde: výstaviště Černá louka

Za kolik: dospělí 40 korun, děti od 3 let, studenti, senioři, držitelé ZP a ZTP platí 20 korun, děti do 3 let zdarma



Ostravské Fauna trhy jsou chovatelskou a pěstitelskou prodejní burzou, určenou pro širokou veřejnost. Přijďte dobře nakoupit nebo prodat na jednu z největších chovatelských a pěstitelských burz u nás. Na burze naleznete v největším zastoupení akvaristiku, teraristiku, drobné savce, exotické ptactvo, holuby, drůbež, krmiva, terária, dekorace a další potřeby pro chovatele například psů, koček, holubů a dalších. Nechybí ani pokojové rostliny, kaktusy, orchideje. Venkovní prostory v jarních měsících nabízí možnost koupi ovocných stromků, letniček i jiných druhů rostlin, v podzimní sezoně pěstitelé prodávají i přebytky ze svých zahrad. (lap)

NOVOJIČÍNSKO

Štramberské pečení perníčků

Kdy: pátek 22. listopadu

Kde: Štramberk, kuchyňka kulturního domu

Za kolik: zdarma

Město Štramberk pořádá pečení perníčků. Zvány jsou maminky, babičky, dcerušky i tetičky, které společně napečou dětem vánoční dobroty a odmění je za jejich zpívání u vánočního stromu. S sebou je nutné si vzít váleček a vykrajovátka, vše ostatní je zajištěno. Péct se začíná v 16 hodin. (tj)

Držitelka Anděla se představí v kostele



Kdy: pátek 22. listopadu

Kde: Vlčovice, kostel Všech Svatých

Za kolik: vstupné dobrovolné



Už dobrých dvacet let je cellistka a zpěvačka Dorota Barová nepřehlédnutelnou součástí české hudební scény v tom nejširším slova smyslu – působí v žánru alternativním, jazzovém, rockovém i popovém. Teprve nyní ale přišla se svým sólovým debutem Iluzja za který si letos v březnu odnesla i cenu Anděl. Zpěv a hru na violoncello čerstvé držitelky Anděla bezpečně poznáme z projektu Tara Fuki, kapel Tugriki či Vertigo. Zajímavá spolupráce z poslední doby pro ni byla ta, když spolu s Lenkou Dusilovou a Beatou Hlavenkovou utvořily trio, které nedávno navštívilo kluby napříč republikou a nutno dodat, že s velkým úspěchem. A nelze opomenout projekt Strom stínu & Bucinatores Orchestra, s nímž koncertně vystupovala. Koncert české umělkyně začne v 19 hodin. (tj)

Barbershop bude znít na zámku

Kdy: sobota 23. listopadu

Kde: Nový Jičín, Žerotínský zámek

Za kolik: vstupné dobrovolné



Historicky teprve druhý Galavečer českého barbershopu se uskuteční v České republice. Tentokrát ho bude hostit Žerotínský zámek v Novém Jičíně. Návštěvníci uvidí jedinečné spojení barbershopáků, kteří se snaží nejenom koncertovat sami na sebe, ale i zavést hudební styl „barbershop“ na českou hudební scénu. Barbershop je v Evropě kdysi vzniklý, ale dnes už dávno zapomenutý styl a capella hudby. Návštěvníci koncertu si tak mohou vychutnat melodie, které podvědomě znají, ale na názvy skladeb si sotva vzpomenou. Ať už se jedná o melodie z dob ragtimu, jazzu, swingu, ale i rock'n'rollu. V současné době ale barbershop přináší také aranže skladby současné populární hudby a propojuje tak hudbu přes sto let starou s nejnovějšími hity v jedinečném stylu bez použití jediného hudebního nástroje. V Novém Jičíně se představí domácí kvartet NoTimers, brněnské seskupení Vocal Overdose a dva pražští zástupci ACámen a The Boaters. Galavečer začíná v sobotu 23. listopadu v 19 hodin, vstupné je dobrovolné. (ipa)

