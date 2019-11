Revivalová party AC/DC v Garage Martinov



Kdy: sobota 9. listopadu od 20 hodin

Kde: RnR Garage Martinov

Za kolik: vstupenky na stání za 190 a 290 korun na VIP sezení

Koncert výborné revivalové party AC/DC připravil na sobotu 9. listopadu Rock and Roll Garage Martinov. Koncert AC/CZ začíná ve 20 hodin. Jako předkapela vystoupí kapela Nevím. Vstupenky jsou v prodeji on-line na webu Garage Martinov. Lze je koupit také v recepci Retro hotelu Garage. A to od pondělka do pátku od 12 do 20 hodin. Prodej o víkendu bude probíhat pouze na objednávku, kterou můžete učinit během pracovního týdne od 12 do 20 hodin na telefonním čísle 725 524 700.

Svatomartinské tvoření v Domě knihy-Knihcentru



Kdy: sobota 9. listopadu od 15 do 17 hodin

Kde: Ostrava, Knihcentrum-Dům knihy

Za kolik: zdarma



Svatomartinské tvoření s edicí TOPP nabízí v sobotu 9. listopadu od 15 do 17 hodin ostravský Dům knihy-Knihcentrum. Knihy z edice TOPP jsou určeny všem věkovým skupinám čtenářů, především však dětem a mládeži. Přinášejí názorné, barevnými ilustracemi a předlohami doprovázené, návody k tvorbě nejrůznějších výrobků z mnoha materiálů. Zájemci si mohou zdarma rezervovat místo na webových stránkách www.knihcentrum.cz/rezervace. Upozornění: Patnáct minut před začátkem akce rezervace propadají.

Kabelkový veletrh v Ostravě



Kdy: neděle 10. listopadu

Kde: Černá louka, Ostrava

Za kolik: zdarma



Charitativní akce, která je určena především pro ženy, a to všech věkových kategorií, je tady. Už tuto neděli (10. listopadu) od 8 do 12 hodin se v areálu výstaviště Černá louka v Ostravě, v pavilonu A. koná šestý ročník Kabelkového veletrhu. Akce je spojena s Avízo bazarem dětského a kojeneckého zboží, kočárků, sedaček, hraček či třeba dětských knížek. Vstupné na Kabelkový veletrh Deníku je zdarma. Při vstupu na Avízo bazar zaplatíte 30 korun.

Setkání rodin předčasně narozených dětí



Kdy: sobota 9. listopadu od 15 do 18 hodin

Kde: Svět techniky, DOV



První setkání rodin předčasně narozených dětí uspořádají v sobotu 9. listopadu sdružení Nedoklubko a Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava ve Světě techniky v areálu Dolních Vítkovic. Setkání více než stovky rodin z našeho regionu, jejichž děti se narodily předčasně, je první akcí svého druhu. „Slavíme zejména sílu, bojovnost a vytrvalost dětí, o které se první dny a týdny staral úžasný personál neonatologického oddělení ostravské fakultní nemocnice,“ říkají Kamila Juříčková a Helena Valo z neziskového sdružení Nedoklubko.

Bruslení na Skalce



Kdy: sobota 9. listopadu od 10 hodin

Kde: Ostrava, Skalka Family park

Za kolik: veřejné bruslení i další program v sobotu 9. listopadu zdarma



Skiareál Skalka v Ostravě v sobotu 9. listopadu slavnostně zahájí sezonu veřejného bruslení a je připraven atraktivní program. Například veřejné bruslení bude pro zájemce od 10 do 13 hodin, můžete zhlédnout krasobruslařské vystoupení, zasoutěžit si a od 15.45 do 16.15 hodin získat i podpis vítkovického hokejisty Honzy Výtiska. Zdarma bude i diskotéka na ledě (od 16.15 do 20 hodin). V dalších dnech bude provozní doba kluziště pro veřejnost od 10 do 13 hodin, od 13.30 do 16.30 a od 17 do 20 hodin. Ceník najdou zájemci na webových stránkách Skalka Family parku. Děti do 2 let mají vstup na kluziště zdarma.

Polské stopy v ostravské historii



Kdy: sobota 9. listopadu od 14.30 hodin

Kde: sraz před Knihovnou města Ostravy (ústřední knihovna, 28. října 289/2)

Za kolik: zdarma



Komentovaná vycházka s oblíbeným průvodcem Tomášem Majlišem přiblíží místa a příběhy spojené s životem polské menšiny na Ostravsku v období bouřlivého rozmachu ostravského průmyslu, ale také v dobách nejstarší historie města. Procházka je zdarma, stačí se dostavit na sraz před začátkem prohlídky na uvedené místo. Koná se v rámci Polských dnů v Ostravě. Komentovaná procházka potrvá zhruba půldruhé hodiny a bude končit u Polského domu (u Janáčkovy konzervatoře).

