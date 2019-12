Předvánoční esoterika

Kdy: od pátku 29. listopadu do soboty 30. listopadu

Kde: Ostrava, výstaviště Černá louka

Za kolik: vstup je zdarma

Ušetřete čas i peníze a přijďte si nakoupit dárky pro své nejbližší. Vše v jednom místě, v teple a v příjemném prostředí. Nebude chybět přednášková část pro všechny, kteří se chtějí ponořit do alternativních směrů. Na co se můžete těšit? Léčivé kameny, přírodní kosmetika, ručně vyráběné svíčky, knížky, vonné a léčivé oleje, originální šperky, kyvadla, vonné tyčinky, numerologický a astrologický výklad jako dárek pro své nejbližší, obrazy a mandaly, med a medová kosmetika, alternativní medicína, farmářské výrobky a další. Nebudou chybět výklady karet či čtení z ruky. Akci můžete sledovat i na FB události.

V Gongu budou znít gospely



Kdy: sobota 30. listopadu od 18 hodin a v neděli 1. prosince od 15 a od 18 hodin

Kde: Multifunkční aula Gong

Za kolik: Vstupné od 170 do 270 korun. (Vozíčkáři 170 korun + doprovod zdarma). Prodej pouze na pobočkách infocenter.



Přijďte si i letos užít jeden ze tří koncertů, které se budou konat v 30. listopadu od 15 hodin a v 1. prosince od 15 a od 18 hodin. Celkem 170 nadšenců ve sboru, 12 špičkových muzikantů v kapele a jeden výjimečný sbormistr. Ostrava zpívá gospel, neboli OZG, je projekt neziskové organizace YMCA Ostrava-Poruba. Podstatou OZG je gospel, přesněji gospelové koncerty. Program téměř dvouhodinového koncertu je během pěti týdnů nazkoušen od nuly sborem, který tvoří především nadšenci a pěvečtí amatéři.

Sobotní dílny GVUO pro rodiny s dětmi

Kdy: sobota 30. listopadu od 15 hodin

Kde: Ostrava, Galerie výtvarného umění - Dům umění (Jurečkova 1750/9)

Za kolik: Dítě platí 30 korun, rodiče vstupné neplatí

Dílny Galerie výtvarného umění Ostrava jsou určeny pro rodiny s dětmi. Konají se vždy od 15 do 18 hodin. Zúčastnit se můžete kdykoli v tomto časovém rozmezí. Rodiče mohou tvořit se svými dětmi, anebo se zatím projít výstavami. Organizátoři doporučují počítat s půlhodinou až hodinou na tvoření.

Flea Market II.



Kdy: sobota 30. listopadu od 10 do 18 hodin

Kde: multifunkční aula Gong, Dolní Vítkovice

Za kolik: symbolické vstupné pro návštěvníky je 20 korun, děti do 15 let zdarma



Návštěvníky všech věkových kategorií lákají Dolní Vítkovice na poslední listopadovou sobotu do Gongu. Flea Market – trochu jiný blešák bude tentokrát tematicky zaměřený na umělecké výrobky a vlastní tvorbu. Nabízet se budou ručně vyrobená mýdla, korálky, keramika, výrobky z drátů nebo ze dřeva. V sobotu 30. listopadu se budete moci nechat ovanout půvabnými historickými kousky, starožitnostmi a jinými poklady z půd či sklepů, které jinde nenajdete. Flea je pokračováním úspěšné akce z loňského roku. A pokud máte doma starožitnosti, šperky a další, které je vám líto vyhodit přineste je také. (Registrace prodejců je spuštěna na webu Dolních Vítkovic).

Den vzájemnosti 2019

Kdy: sobota 30. listopadu od 12 hodin

Kde: Dům kultury města Ostravy

Za kolik: vstup na denní program je zdarma. Vstupné na večerní galakoncert Z hospody do krčmy stojí 120 korun, poloviční částku zaplatí děti do 15 let, senioři nad 63 let, TP, ZTP a ZTP/P.

