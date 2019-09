Podhorská jízda veteránů Trofeo Niké

Kdy: od čtvrtku 5. do neděle 8. září

Kde: Trasa povede z Ostravy přes Opavu, Bruntál, Malou Morávku až do Karlovy Studánky

Dvacátý ročník podhorské jízdy veteránů Trofeo Niké začíná dnes a potrvá až do neděle. Kolona čtyřiceti historických vozidel (vyrobených mezi lety 1907 až 1975) v čele se závodním speciálem Tatra, za jehož volantem bude legenda českých motoristických závodníků Karel Loprais, postupně navštíví devět míst Moravskoslezského kraje. Auta i jejich posádky v historických (dobových) úborech budou na své cestě a zastávkách nabízet nejen historickou technickou krásu, ale i radost a nezapomenutelné zážitky. V pátek dopoledne budou vozy k vidění v Dolní oblasti Vítkovice a od 13 do 14 hodin v areálu Hornického muzea Landek Park. Následovat bude dlouhý přesun do Kopřivná Resortu v Malé Morávce. „Při průjezdu Opavou projedeme Dolním i Horním náměstím a na chvíli se zastavíme v areálu Slezské nemocnice Opava, abychom tamní pacienty aspoň na chvíli přivedli na jiné myšlenky. O víkendu nás čeká program v Bruntálu, na Slezské Hartě a v Horských lázních Karlova Studánka,“ upřesnila trasu jízdy veteránů Marcela Rotter, hlavní organizátorka Trofeo Niké. (lap)

Turnaj handicapovaných stolních tenistů

Kdy: od pátku 6. do neděle 8. září

Kde: Sportovní areál TJ Ostrava, Varenská ulice

Za kolik: zdarma



Ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Ostrava se uskuteční od pátku 6. do neděle 8. září mezinárodní turnaj handicapovaných stolních tenistů Czech Open 2019 − Para Table Tennis. Letos se koná už 14. ročník turnaje, který je pro řadu českých stolních tenistů příležitostí změřit síly se soupeři z celého světa. Letos se turnaje zúčastní stolní tenisté z celkem 36 zemí. Přihlášeno je 319 sportovců, z toho 136 vozíčkářů. Slavnostní zahájení turnaje je naplánováno na páteční půl devátou ráno. Souboje handicapovaných stolních tenistů pak budou začínat po všechny hrací dny v 9 hodin. (lap)

Flea market-tak trochu jiný blešák

Kdy: v sobotu 7. září od 7 do 14 hodin

Kde: Ostrava, DOV-multifunkční aula Gong

Za kolik: vstupné pro dospělé nakupující je 20 korun, děti do 15 let zdarma



Máte doma starožitnosti či jiné bohatství, které byste rádi poslali do světa? Vyrábíte něco? Malujete? Tvoříte? Pak byste měli v sobotu 7. září vyrazit do multifunkční auly Gong v Dolních Vítkovicích na akci FLEA MARKET - tak trochu jiný blešák. Vystavovat je možné sběratelské kousky jako mince, známky a staré knihy, ale i vlastní výrobky a uměleckou tvorbu a hračky nebo oblečení pro děti, ze kterého už ty vaše vyrostly. Cena pro vystavovatele je 70 korun pro neživnostníky/ domácnosti, 120 korun pro živnostníky. (lap)

Venkov v ostravském Trojhalí

Kdy: 6. až 8. září, denně 10 - 18 hodin

Kde: Trojhalí Karolina, K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava

Za kolik: Vstup zdarma



Ochutnat, nebo si nostalgicky připomenout osobité kouzlo prázdnin u „babičky na venkově“, mohou již tradičně začátkem září děti i dospělí v Ostravě. A to díky akci Venkovské Trojhalí. Trojhalí Karolina se totiž právě od 6. do 7. září 2019 promění v jednu malou vesnici. K vidění zde bude například výstava traktorů (od těch malých až po velké stroje), výstava historických pluhů a chybět nebudou ani živá hospodářská zvířata. Připraven je také bohatý doprovodný program, který zahrnuje celou řadu tématicky zaměřených aktivit pro malé i velké. Vyzkoušet si můžete například jízdu na traktoru i skok do sena. Atmosféru venkova dotváří cimbálová muzika a občerstvení od lokálních prodejců. (lbe)