OPAVSKO

Víkendová hudba a divadlo

Kdy: v sobotu 9. listopadu od 16 hodin, v neděli 10. listopadu od 19 hodin

Kde: kino Mír, Opava

Šlágr parta, složená z Karla Peterky, Heleny Hamplové, Máry a Frankieho Zbyrnova zahraje posluchačům v sobotu a v neděli přijde do kinosálu Filumena Marturano. Inscenace představí divákům manželství po italsku s dojetím a komikou. V hlavních rolích slavné tragikomedie vystoupí Simona Stašová a Svatopluk Skopal.

Hradecký slunovrat s bonusem



Kdy: v sobotu 9. listopadu od 17 hodin

Kde: zámek Hradec nad Moravicí

Za kolik: dvoudenní permanentka 349 Kč, vstupní v pátek 199 a v sobotu 279 Kč



Ve Velké dvoraně Červeného zámku vystoupí v rámci tradičního hudebního festivalu legendární muzikant Jan Spálený a skupiny Houpací koně, Helemese a Stinka. Letošní průběh této hudební akce ozvláštní předání nového elektrického invalidního vozíku zdravotně postižené Heleně Jombíkové, která návštěvníkům přečte své verše. Na její vozík se v crowdfundingové sbírce společně složili fanoušci festivalu a příznivci Charity Opava.

Obec ve válečném ležení

Kdy: v sobotu 9. listopadu od 9 hodin

Kde: Menšíkova louka u kostela, Ludgeřovice

Den válečných veteránů bude zahájený bohoslužbou za padlé a po ní bude následovat pietní akt. Odpolední program začíná ve 14 hodin ukázkou dobové bitvy, která bude vybojovaná v 16 hodin. Každou hodinu bude připravena komentovaná ukázka výcviku a vybavení různých armád včetně dobových vojenských táborů a k vidění budou i vojáci z obou světových válek v příslušných uniformách.

Hity Michala Davida



Kdy: v sobotu 9. listopadu od 19 hodin

Kde: Kinosál KD, Štěpánkovice



Sálem zazní nejslavnější „pecky“ proslulého hitmakera Michala Davida z osmdesátých let minulého století v hudebním večeru s názvem Děti ráje. Mezi účinkujícími budou například Bořek Slezáček, Petr Poláček nebo Genny Ciatti. Po ukončení programu bude následovat autogramiáda.

Retro vrátí čas zpátky

Kdy: v sobotu 9. listopadu od 20 hodin

Kde: Kulturní dům Větřkovice

Za kolik: 69,50 korun

Sál ovládne velká retro párty v duchu padesátých až sedmdesátých let minulého století. Dobová bude i tombola, soutěž a muzika, pouštěná DJ Sniegoněm. Pro přítomné bude připraveno ještě taneční překvapení.

Klasická hudba je stále krásná



Kdy: v sobotu 9. listopadu od 17 hodin

Kde: Kulturní centrum Píšť



Antonín Dvořák, Felix Mendelssohn – Bartholdy, Ernest Chausson. Camille Saint-Saëns a Gabriel Fauré. Nesmrtelná díla uvedených skladatelů zazní pro milovníky klasické hudby v koncertním programu s názvem Podzimní melodie. Interprety z Ansemble Duettino budou Nicola Proksch, Simona Mrázková a Alexandr Starý.

BRUNTÁLSKO

Tradiční pouť ke křížku

Kdy: v sobotu 9. listopadu ve 14.30 hodin

Kde: Velká Štáhle

Za kolik: vstup volný

Na pouť k 11. výročí vysvěcení poutního místa zvaného U křížku se vydají lidé ve Velké Štáhli. Zde, na místě původního časem zničeného kříže byl postaven kříž nový. Na poutní místo vyrazí účastníci poutě společně v sobotu 9. listopadu ve 14.30 hodin od kapličky pod kostelem ve Velké Štáhli.

Hubertská slavnost



Kdy: v sobotu 9. listopadu v 9.30 hodin

Kde: Petrovice, kostel sv. Rocha

Za kolik: vstupné zdarma



Svátek patrona myslivců svatého Huberta si každoročně připomínají v Petrovicích Hubertskou slavností. Letos zde touto slavností zakončí série svatohubertských mší na Bruntálsku, vedle Petrovic se svatohubertské mše konají pravidelně také v Malé Morávce, Krnově a Třemešné. Hubertská slavnost v Petrovicích proběhne v sobotu 9. listopadu v kostele sv. Rocha. Nejprve je na programu od 9.30 hodin hudební uvítání před kostelem, o které se postarají myslivečtí trubači z Jeseníku. V 10 hodin začne slavností svatohubertská mše svatá doprovázená trubači. Po jejím skončení následují v 11 hodin ukázky sokolnictví a dravých ptáků a celou slavnost završí od 12 hodin myslivecké posezení v obecní hospůdce s mysliveckým gulášem. V sále místního obecního úřadu bude k vidění také výstava zvířecích exponátů.