Další z koncertů Dnů vzájemnosti nese tentokráte podtitul Bez hranic, jelikož iniciativa se poprvé rozroste za hranice bývalého Československa. V průběhu celého dne se budou návštěvníci moci blíže seznámit s tradiční výrobou vánočních ozdob a dalších řemesel. Ve 14 hodin odstartuje program dětských souborů „Učimy se tancovat“. Poté bude následovat kulturně-společenská debata nazvaná „Rozprávajme sa pri muzike“. V 18 hodin pak přijde čas na slavnostní program „Z hospody do krčmy“ souborů FK Fogáš z Ostravy, FS Svojina ze Slovenska a FS Klasy ze Srbska. Tečkou za celým dnem bude tradiční zábava u cimbálu.

Provazochodci předvedou show 30 metrů nad hlavami diváků



Kdy: sobota 30. listopadu od 16 hodin

Kde: Ostrava (Prokešovo náměstí)



Bohatý doprovodný program na Prokešově náměstí zpestří v sobotu rozsvícení sváteční výzdoby a vánočního stromu u ostravské Nové radnice. Na děti čeká stánek Ježíškova pošta, kde mohou odevzdat dopis pro Ježíška a obdrží sladkou čokoládovou odměnu, dále pak tvoření ve stáncích se Středisky volného času. Největším lákadlem bude dechberoucí andělská provazochodecká show nad hlavami návštěvníků ve výšce 30 metrů. Celou atmosféru dokreslí zpěv vánočních koled, šestimetrová loutka anděla a andělé na chůdách, kteří budou od dětí vybírat vánoční přáníčka, která předají do správných rukou nebo vánoční pohádka. Vyhlídková Věž Nové radnice bude mít mimořádně otevřeno až do 19 hodin.

Martin Chodúr zazpívá na Masarykově náměstí

Kdy: neděle 1. prosince od 17.05 hodin

Kde: Ostrava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné se neplatí

V rámci vánočních trhů vystoupí v neděli 1. prosince na Masarykově náměstí Martin Chodúr s kapelou MACH. Na vánočních trzích kromě dobré muziky najdete mnoho stánků s originálním zbožím. Trhy budou doprovázeny i zajímavým programem. Nebudou chybět vystoupení známých osobností, oblíbené akce pro děti, kolotoč, ledový strom, zvířátka a betlém. Letos bude připraveno 39 stánků na Masarykově náměstí, pět stánků na Jiráskově náměstí, stánky budou i v Solné ulici a na tři stánky se těšte na ulici 28. října. Stánky budou na Masarykově náměstí a v Solné ulici otevřeny v pracovních dnech od 11 do 20 hodin (o víkendech od 10 do 20 hodin). Na Jiráskově náměstí ve všedních dnech od 11 do 19 hodin (o víkendech od 10 do 19 hodin).

Netradiční chuť Vánoc



Kdy: neděle 1. prosince od 11 do 18 hodin

Kde: Cooltour Ostrava

Za kolik: vstup je zdarma, dobrovolné příspěvky jsou vítány



První prosincová neděle v Cooltouru bude patřit již vánočně naladěným originálním výrobcům nebo výrobkům. Přijďte a ochutnejte netradiční jídla a výrobky, s kterými se nesetkáváte každý den, nebo také klasické jídla v netradičním složení. Prostě se nechte překvapit tím, jak je každá kuchyně jedinečná. V případě zájmu o místo napište (soukromou) zprávu na Vegetfest, včetně uvedení toho co byste rádi nabídli. Aktuality a podrobnosti najdete na FB události.

Nalezená Křížová cesta se vrací do klimkovického kostela

Kdy: neděle 1. prosince od 15 do 18 hodin

Kde: Klimkovice, kostel Nejsvětější Trojice

Grafiky s vyobrazením Křížové cesty, které se v únoru 2017 náhodně našly v kostele Nejsvětější Trojice v Klimkovicích, se vrací restaurovány zpět na místo svého nálezu. Poprvé si je bude moci veřejnost prohlédnout v neděli 1. prosince v 15 hodin na klimkovickém adventním setkání. Obrazy i jejich cenné rámy restaurovala Univerzita Pardubice, město na odborné práce získalo dotaci Moravskoslezského kraje. Veřejnosti se restaurované obrazy představí o první adventní neděli 1. prosince v 15 hodin. Atmosféru adventního setkání doplní čtyři varhanní skladby v podání Markéty Polednové i v zimním období nezbytný svařák. Akce bude pokračovat až do 18 hodin Adventním dostaveníčkem v centru Klimkovic před kostelem sv. Kateřiny, kde se bude rozsvěcovat vánoční strom a budou se tam prezentovat místní řemeslníci a umělci.