Tatra rozjede další ročník



Kdy: sobota 23. listopadu

Kde: Kopřivnice, velký sál kulturního domu

Za kolik: odpoledne: 200 Kč/50 Kč, večer: 350 Kč/150 Kč



Milovníci televizní soutěže Star Dance a zejména tance viděného přímo naživo si přijdou na své 23. listopadu. V kulturním domě v Kopřivnici se uskuteční již 53. ročník Taneční soutěže Tatra 2019. Letos jako postupová soutěž tanečních párů třídy Dospělí-A a Dospělí-B ve standardních a latinskoamerických tancích a postupová soutěž tanečních párů třídy Dospělí-A a Dospělí-B ve standardních a latinskoamerických tancích. Odpolední část začíná v 14.00 hodin, semifinále a finále v 19.00 hodin. V doprovodném programu se představí: Studio Bosky – Aerial hoop, Roman Gemrot – Pole art, Dekkadancers – Matěj Šust a Lenka Hrabovská, TK Gradus – Eliška Jařábková a Karolína Dejová. Za odpolední část zaplatí dospělí návštěvníci 200 Kč, děti 50 Kč, semifinálový a finálový večer vyjde na 350 Kč pro dospělé a 150 Kč pro děti. (ipa)

BRUNTÁLSKO

Němečtí rytíři na Bruntálsku

Kdy: v pátek 22. listopadu od 17 hodin

Kde: Rýmařov

Za kolik: vstup volný

Přednáška o historii je připravena pro zájemce v Městském muzeu v Rýmařově. V pátek 22. listopadu od 17 hodin zde bude historik a dlouholetý pracovník bruntálského muzea Tomáš Niesner vyprávět o dějinách Řádu německých rytířů na Bruntálsku. Právě majetky na Moravě a ve Slezsku napomohly řádu po porážkách utrpěných v 15. a 16. století obnovit jeho bývalou moc. Panství Bruntál a Sovinec se na počátku třicetileté války stala osobní komendou velmistra řádu. (ot)

Den řemesel



Kdy: v pátek 22. listopadu od 12 do 18 hodin

Kde: Bruntál, Střední odborná škola.

Za kolik: vstup volný



O tom, zda má řemeslo zlaté dno, mohou přemýšlet návštěvníci akce nazvané Den řemesel. Pro širokou veřejnost ji pořádá v Bruntále tamní Střední odborná škola. Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet své řemeslné dovednosti a dozvědí se, jaká řemesla se na škole vyučují. Akce proběhne v pátek 22. listopadu od 12 do 18 hodin v areálu Střední odborné školy v Krnovské ulici. (ot)

Laco Deczi se vrací do Bruntálu

Kdy: v sobotu 23. listopadu ve 20 hodin

Kde: Bruntál, Společenský dům

Za kolik: vstupné 120 a 150 korun

Bruntál - Jazzová legenda, trumpetista Laco Deczi, zahraje se svou kapelou Celula New York na koncertě v Bruntále. Vystoupení se koná v sobotu 23. listopadu ve 20 hodin ve Společenském domě. Laco Deczi se do Bruntálu vrací po čtyřech letech, posluchači si opět mohou užít jeho svérázný pohled na život a muziku. Zakoupit vstupenky mohou zájemci v předprodeji v Městském informačním centru na náměstí Míru v Bruntále nebo v kanceláři bruntálského divadla. Lze je koupit i přímo na místě konání koncertu. Vstupné je 120 korun v předprodeji a 150 korun na místě. (ot)

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Vánoční výstavu ozdobí betlémy

Kdy: sobota 23. a neděle 24. listopadu od 9 do 17 hodin

Kde: areál domu zahrádkářů ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: dobrovolné vstupné

Dům zahrádkářů ve Frýdlantu nad Ostravicí bude v sobotu a neděli patřit tradiční prodejní vánoční výstavě. Příchozí si budou moci prohlédnout přes třicet betlémů, přičemž jeden z nich bude mít pohyblivé figurky. Lidé zároveň na vlastní oči uvidí plno nápadů, jak si mohou doma poměrně snadno sami vyrobit vánoční ozdoby a slavnostně upravit vánoční stůl. Prodejní stánky nabídnou adventní vazbu, keramiku, cukroví, perníčky a baňky. Připraveno bude také bohaté domácí občerstvení. Výstava bude pro veřejnost o víkendu otevřena od 9 do 17 hodin.