Sedmkrát s nadhledem

Kdy: v sobotu 9. listopadu v 19 hodin

Kde: Městské divadlo v Rýmařově

Za kolik: vstupné 150 korun

Městské divadlo v Rýmařově uvede v sobotu 9. v 19 hodin divadelní představení rýmařovské rodačky Michaely Dolákové a Karoliny Šustové s názvem 7x s nadhledem - sama sebou. Michaela Doláková vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, během studia ji uchvátilo divadlo a to přes hodiny dramatické výchovy. Zalíbila se ji pantomima a tu pak také vystudovala na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění (HAMU) v Praze. Tvoří vlastní autorské taneční choreografie a pantomimická představení, věnuje se kurzům herectví a pantomimy. Její představení 7x s nadhledem vychází z humorných etud, které vznikaly během studia na katedře nonverbálního a komediálního divadla HAMU. Etudy jsou parodií na klasické životní situace z pohledu jediné ženy. Vstupenky za 150 korun jsou v prodeji v Informačním centru Rýmařov.

Limonádový Joe



Kdy: v sobotu 9. listopadu v 14 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem

Za kolik: vstupné 100 a 70 korun



Legendární muzikál Limonádový Joe bude k vidění na scéně střediska Střecha ve Vrbně pod Pradědem. Představení se koná v sobotu 9. listopadu, začátek je ve 14 hodin. Literární předloha Limonádového Joa je dílem Jiřího Brdečky, scénář napsal Jiří Brdečka spolu s Oldřichem Lipským, hudbu složil Jan Rychlík a Vlastimil Hála. Ve Vrbně muzikál zahraje téměř třicetičlenný amatérský soubor Divadla Moravia Vápenná, nebude chybět ani divadelní kapela. Vstupné je za 100 korun, zlevněné pro studenty a ZTP za 70 korun.

Country bál

Kdy: v sobotu 9. listopadu od 20 hodin

Kde: Karlovice, Slezan

Za kolik: vstupné 90 korun

Zábava ve westernovém duchu čeká na návštěvníky country bálu v Karlovicích. Uskuteční se v sobotu 9. listopadu od 20 hodin se Slezanu v Karlovicích. K tanci a zábavě hraje skupina Country kavalérie, v průběhu večera je připravena výuka country tanců. Stylové oblečení tanečníků je vítáno. Vstupenky za 90 korun zakoupí lidé na místě.

Čertův švagr - Koncert na Petrinu



Kdy: v sobotu 9. listopadu v 16 hodin

Kde: Bruntál, Městské divadlo

Za kolik: vstupné 70 korun



Na prknech bruntálského městského divadla ožije známý příběh na motivy pohádky Boženy Němcové o tom, jak zlá macecha vyhnala nevlastního syna z domu a on se nakonec ocitl ve službě v pekle. S touto výpravnou pohádkou plnou písniček hostuje v Městském divadle v Bruntále Divadelní společnost Julie Jurištové z Prahy. Rodinná pohádka se koná v sobotu 9. listopadu od 16 hodin, délka představení je zhruba 65 minut, vstupné činí 70 korun.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Frýdě zahraje k pátým narozeninám Prague Queen

Kdy: sobota 9. listopadu od 15 do 17 hodin

Kde: obchodní centrum Frýda ve Frýdku-Místku

Za kolik: vstup zdarma

Obchodní centrum Frýda, které se ve Frýdku-Místku otevřelo před pěti roky, oslaví v sobotu 9. listopadu půlkulaté narozeniny velkolepým koncertem kapely Prague Queen. Dokonalé hudební ztvárnění a podobná barva hlasu frontmana skupiny Jaroslava Břeského, kterého budou doprovázet profesionální hudebníci, všechny přítomné vrátí do doby, v níž skupina Queen ovládala svými nesmrtelnými hity stadiony po celém světě. Jedinečná atmosféra se začne v pasáži obchodního centra odehrávat ve tři hodiny odpoledne.