NOVOJIČÍNSKO

Jazzový večer bude s nádechem Persie

Kdy: pátek 29. listopadu

Kde: Nový Jičín, klub Galerka

Za kolik: 150 Kč předprodej, 180 Kč na místě

Poslední listopadový pátek vystoupí v galerce kapela Shahab Tolouie Trio. Strhující kombinaci mystiky perské hudby a žhavých rytmů španělského flamenka přináší kapela Shahab Tolouie Trio. Tu tvoří různorodí muzikanti, kteří dávají hudbě zároveň divokost i dynamiku. Frontman kapely, Shahab, disponuje skvělou technikou hry na jedinečný tříkrký nástroj Fusetar. Jejich hostem bude duo Hakuna Matata, které vzniklo teprve v únoru letošního roku. Tvorba je postavena na spontánnosti kytarových motivů, často podobným Soulu, Blues, Jazzu a doplněna texty, které jsou vnitřní zpovědí zpěvačky s neotřelým hudebním výrazem. Koncert začíná ve 20 hodin.

Na trzích bude i kluziště



Kdy: od pátku 29. listopadu

Kde: Nový Jičín, Masarykovo náměstí

Za kolik: trhy zdarma, kluziště 30 Kč na půl hodiny



Další zpestření adventních trhů připravilo pro letošní rok město Nový Jičín. Bohatý program doplní kluziště. Má rozměr 14 krát 7 metrů a bruslit na něm bude možné v pátek a v sobotu od 11.00 do 21.50 hodin s půlhodinovou přestávkou od 13.30 hodin, v neděli se bruslí od 11.00 do 19.15 hodin opět s půlhodinovou přestávkou ve stejném čase. Půlhodina bruslení vyjde na 30 K4, půjčovné bruslí na půl hodiny na 20 Kč. V pátek zpestří adventní trhy na Masarykově náměstí od 16.00 hodin pop-rocková kapela Apači, v sobotu zahraje od 11.00 hodin country-blues kapela Jára trio a v neděli bude patřit pódium od 11.00 hodin moderní cimbálové muzice CimbalHellBand.

Petr Bende jede Vánoční tour

Kdy: sobota 30. listopadu

Kde: Bílovec, kulturní dům

Za kolik: 1.- 5. řada 330 Kč, 6. - 11. řada 300 Kč, 12. - 15. řada 270 Kč, balkon 300 Kč

Oblíbený zpěvák Petr Bende vyráží na své vánoční turné a v sobotu 30. listopadu přijede i do Bílovce. Hosty jeho Vánoční symfonie tour 2019 budou Cimbálová muzika Gromba a orchestr. Vstupenky lze zakoupit v Turistickém centru Bílovec nebo online na webových stránkách vstupenky.kcbilovec.cz Koncert začne v 19 hodin.

BRUNTÁLSKO

Bruntál bude mít vánoční strom i betlém

Kdy: v pátek 29. listopadu od 16.15 hodin

Kde: Bruntál

Za kolik: vstup volný

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru v Bruntále se uskuteční v pátek 29. listopadu, program začíná už v 16.15 hodin. Nejprve zahraje Městský dechový orchestr Bruntál. V 16.50 dojde na vyhlášení jména stromu, které navrhli lidé v anketě. V 17 hodin následuje samotné rozsvícení stromu a pak večer pokračuje zábavným programem pro děti s písničkami a soutěžemi. Bude zde i Ježíškova pošta a premiéru bude mít i představení bruntálského betléma v životní velikosti. Ten své místo najde každoročně během adventu na náměstí. Akci doprovodí i vánoční jarmark.

Vánoční strom pro Rýmařov



Kdy: v pátek 29. listopadu od 10 hodin

Kde: Rýmařov

Za kolik: vstup volný



Náměstí Míru v Rýmařově ožije předvánoční atmosférou v pátek 29. listopadu. Program je zde připraven po celý den. Od 10 do 17 hodin zde bude malý vánoční jarmark, od 16 do 19 hodin mohou rodiče s dětmi navštívit vánoční dílny, v 16 hodin vystoupí STD Buřinka. Pak přijde na řadu hlavní bod programu, v 17 hodin proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po něm následují další kulturní vystoupení, v 17.10 to bude Haleluja Band Šumperk a v 18.30 Bernardini Břidličná.