Kroužkobraní v Avionu

Kdy: sobota 7. a neděle 8. září od 10 do 18 hodin)

Kde: Ostrava, Avion Shopping Park

Vstupné: zdarma



Závěr léta v Avion Shopping Parku v Ostravě patří už tradičně Veletrhu zájmových kroužků, tedy Kroužkobraní. Letos se koná už 11. ročník, ve dnech 7. a 8. září od 10 do 18 hodin se představí řada zájmových kroužků a organizací, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti všech věkových skupin. Prezentovat se budou různé výtvarné a sportovní kroužky, turistické oddíly, sportovní kluby, jazykové a vzdělávací kurzy a další. Od 15 hodin bude probíhat doprovodný program na podiu, autogramiáda basebalového klubu Arows Ostrava, děti mohou využít dva skákací hrady. (lap)

Pouť babího léta v Porubě

Kdy: sobota 7. a neděle 8. září

Kde: Ostrava-Poruba, Francouzská ulice

Vstupné: zdarma



Na prostranství u Francouzské ulice v Ostravě-Porubě se už dnes (ve středu 4. září) od 14 hodin roztočily pouťové atrakce. Samotná pouť s programem se však bude konat až o víkendu. V sobotu 7. září zahájí program v 11 hodin představení pro děti Strašfuňák s cestou kolem světa, dvě hodiny po poledni zatančí skupina Bez Cu Crew. Ostravské poprockové seskupení Easy Steps zahraje od 17.15 hodin a sobotní program uzavře electroswingová kapela Mr. Moss. V nedělním programu se představí Taneční klub Trend i frýdecká kapela Marian 333. A na závěr zahraje Ticho! (krnovská skupina hrající pop-rock). (lap)

Den Ostravských dopraváků

Kdy: sobota 7. září od 9 do 16 hodin

Kde: areál dílen Martinov

Za kolik: zdarma



Areál dílen Martinov bude v sobotu 7. září místem oslav Dne ostravských dopraváků. Letošní akcí si DPO připomíná dvě významná výročí, a to 125 let městské hromadné dopravy v Ostravě a 70 let od vzniku ostravského dopravního podniku. Pro návštěvníky bude v době od 9 do 16 hodin nachystán bohatý doprovodný program, jehož součástí budou nejen oblíbené jízdy našimi vozidly, ale i spousta atrakcí pro malé i velké. Součástí akce bude i komentovaná prohlídka vozidel seřazených od nejstaršího po nejnovější, bezplatné vyhlídkové jízdy i zajímavý program pro děti.

Hornické slavnosti na Skalce

Kdy: sobota 7. a neděle 8. září

Kde: Areál Skalka family park ve Vřesině

Za kolik: dospělý 100 korun/den, dítě 50 korun/den



Areál Skalka family park veVřesině uspořádá vsobotu 7. a vneděli 8. září akci Hornické slavnosti –Bierfest/Gulášfest. Na oba dny je připraven zajímavý program a atraktivní vystupující. Vsobotu například představí své umění kouzelník pro děti Ondřej Sládeček, zazní i hity Elvise Presleyho, Věry Špinarové a Katapultu, které zahrají a zazpívají Vladimír Lichnovský, Veras Band a Katapult revival. Vrámci nedělního programu se mohou návštěvníci těšit také na komika a baviče Zdeňka Izera, legendu českého folku a trampské písně Františka Nedvěda, vystoupí i Václav Upír Krejčí. (lap)

Den pro supy v Zoo Ostrava

Kdy: sobota 7. září od 11 do 16 hodin

Kde: Zoo Ostrava



Nejen o problematice celosvětového ohrožení supů, ale také o zapojení ostravské zoo do záchranných projektů se budou moci zájemci dozvědět v sobotu 7. září v ostravské Zoo. Pro děti budou od 11 do 16 hodin u výukového centra připraveny supí aktivity a kvízy (v případě nepříznivého počasí uvnitř výukového centra). V 11 hodin proběhne mimořádné komentované setkání u supů bělohlavých a v 15. 30 hodin u orlosupů bradatých a supů hnědých. Supi v současné době čelí ohrožení ve všech oblastech jejich přirozeného výskytu a jsou dnes téměř na pokraji vyhubení. (lap)