Hudební hospůdka nabídne dva koncerty



Kdy: sobota 23. listopadu od 20 hodin

Kde: hospůdka U Arnošta ve Frýdku-Místku

Za kolik: 150 korun



Kapela Dobráci od Kosti vystoupí v sobotu 23. listopadu v domácím prostředí frýdecko-místecké hospůdky U Arnošta. Posluchači se můžou těšit na nefalšované fláky načichlé blues, rockem, folkem a swingem. Druhým vystupujícím bude Lubomír BUŽMA Khýr, jenž hraje nejen na akustickou kytaru a banjo, ale i foukací harmoniku. Ve své tvorbě se věnuje akustické bluesové muzice s českými texty. Jeho repertoár tvoří z velké části vlastní písničky, tradicionály a gospely s originálními úpravami textů do češtiny. Vstupenka na akci, která začíná v osm hodin večer, vyjde na 150 korun.

Dětské publikum pobaví zlobivá princezna

Kdy: neděle 24. listopadu od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun

Text: Ochotníci z Kozlovic odehrají v neděli 17. listopadu v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku pohádku O zlobivé princezně. Dětské publikum bude bavit příběh o králi, který to vůbec nemá lehké se svou dcerou. Se zlobivou princeznou, která dělá naschvály i služebnictvu, si královský otec neví rady. Potom ovšem dostane nápad, že by se mohla vdát, což se ovšem dceři vůbec nezamlouvá. Vstupné na představení, které začíná ve tři hodiny odpoledne, vyjde na sedmdesát korun.

Kavárna zve na klavírní recitál



Kdy: sobota 23. listopadu od 19 hodin

Kde: Lucy's & Big Blonde Café v Místku

Za kolik: zdarma



Koncertem klavíristky Evy Sýkorové, která v roce 2018 získala ocenění z Nadace Leoše Janáčka za mimořádnou interpretaci jeho děl, ožije v sobotu 23. listopadu místecká kavárna Lucy's & Big Blonde Café. V rámci první části vystoupení, které začne v sedm hodin večer, zazní díla Leoše Janáčka, Ludwiga van Beethovena a Maurice Ravela. Ve druhém bude nadaná umělkyně čerpat z tvorby J. Brahmse a Josefa Suka.

OPAVSKO

Škola otevírá dveře

Kdy: v sobotu 23. listopadu od 9 hodin

Kde: Stavební průmyslovka, Opava

Den otevřených dveří přivítá návštěvníky ukázkami prací studentů, výstavami soch Jana Bindra, obrazů Ondřeje Kočára a grafickými pracemi Jitky Štenclové. Zájemci si vyzkoušejí stavební program a zavítají do stavební laboratoře. K tomu jim bude vyhrávat cimbálovka a připraveno je též pohoštění. (jih)

Kateřinská zábava



Kdy: v sobotu 23. listopadu od 19 hodin

Kde: KUPE Opava



Tradičním svátkem sv. Kateřiny bývala taneční zábava a opavské folklorní soubory ji obnovily. V prostorách Vodárenské věže bude taneční „Kateřinský“ rej v plném proudu a pro dobrou náladu bude návštěvníkům vyhrávat i cimbálová muzika Gizdi. (jih)

Odpoledne se známou pěvkyni

Kdy: v neděli 24. listopadu od 15 hodin

Kde: kavárna Obecního domu

Za kolik: vstupné dobrovolné

Podzimní koncert bývalé sólistky operního ansámblu Slezského divadla Olgy Procházkové bude opět plný krásné hudby v podání Františka Šmída, interpretčina zpěvu i povídání o hudbě a uměleckém životě. V podání sopranistky Olgy Procházkové zazní písně známých skladatelů napříč žánry. (jih)