Strom se rozsvítí po setmění

Kdy: v sobotu 30. listopadu od 14 hodin

Kde: Břidličná

Za kolik: vstup volný

V sobotu 30. listopadu se na rozsvícení vánočního stromu mohou těšit lidé v Břidličné. Akce se uskuteční před budovou městského úřadu. Od 14 hodin zde budou stát stánky s občerstvením a předvánočním zbožím. V 15.30 hodin proběhne oficiální zahájení a po setmění se rozsvítí vánoční strom. Diváci uvidí také vystoupení dětí z mateřské školy, zazpívá pěvecký sbor místní základní školy a sbor Bernardini, k vidění budou i ovečky manželů Křenkových ze Stránského. Během programu se všichni dospělí mohou posilnit výborným punčem, děti horkým čajem, připraveny budou sladkosti a škvarková pomazánka.

Vánoční tvoření ve Světlé Hoře



Kdy: v sobotu 30. listopadu od 10 hodin

Kde: Světlá Hora

Za kolik: vstup volný



Světelská pohoda a obec Světlá Hora připravili akci nazvanou Vánoční tvoření, které se bude konat v sobotu 30. listopadu od 10 hodin v sále kulturního střediska ve Světlé Hoře. Zde si zájemci mohou vyrobit adventní věnec nebo jinou vánoční dekoraci. Děti mohou péct perníčky, vánoční cukroví nebo si mohou vyrobit ozdoby ve vánoční dílně. Nebude chybět tradiční výstava vánočních dekorací a malý jarmark s možností zakoupení ozdob nebo dárků. Rovněž bude připraveno malé občerstvení, vánoční punč, vánočka, cukroví a další. V 16.30 proběhne rozsvícení vánočního stromu.

Vánoční strom v lázních

Kdy: v neděli 1. prosince v 16 hodin

Kde: Karlova Studánka

Za kolik: vstup volný

Rozsvěcování stromečku v Karlově Studánce proběhne 1. prosince v 16 hodin u lázeňského domu Libuše.

Rozsvícení stromu s ohňovou show



Kdy: v neděli 1. prosince od 12 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem

Za kolik: vstup volný



Na slavnostní rozsvícení vánočního stromu se mohou přijít podívat lidé ve Vrbně pod Pradědem v neděli 1. prosince. Strom je postaven na prostranství u kruhového objezdu. Program začne v neděli už ve 12 hodin vánočními farmářskými trhy. Od 15 hodin hraje 2G band Mirka Schuberta, v 15.45 kapelu na chvíli vystřídá vystoupení dětí z místní mateřské školy. V 17 hodin se rozzáří nazdobený vánoční strom, pak následuje ohňová show.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Po rozsvícení vánočního stromu zazpívá Daniel Hůlka

Kdy: pátek 29. listopadu od 14 hodin

Kde: náměstí ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: vstup zdarma

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se bude konat v pátek 29. listopadu na náměstí ve Frýdlantu nad Ostravicí. Program zahájí už ve dvě hodiny odpoledne adventní trhy s ukázkou řemesel. Příchozím se jako první na pódiu představí od 16 hodin se svým vystoupením děti z frýdlantských mateřských a základních škol, zájmových sdružení a spolků. Přesně o hodinu později se rozsvítí ozdoby na vánočním stromě. Vyvrcholení večera nastane patnáct minut po osmnácté hodině, kdy začne společný koncert Daniela Hůlky a Kamily Nývltové.

Vánoční jarmark se vrací na zámek



Kdy: neděle 1. prosince od 9 do 15 hodin

Kde: areál frýdeckého zámku

Za kolik: zdarma



Adventní čas si budou moci lidé zpříjemnit v rámci vánočního jarmarku, který se koná v neděli 1. prosince v areálu frýdeckého zámku. Po pauze, kterou si vyžádala rekonstrukce zámeckého nádvoří, se oblíbená akce opět vrací na své místo. Pro návštěvníky budou připraveny prodejní stánky s bohatou nabídkou vánočního zboží a specialit. Chybět nebudou ani ukázky lidových řemesel. Zámecká kaple nabídne koncert chrámového sboru Cantores Domini. Současně se otevře také reinstalovaná expozice Frýdek - Mariánské poutní místo v kapli sv. Barbory. Vystaven bude rovněž známý Langův betlém.