Benefiční Gospelkoncert

Kdy: v neděli 8. září od 17 hodin

Kde: Cooltour Ostrava

Za kolik: vstupné je dobrovolné, výtěžek získá nezisková organizace



Téměř stočlenný sbor nadšenců z Ostravska se pod vedením dánské sbormistryně a zpěvačky Sarah Moshage Ahola během jediného víkendu naučilo zpívat gospel! Své umění (sbor se během víkendu naučí šest až osm gospelových hitů) předvedou na benefičním koncertu, který se koná v ostravském Cooltouru v neděli 8. Září od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z akce půjde ve prospěch neziskového projektu To Jsme My ostravské organizace Anulika – www.podporapece.cz, ve kterém mladí lidé s hendikepem pomáhají svým vrstevníkům v podobné situaci. (lap)

OPAVSKO

Slavnosti s pivem a hudbou

KDY: v sobotu 7. září od 15 hodin

KDE: Zámecký park, Dolní Benešov



Zámecký park ožije v sobotu tradičními Pivními slavnostmi. V 15 hodin je zahájí koncert místního Městského orchestru mladých, který budou střídat mažoretky Excelent. V 17 hodin nastoupí cimbálovka Iršava a po ní vystoupí Tři vykřičníky, Cross orchestra a hudební program uzavře od 23.30 hodin skupina Daskabat. Děti se celé odpoledne mohou vyřádit na zábavných atrakcích. (jih)

Pohyb s charitativním nábojem

KDY: v sobotu 7. září od 12 hodin

KDE: Městské sady, Opava



V Městských sadech si v akci Opava v pohybu mohou zájemci v sobotu od 12 do 18 hodin vyzkoušet netradiční druhy pohybu i sportu. Bude pro ně přichystaná lukostřelba, vzduchové i laserové pistole a též hasičský sport. Mohou se projet na lodičkách, vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku nebo se projít s opileckými brýlemi. Součástí programu bude dvoukilometrový charitativní běh se startem v 15 hodin. Město přispěje za každého účastníka startu dvacetikorunu ve prospěch mobilního hospice Pokojný přístav.

Folklór, dílničky a pohádka

KDY: v pátek 6. září od 16 hodin

KDE: Dolní náměstí, Opava



Dolní náměstí rozezní v pátek od 16 hodin v rámci festivalu Bezručova Opava první část folklorních Chodníčků k domovu. Druhá část programu se na náměstí uskuteční v sobotu od 9.30 hodin a pokračuje od 15 hodin v prostoru SVČ v Jaselské ulici. Tam budou pro děti připravené řemeslnické dílničky. V neděli přiveze loutkové divadlo Lokvar do opavského Loutkového divadla pohádku Český Honza a dětem ji nabídne v 10 a 16 hodin. (jih)

Hornické slavnosti

KDY: v neděli 8. září od 13 hodin

KDE: náměstí OKD, Hlučín



Na nově zrekonstruovaném náměstí začínají od 13 hodin Hornické slavnosti. Návštěvníci si mimo jiné poslechnou Hornickou dechovku i kapelu Stále to klape a podívají se na vystoupení mažoretek Ballerisimo. (jih)

Setkají se ve skanzenu

KDY: v sobotu 7. září od 9 hodin

KDE: skanzen, Bolatice



V místním skanzenu si dají dostaveníčko nejenom sběratelé souvků. Přijít mohou rovněž zájemci z odborné i laické veřejnosti i milovníci přírody. Společně si prohlédnou nálezy, budou je určovat a vzájemně si přitom vymění zkušenosti. Souvky jsou kameny, obroušené vlivem tlaku ledovce po podloží. Dokazují, kam až sahalo zalednění v dobách ledových a jejich nálezy v dané oblasti dokazují, že toto území bylo pod ledovou pokrývkou. (jih)

Country karneval

KDY: v sobotu 7. září od 15 hodin

KDE: Areál Ostříž, Ludgeřovice

ZA KOLIK: Odpolední část zdarma, večerní 50 korun



Děj letošního Country karnevalu začíná od 15 hodin diskotékou pro děti, doplněnou do 19 hodin o zábavný program se soutěžemi, malováním po obličejích a možná přijde i kouzelník. Večerní část se týká zábavy, kterou od 19 hodin zahájí country kapela Šviháci. (jih)