Vánoční Trhák



Kdy: v sobotu 23. listopadu od 10 hodin

Kde: Minoritský klášter, Opava

Za kolik: dobrovolné vstupné



Inspirativní akce pomůže návštěvníkům vybrat správné vánoční dárky a současně načerpat atmosféru, přibližující nástup zimních svátků. K vidění i k nákupu budou mít kolekce autorských šperků, módních kousků, kosmetiku, dekorace a další předměty, hodící se k Vánocům. (jih)

Křest publikace

Kdy: v neděli 24. listopadu od 16.30 hodin

Kde: kulturní sál, Otice

V obci bude slavnostně pokřtěna kniha Ondřeje Vrbického s názvem Otický pokrok. Mapuje historii otického JZD Pokrok a pamětníci si mohou při této příležitosti na své tehdejší „družstvo“ zavzpomínat. Součástí programu bude autogramiáda a prodej pokřtěné publikace. (jih)

KARVINSKO

All Skapone´s hrají Na Bečkách

KDY: v pátek 22. listopadu, 20.00 hodin

KDE: Karviná-Fryštát, pivnice Na Bečkách

Kultovní fryštátská pivnice Na Bečkách a karvinská kapela All Skapone´s už tak nějak patří k sobě. Alternativní-ska-rocková kapela tu odehrála už nejeden povedený koncert a vychutnat si propojení atmosféry historické pivnice a současné muziky mohou i návštěvníci pátečního koncertu, který začíná ve 20 hodin.

Kytarová exhibice a pořádný hard rock a rock v Hard Cafe



KDY: v sobotu 23. listopadu od 19.30 hodin

KDE: klub Hard Cafe, Karviná



Příznivci virtuózní hry na kytaru ve spojení s rockem a hard rockem si přijdou na své na akci Just Play II v karvinském klubu Hard Cafe.

Zahraje zde Henych Trio, kapela kytaristy Petra Henycha, který za svou kariéru hrál v kapelách Viléma Čoka, Báry Basikové, Petra Koláře, nyní hraje mj. v kapele The Leaders Kamila Střihavky.

Krom Henych Tria zahrají i Lumír Krömer, Jiří Vodička, Štefan Pišta Horváth, Kamil Havelka a kapela Clustter. Začíná se v 19.30 hodin.

Medové dny v Dětmarovicích

Kdy: sobota a neděle. 23. a 24. listopadu, 9 - 17 hodin

Kde: Dětmarovice, Dělnický dům

Vstup: zdarma

Tradiční společná podzimní výstava dětmarovických spolků známá jako Medové dny se koná tento víkend v Dělnickém domě. K vidění bude expozice MO Českého svazu ochránců přírody Dětmarovice ke 40. výročí založení organizace, v banketce Dělnického domu bude připravena výstavka ke 100. výročí české koruny, tradiční expozice místního svazu zahrádkářů a chybět nebude ani letos soutěž O nejzajímavější vánoční stromeček.

Výstava je prodejní, takže ke koupi bude med, kosmetika s včelími produkty, výrobky z včelího vosku, medovina, perníčky, bylinkové čaje, kaktusy, drobná keramika, vánoční ozdoby, drobné dárkové předměty, apod.

Medové dny pořádá Obec ve spolupráci s MO českého svazu zahrádkářů, českého svazu včelařů a MO Českého svazu ochránců přírody Dětmarovice.

Laco Deczi Pod Zeleným dubem



Po loňském beznadějně vyprodaném koncertě se světoznámý jazzový hudebník Laco Deczi vrací do Bohumína. V sále hotelu Pod zeleným dubem vystoupí v neděli 24. listopadu v 19 hodin.



Kdy: neděle 24. listopadu 19 hodin

Kde: Starý Bohumín, hotel Pod zeleným dubem



Rezervace a vstupenky: recepce hotelu Pod Zeleným dubem, Starý Bohumín, tel: 555 506 606.