Mikulášskou nadílku obohatí i pohádka

Kdy: neděle 1. prosince od 16 hodin

Kde: Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: 80 korun

Mikuláš v doprovodu anděla a čerta s chrastícími řetězy dorazí v neděli 1. prosince ve čtyři hodiny odpoledne do frýdlantského kulturního centra. Každé dítě, které se nebude bát přijít, bude podle zásluh odměněno balíčkem s dobrotami. Tradiční akci zakončí vánoční pohádka.

Jaroslav Uhlíř potěší vánočním koncertem



Kdy: neděle 1. prosince od 18 hodin

Kde: Hotel Freud v Ostravici

Za kolik: 480 korun



Vánoční koncert Jaroslava Uhlíře, na kterém zazní písničky pro malé i velké posluchače, bude v neděli 1. prosince hostit hotel Freud v Ostravici. Zpěvák a skladatel začne oblíbené hity, které u všech věkových generací doslova zlidověly, servírovat od 18 hodin. Zájemci za vstupenky zaplatí 480 korun.

Popletené Vánoce pobaví děti

Kdy: neděle 1. prosince od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun

Divadlo Silesia potěší v neděli 1. prosince na prknech místecké Nové scény Vlast dětské publikum pohádkou Popletené Vánoce. Veselý hudební příběh pojednává o tom, jaké mohou vzniknout roztomilé zmatky a motanice, když Mikuláš, Andělka a čert popletou přípravy na Vánoce. Činoherní pohádka, která je vhodná pro děti od tří let, začne ve tři hodiny odpoledne. Vstupenky vyjdou na sedmdesát korun.

OPAVSKO

Královny růží

Kdy: v sobotu 30. listopadu od 18 hodin

Kde: KD Hlučín

Za kolik: 200 korun

Benefiční módní přehlídka na podporu onkologicky nemocných žen zahrnuje i aukci uměleckých děl a výstavu fotografií Ivany Dostálové. Hosty programu budou Petr Tomeček s panovou flétnou a Honza Mlčoch s Karel Gott Cover. Výtěžek akce je určený k vybudování centra pro onkologické pacientky v ostravském Studiu krásy.

Advent na zemědělce



Kdy: v sobotu 30. listopadu od 9 hodin

Kde: Masarykova střední zemědělská škola, Opava



Daleko široko vyhlášený adventní program, který začíná už dnes a trvá do 18 hodin, vrcholí zítra. V jeho náplni budou opět tvůrčí dílničky, komentované ukázky vánočního aranžmá, výtvarné soutěže, veselé peklo s čerty, betlém a zvířátka. Chybě nebudou ani letos vystoupení hudebníků, tanečníků, kejklířů i zpěváků.

Svatomartinská zábava

Kdy: v sobotu 30. listopadu od 19 hodin

Kde: kulturní dům Hrabství

Za kolik: běžné 80 a s večeří 150 korun

Dobrovolní hasiči pořádají svatomartinskou merendu, na které budou zní hity z osmdesátých a devadesátých let minulého století a účastníky pobaví svým programem i místní recesistická skupina. K večeři bude kachna s červeným zelím a knedlíkem, kávu s koláčem dostanou návštěvníci ke každé zakoupené vstupence.

Zvířátka a muzika



Kdy: v sobotu 30. listopadu a v neděli 1. prosince

Kde: Dolní náměstí, Opava



V rámci vánočních trhů budou na náměstí Zvířátka z dětské farmy. Děti si mohou od 14 hodin pohladit ovečky a svézt se na poníkovi. Od 18 hodin vystoupí ostravská kapela Fiha. Nedělní program se ponese ve znamení cimbálové muziky. V 10 hodin zahrají Gizdi z Opavy a od 17 hodin se přidají Opavští hudci.