KARVINSKO

Havířovské slavnosti nabídnou metal i kvalitní pop

KDY: 6. a 7. září

KDE: Havířov, stadion u městské sportovní haly

ZA KOLIK: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě, děti a senioři 11 – 15 let 200 Kč (na místě 250 Kč)

Havířovské slavnosti letos opět ovládnou rockové hvězdy. Jako hlavní kapela se představí glam rockoví Sweet, kterým však budou zdatně sekundovat mladí Amaranthe s krásnou zpěvačkou Elize Ryd v popředí. Na rozdíl od Sweet mají Amaranthe za sebou teprve několik desek, už tak se ale českému publiku zapsali především jako nadějný elektronický metal, který byl navíc k vidění také na kultovním festivale Masters of Rock. Jako zástupci tvrdšího odvětví se představí dále kapela Pretty Maids, elektronickou hudbu pak zastoupí Clean Bandit a pop italský zpěvák Umberto Tozzi. Nebude chybět ani tuzemská hudba. Tu rozezní kapely Desmod, Mig 21, Tři sestry nebo Traktor a zpěvák Michal Hrůza se svou skupinou. Havířovské slavnosti se zapsaly do historie jako každoroční velká oslava hudby a zábavy, na kterou se sjíždí nejenom Havířované, ale také lidé z daleka, kteří zkrátka chtějí vidět svou oblíbenou kapelu – to v případě největších hvězd, které každoročně na Havířovské slavnosti jezdí. V minulosti jsme tak mohli v případě zástupců tvrdší hudby v Havířově slyšet kapely Within Temptation nebo Epica, v případě té jemnější zpěváka Jamese Blunta. Havířovské slavnosti se uskuteční v pátek 6. září a v sobotu 7. září v areálu Městské sportovní haly. (gs)

Benefice pod modrým těšínským nebem

KDY: pátek 6. září

KDE: Český Těšín, park Adama Sikory

ZA KOLIK: zdarma



Ilona Csáková, Marek Ztracený a písničkář Voxel s kapelou budou účinkujícími na benefiční akce nazvané Pod modrým těšínským nebem. Ta proběhne v pátek 6. září od 18 hodin v parku Adama Sikory. Celou akci završí laserová show. (toj)

Knihy za babku na Knižním jarmarku

KDY: Karviná, Masarykovo náměstí

KDE: pátek 6. září

ZA KOLIK: zdarma



Jedna z nejoblíbenějších akcí konce karvinského léta. Řeč je o populárním Knižním jarmarku, jehož jubilejní 25. ročník opět zaplní Masarykovo náměstí ve Fryštátě. Stane se v pátek 6. září a návštěvníky zde od rána až do pozdního odpoledne čeká nejen spousta dobré literatury, ale i soutěže, zábava či hudba. Znalí již vědí, ti noví mohou být jen překvapeni. Knižní jarmark, to jsou knihy za babku v rámci knižní burzy, nabídka literárních novinek i bestselerů, knihy v českém i polském jazyce. (rich)

Řezbáři předvedou své umění v Českém Těšíně

KDY: Pátek 6. a sobota 7. září

KDE: Park Adama Sikory, Český Těšín



Mezinárodní řezbářské sympozium proběhne letos v areálu parku Adama Sikory ve dnech 6. a 7. září. Akce je atraktivní pro veřejnost, která může pozorovat umělce při práci. Díla, která vznikla v minulých letech, dnes zdobí parky, nábřeží, dětská hřiště, vchod do městské knihovny, náměstí nebo zahrady školských zařízení. Letos budou umělci tvořit postavy a zvířata pro betlém, který v adventní době ozdobí českotěšínské náměstí.

Město Český Těšín pozvalo letos celkem pět řezbářů. „K dispozici budou mít stejně jako vloni topolové dřevo z našich zásob. Byly to stromy, které jsme museli z důvodu špatného zdravotního stavu odstranit a nahradit novými jedinci,“ uvedla referentka městské zeleně a organizátorka akce Lada Večeřová. (toj)