Děti pobaví dřevěný panáček



Kdy: neděle 10. listopadu od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast v Místku

Za kolik: 70 korun



Hravé divadlo Brno zahraje v neděli 10. listopadu na prknech Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku pohádku Nosáčkovo dobrodružství. Hlavní postavou příběhu je malý panáček, kterého si truhlář vyřeže ze dřeva. K jeho velkému nadšení panáček ožije, ovšem nepůsobí svému tátovi jenom radost. A tak se často dostává do nepříjemných situací a prožívá různá zklamání, až nakonec pochopí, že poslouchat tatínkovy rady se vyplácí. Pohádkový příběh, který je vhodný pro děti od tří let, se začne odvíjet ve tři hodiny odpoledne. Vstupné činí 70 korun.

Kostel rozezní vokální kvintet

Kdy: neděle 10. listopadu od 18 hodin

Kde: kostel Všech svatých v Místku

Za kolik: 150 korun, 100 korun senioři, studenti a ZTP

Vokální kvintet Ensemble Frizzante, který vnikl v roce 2015 jako soubor profesionálních zpěváků z předních brněnských sborů, vystoupí v neděli 10. listopadu od 18 hodin v kostele Všech svatých ve Frýdku-Místku. V rámci programu Evropská vokální hudba zazní anglické renesanční madrigaly věhlasných autorů: krásné vokální skladby lichtenštejnského autora Josefa Gabriela Rheinbergera, moderní francouzská duchovní hudba, zřídka uváděný cyklus šesti písní od Paula Hindemitha a příjemné šansony od Josepha Kosmy. Chrámový koncert začne v 18 hodin.

Diváky pobaví komedie S tvojí dcerou ne!



Kdy: sobota 9. listopadu od 18 hodin

Kde: Kulturní dům v Palkovicích

Za kolik: 80 korun v předprodeji, 120 korun na místě



Divadelní spolek Sokol na prknech z Metylovic odehraje v sobotu 9. listopadu komedii s názvem S tvojí dcerou ne! v sousedních Palkovicích. Představení začne v tamním kulturním domě od 18 hodin. Zájemci si mohou levnější vstupenky zakoupit v předprodeji na pokladně obecního úřadu.

KARVINSKO

V neděli se koná 46. Těšínský vokální festival

Kdy: v neděli 10. listopadu

Kde: Český Těšín, kostel Na Rozvoji

Za kolik: dobrovolné

Pěvecké soubory ze Slovenska, Moravy a Slezska se v neděli představí na 46. ročníku Těšínského vokálního festivalu Mgr. Pavla Ruska. Letošní ročník je věnován 30. výročí 17. listopadu 1989. V evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně se představí spevácky zbor slovenských učiteľov, Pěvecké sdružení moravských učitelů a Pěvecký sbor Slezan z Českého Těšína, Vystoupení začínají v neděli v 15 hodin. Vstupné je dobrovolné. Festival pořádá Matice slezská v Českém Těšíně.

V Českém Těšíně pokračuje divadelní festival



Druhým víkendem pokračuje 19. ročník Festivalu divadel Moravy a Slezska. V pátek dopoledne se v Těšínském divadle představí herci domácí polské scény s hrou Siedem zegarków kopidóła Joachima Rybki. Odpoledne zahraje Komorní scéna Aréna Ostrava Machiavelliho Mandragoru.



Sobota dopoledne bude patřit dětem a jejich srdce si jistě získá známý příběh Ronji, dcery loupežníka, se kterým do města nad Olší zavítá Divadlo loutek Ostrava. Příběhy k zamyšlení předestřou Opilí v podání činohry Národního divadla Moravskoslezského. Teatr Polski z Bielska dorazí s představením Kogut w rosole, kterého naši diváci znají pod názvem Do naha! Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v neděli vpodvečer.

V Petřvaldu můžete se ochotníky strávit celý víkend

Desítky ochotníků se o tomto víkendu sjedou do petřvaldského kulturního domu, kde se koná už XI. ročník divadelní nesoutěžní přehlídky Víkendu s amatéry jako divadelní kavárna. Představí se ochotnické spolky z regionu.

V pátek v 16 hodin hraje divadlo Šamšula pohádku Jak se léčí princezny a od 18 hodin divadlo Devítka hru Johna Chapmana a Jeremy Lloyda (Ne)prodejné manželky. V sobotu hraje divadlo Smíšek pohádku Čert a Káča, Datyňské amatérské divadlo pohádku O neposlušné princezně. Odpoledne se pak DIOS Propadlo Václavovice představí s komedií Člověka nepochopíš a večer bude patřit Bohumínskému spolku BOBAN, který si připravil drama Válka vypukne po přestávce.

V neděli se pak na scéně objeví herci divadla Skřítek s moderní autorskou bajkou pro děti i dospělé Straka v říši entropie. Posledním představením bude Vinetuova bačkora v podání herců Příležitostného ochotnického souboru při DDM Rychvald.