Obec voní po pernících

Kdy: víkend 30. listopadu a 1. prosince od 13.30 hodin

Kde: KD Bohuslavice

Kouzlo a vůni perníku poznají během víkendu návštěvníci kulturního domu. Výstava této dobroty s podtitulem Ladovská zima představí vánočně nazdobené perníky všech možných tvarů. Součástí bude jarmark lidových řemesel i adventní dílna. Výstava bude pro zájemce přístupní ještě v pondělí od 9 do 17 hodin.

Rozsvícení stromku s muzikou



Kdy: v sobotu 30. listopadu v 16 hodin

Kde: náměstí, Háj ve Slezsku od 16 hodin a Menšíkova louka v Ludgeřovicích od 18 hodin



Vánoční strom se v obci rozzáří s doprovodem smíšený pěvecký sbor zpěváčků z místní MŠ, ZŽ i ZUŠ a v sále hotelu Pod Hůrkou bude od 19 hodin vyhrávat kapela Mistrál. Kaplička nabídne zájemcům výstavu Andílci z Háje. V Ludgeřovicích budou rozsvícení stromu předcházet od 9 hodin vánoční trhy a po rozsvícení stromu vystoupí v hudebním programu děti z MŠ i ZŠ, sbor hlučínského gymnázia a Šohaji.

KARVINSKO

Ve městech otvírají vánoční městečka a jarmarky

Už tento pátek se na Náměstí republiky v centru Havířova otevře Vánoční městečko. Jako každý rok obklopí návštěvníky vánoční atmosféra a nabídce například historickou tržnici, kde nebude chybět betlém, zvonička, ukázky vánočních tradic a řemesel, práci mistra kováře, Ježíškovu poštu, historický dřevěný kolotoč anebo živá zvířata. Podvečer prvního dne otevřeného městečka zpříjemní tóny a zpěv kapely O5 a Radeček a skupiny Sto zvířat. V sobotu 30. listopadu v 17 hodin se rozsvítí vánoční strom a zazpívá Helena Vondráčková a Sebastian.

Vánoční trhy se v sobotu konají také v Bohumíně. Atmosféru blížících se Vánoc navodí od 8 do 15 hodin betlém, poštovní schránka pro Ježíška, stánky s převážně ručně vyráběným zbožím, vánoční ozdoby, šperky, bižuterie, keramika, výrobky ze dřeva a kůže, hračky, výrobky chráněných dílen, jmelí, marmelády, čaje a káva. Chybět nebudou stánky s dobrotami. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se koná v neděli 1. prosince v 17 hodin u kina.

Program na náměstí: Veronika June (8 h.), Honza Kuchař a Adam Rovný (9.30 h.), Luboš Khýr "Bužma" (10.30 h.) a vystoupení dětí bohumínských škol a školek (13 h.)

V Karviné na Masarykově náměstí začíná vánoční jarmark v neděli. Po 15 hodině se mohou všichni těšit na vánoční vystoupení oblíbených komiků a skvělých artistů souboru Cirkus trochu jinak, následovat bude v 16.50 slavnostní rozsvícení vánočního stromu a od 17 hodin koncert slavné slovenské kapely No Name.

V Petrovicích u Karviné proběhne rozsvícení vánočního stromu v neděli 1. prosince v 17 hodin u obecního úřadu. V kulturním programu se představí děti z místní ZŠ a MŠ s vánočním pásmem, folklórní soubor Kelčovan z Čadce, gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi se sborem.

V Orlové rozsvítí vánoční strom v neděli 1. prosince na prostranství u Moravy. Program začne ve 14 hodin a vyvrcholí slavnostním rozsvícením stromu a vystoupením Daniela Hůlky a Kamily Nývltové.

Vánoční housle Pavla Šporcla



Kdy: v pátek 29. listopadu, 19 hodin

Kde: Havířov, KD L. Janáčka

Za kolik: od 380 korun



A je tu čas vánočních koncertů. Jeden z prvních letošních odehraje houslista Pavel Šporcl v Havířově. Jeho nejnovější vánoční program navazuje na nejprodávanější album roku 2017 Christmas on the Blue Violin, které Šporcl natočil s Královskou liverpoolskou filharmonií. V playlistu letošního Vánočního koncertu nechybí oblíbené zahraniční koledy jako je Tichá noc, Rolničky, houslové sólo z filmu Anděl Páně 2, skladba Modlitba a vlastní kompozice.