FRÝDECKO-MÍSTECKO A TŘINECKO

Velká Doberská nabídne zábavu pro děti i dospělé

Kdy: v sobotu 7. září od 13 hodin

Kde: multifunkční hřiště u školy v Dobré

Za kolik: zdarma

Sedmnáctý ročník akce s názvem Velká Doberská nabídne v sobotu 7. září bohatý sportovní a kulturní program, který začne ve třináct hodin v areálu multifunkčního hřiště u školy v Dobré. Návštěvníci se můžou těšit na plackiádu, po které se představí divadelní soubor Gigula s lašským králem. Po vystoupení dětí z mateřské a základní školy dostanou prostor folklorní, pěvecké a taneční soubory z Ochodnice a mažoretky. Před sedmnáctou hodinou dojde na slavnostní předání Ceny obce za rok 2018. Dalším bodem programu bude prezentace oddílu JUDO Beskydy, po němž se předvedou laureátky soutěže Talent z Dobré 2019. Pro děti budou připraveny různé atrakce. Zabavit se budou moci nejen v laserové aréně, při jízdě na koních, ale také v mobilním planetáriu. O následnou hudební produkci se postarají skupiny Butterfly Kiss a Jananas. Koncert hlavní hvězdy, kterou je česko-německá zpěvačka Debbi, vypukne přesně o půl deváté večer. Po velkolepém ohňostroji bude až do půlnoci k poslechu a tanci hrát kapela Krakatit. (mas)

Pouť v Hodoňovicích láká na kolotoče a dobroty

Kdy: v neděli 8. září

Kde: areál hostince U Čendy v Hodoňovicích

Za kolik: zdarma



Tradiční pouť, která se neděli 8. září koná v areálu hostince

U Čendy v Hodoňovicích, bude bavit děti i dospělé. Nejmenší návštěvníci jistě uvítají kolotoče a další pouťové atrakce. Dospělé budou zase lákat prodejní stánky s dobrým jídlem a pestrým občerstvením. (mas)

Fotbaloví mistři Evropy dorazí do Palkovic

Kdy: v sobotu 7. září od 13.30 hodin

Kde: tělocvična v Palkovicích

Za kolik: zdarma



Slavnostní otevření přístavby tělocvičny v Palkovicích se uskuteční v sobotu od 13.30 hodin. Součásti společenského programu bude fotbalový zápas starých gard Palkovic a Bohemians Praha, autogramiáda mistrů Evropy Antonína Panenky, Dušana Herdy, Karola Dobiáše a dalších. Lidé se mohou těšit na prohlídku nové tělocvičny a připraven bude i doprovodný kulturní program. Občerstvení na akci bude zajištěno. (aja)

NOVOJIČÍNSKO

Festival nabídne grilování, pivo a muziku

Kdy: sobota 7. září

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, autokemp Liščí mlýn

Z kolik: 50 Kč Tradiční, již XIII. Valašský Septemberfest se koná v sobotu 7. září v areálu autokempu Liščí mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm.



Tento rodinný festival piva a grilování začne v15 hodin a bude trvat do půlnoci. Návštěvníci se mohou těšit na na více než 20 druhů čepovaných piv, zabaví se také děti, pro které budou připravené různé soutěže a nafukovací atrakce. Vystoupí zdei kapely Džetro –Ostrava, Kiero Grande -Slovensko, Nj Devils –Nový Jičín a Fre(e)rock –Frenštát pod Radhoštěm. Na závěr bude afterpárty se skupinou Chráněná dílna Vstupenka je za 50 korun a je slosovatelná. Šťastlivec může vyhrát padesátilitrový sud piva. (eb)

Milovníci hudby si přijdou na své

Kdy: sobota 7. září

Kde: Fulnek, zahrada MKCF

Za kolik: 200 Kč, zlevněné 160 Kč, děti a senioři 120 Kč



Je to tady, další ročník oblíbeného festivalu Fulnečka 2019! Jedná se o tradiční hudební svátek, který představuje přehlídku kapel hrajících různé žánry. Tentokrát se bude konat vsobotu 7. září, a to opět vzahradě Městského kulturního centra Fulnek. Festival odstartuje v17.45 hodin, o 45 minut později by se na pódiu měli objevit první vystupující – seskupení Dafne & Igor Chmela. Dále se návštěvníci mohou těšit na kapely Demos, Limetal, Porta Inferi, Švihadlo a závěrečné vystoupení The Fall Of Ghostface, kteří budou hrát od půlnoci. (eb)

Příborská pouť je za dveřmi

Kdy: sobota 7. září a neděle 8. září

Kde: Příbor, centrum města a okolí,

Za kolik: zdarma



Pouťové atrakce, občerstvení, zábava! Toto vše nabídne Příborská pouť, která začne v sobotu 7. září v 18. hodin ve farním kostele Narození Panny Marie mší svatou, po které bude následovat tradiční troubení z věže a vyzvánění zvonů. V neděli 8. září bude mše svatá v témže kostele v 8, 9.30 a 11 hodin. Od 9 do 16 hodin bude přístupná výstava historických plakátů v příborském muzeu, kde zájemci mohou navštívit také dílnu tradičních technologií. V městském parku pak v 16 hodin začne koncert tělesa Beránci a vlci a předkapely Evamore. (eb)

Za evropským dědictvím

Kdy: sobota 7. a neděle 8. září

Kde: Štramberk, centrum města a okolí

Za kolik: zdarma

Dny evropského dědictví se budou konat vsobotu a neděli 7. a 8. září od 9 hodin ve Štramberku. Návštěvníci se mohou vydat na hrad k věži Trúba nebo po stopách Jaroslava Mašky –archeologa, který našel vjeskyni Šipka zlomek čelisti neandertálského dítěte. O Zdeňku Burianovi jistě není třeba obšírně hovořit. Přístupná bude expozice jeho děl v Muzeu Zdeňka Buriana. Tam se návštěvníci přenesou do dob, kdy dinosauři ještě obývali naši planetu. Bude připraven také doprovodný program. Vsobotu 7. září mohou zájemci navštívit Radvanické štoly, budou zde probíhat ukázky výbušnosti –například cukru, mouky, uhelného a dřevného prachu. Návštěvníci budou moci nahlédnout do útrob tří zkušebních štol, seznámit se se zkouškami a výzkumem, který se v místě provádí. Od15 hodin zahraje vAmfiteátru pod Starou věží dětský divadelní soubor představení snázvem Rytíř Hroznata a čert. (eb)

BRUNTÁLSKO

Parní jízda na gastrofestival Ochutnej Osoblažsko

Kdy: v sobotu 7. září

Kde: Osoblaha a úzkokolejka Osoblažka



Výletníci mají několik důvodů v sobotu 7. září vyrazit do Osoblahy. Na úzkokolejce je veselá oslava 15 let výletních parních vlaků a současně smutná poslední jízda lokomotivy U57.001. V Osoblaze čeká gastrofestival Ochutnej Osoblažsko. Parní lokomotiva U57.001, známá jako Malý Štokr, už nutně potřebuje generální opravu. Vyjíždí z Třemešné v 10.45 hodin se speciálním gastrovlakem, aby v Osoblaze stihla začátek gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko.

Od 12 hodin se mohou zájemci v Osoblaze těšit na soutěžní regionální speciality, výrobky tradičních řemesel a vystoupení místního ochotnického divadla. K dobré náladě a snad i k tanci přispějí svou hudební produkcí skupiny Karlováci a Brejle. Hodnocení soutěžních stánků provede komise, kterou tvoří zástupci obcí z celého Krnovska. Také stovka aktivních návštěvníků může prostřednictvím hodnotící karty rozhodnout o ceně návštěvníků.



Jízda směrem z Třemešné do Osoblahy

Třemešná ve Slezsku 10:45 a 16:00

Liptaň 11:01 a 16:24

Dívčí Hrad 11:11 a 16:36

Horní Povelice 11:16 a 16:41

Amalín 11:22 a 16:47

Slezské Rudoltice 11:35 a 16:52

Koberno 11:44

Bohušov 11:52

Osoblaha 12:03



Jízda směrem do Třemešné

Osoblaha 13:00 a 15:10

Bohušov 13:12 a 15:21

Koberno 13:20 a 15:29

Slezské Rudoltice 13:34, 15:56 a 17:20

Amalín 13:40, 16:02 a 17:26

Horní Povelice 13:45, 16:07 a 17:32

Dívčí Hrad 13:49, 16:11 a 17:37

Liptaň 14:01, 16:23 a 17:49

Třemešná 14:18, 16:39 a 18:05



Program gastrofestivalu v Osoblaze

Zahájení : 12 hod

13 až 14.30 hod. Karlováci

14.30 až 15.30 hod. Brejle

15.30 hod. vyhodnocení poroty i návštěvníků, předání cen

16. hod. Ochotnické divadlo Osoblaha

Doprovodný program: koně, skákací hrad, malování na obličej (frk)