Jak si užít aktuální víkend v kraji? Na Opavsku si můžete vyjet velikonočním vlakem, navštívit zajímavý koncert, či se vydat na nejstarší turistický pochod v republice. Spousty akci se děje také jinde, více již v Tipech Deníku.

Velikonoční výzdoba Opavy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

OPAVSKO

Hudební lahůdka v Kupe

KDY: pátek 7. dubna, od 18 hodin

KDE: Kupe, Opava

ZA KOLIK: 220 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Hudební fajnšmekři si nenechají ujít koncertní sólový projekt slovenského profesionálního bubeníka, skladatele a producenta Martina Kukučky. Protagonista jim představí svůj hluboko zakořeněný koncept improvizační jazzové hudby až po dnešní experimentální hudební prostředí, pojmenované zvukomalebnou paletou barev Drumology. Martin Kukučka je profesionální bubeník, učitel hry na bicí, skladatel a producent. Hru na bicí nástroje studoval na žilinské i nitranské konzervatoři a ještě na prestižním jazzovém institutu KUG v rakouském Grazu.

Vydejme se na pochod

KDY: sobota 8. dubna, 6 hodin

KDE: Infocentrum Podolská, Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Nejstarší turistický pochod v republice má název Bezručova Moravice a letos slaví vede 63. narozeniny. Jeho trasy v délce 60, 50, 45, 36, 35, 25, 15, 13 a 7 kilometrů vedou překrásným údolím řeky Moravice a okolím zámku převážně po značených turistických stezkách. Jejich popisy s vyznačením kontrol dostanou účastníci na startu. Koná se za každého počasí a na vlastní nebezpečí! Účastníci,kteří nedojdou do cíle nebudou vyhledáváni. Start a cíl je u Infocentra. Účastnící na trasu 50 kilometrů vyjdou mezi 6. a 7. hodinou, na trasy 35 a 25 kilometrů mezi 6. a 10. hodinou, trasy v délce 15, 13 a 7 kilometrů odstartují mezi 6. a 12. hodinou. Pro děti do 15 let je nutný doprovod dospělého. Cyklistické trasy jsou v délce 60, 45 a 36 kilometrů.

Velikonoční vlak znovu vyjede

KDY: sobota 8. dubna, od 9 hodin

KDE: železniční stanice Opava – východ

ZA KOLIK: plné jízdné od 15 let – 150 Kč, děti (6-14 let), pejsci a jízdní kola – 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Trať mezi Opavou a Svobodnými Heřmanicemi znovu ožije výletníky. Ze stanice Opava východ odjede v 9 hodin zvláštní Velikonoční vlak a ze Svobodných Heřmanic se vydá zpátky ve 12.46 hodin. Tažený rychlíkovým motorovým vozem bude stát ve všech stanicích a zastávkách po trase a platí v něm pouze zvláštní zpáteční jízdné 80 a 150 korun. Prodej jízdenek bude přímo ve vlaku, předprodej a rezervace míst nejsou možné. V nabídce budou tematické suvenýry, občerstvení včetně velikonočních specialit a drobné pozornosti pro děti, ve Svobodných Heřmanicích se zájemci mohou naučit plést velikonoční pomlázku nebo se projet na koních z Penzionu nad stájí Jakartovice.

Velikonoční zvykosloví

KDY: neděle 9. dubna, od 10 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Každé svátky mívají své tradiční zvyky a Velikonoce nejsou výjimkou. Členové folklórních souborů Úsměv a Vrtek si pro děti od čtyř let věku a jejich rodiče připravili tradiční pásmo, nazvaní Velikonoční zvykosloví. S doprovodem cimbálové muziky Gizdi nabídnou divákům směs lidových tanců, písní a vyprávění, kterými jim přiblíží takové velikonoční zvyky, jaké se slavívaly ve Slezsku.

OSTRAVA

Velikonoční trhy v centru města

KDY: do pátku 7. dubna

KDE: Masarykovo náměstí, Ostrava

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční velikonoční trhy, které se od začátku týdne konají na Masarykově náměstí v Ostravě, v centru města nabízí také doprovodný program, a to vždy od 15 do 19 hodin. Dnes, ve čtvrtek 6. dubna, gajdoši z Oravské Polhory předvedou výrobu halušek a korbáčiků. V pátek, poslední den jarmarku, se návštěvníci mohou těšit na ukázky stříhání ovcí. Gajdoši od Jablunkova předvedou i výrobu sýrů.

Festival skákacích hradů

KDY: konce března do pondělí 10. dubna od 10 do 18 hodin

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: 150 korun, neskákací doprovod 50 korun, rodinné vstupné 450 korun

PROČ PŘIJÍT: Největší přehlídka skákadel v ČR opět nabídne desítky atrakcí, gastro zónu i zábavné soutěže. Připraveno je veliké letadlo, fotbalový biliár, perníková chaloupka, obrovská žirafa, skluzavky, ale také bojové arény, skákadla, opičí dráhy. Vstupenky v prodeji pouze na místě, v dny konání akce.

NOVOJIČÍNSKO

Koncert doprovodí videoprojekce

KDY: pátek 7. dubna, od 17 hodin

KDE: velký sál kulturního domu, Kopřivnice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníky čeká neobvyklý zážitek. Jihoamerický zpěvák Jonathan Oriel z Chile zazpívá gospelové písně, které budou doprovázet poutavá videoprojekce a české titulky.

Jakub Děkan s Láskou pokračují v tour

KDY: pátek 7. dubna, od 20 hodin

KDE: Stará pošta, Nový Jičín

ZA KOLIK: 250 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Po úspěšném a z větší části vyprodaném turné v minulém roce se oba muzikanti Jakub Děkan i Láska, jehož občanské jméno je Václav Vaňura, rozhodli pokračovat ve společných koncertech i letos na jaře. Návštěvníci se mohou těšit na večer plný humoru a dobré hudby. Uslyší známé písně obou zpěváků v neznámých úpravách, řadu veselých historek a zcela jistě i mnohem víc.

Velikonoční výšlap psů na Pustevny

KDY: neděle 9. dubna, 9 hodin

KDE: centrální parkoviště, Pustevny – Prostřední Bečva

PROČ PŘIJÍT: Akce má název Velikonoční výšlap nejen švýcarských salašnických psů na Pustevny, zúčastnit se ale mohou i majitelé jakéhokoliv jiného plemen psa. Stačí chuť pána a pejska k procházce. Sraz účastníků je v 9 hodin u centrálního parkoviště na Pustevnách, odkud je společný odchod v 9.15 hodin k soše Radegasta. U sochy Radegasta bude společné focení – organizátoři prosí účastníky, kteří vyrazí k soše dříve, aby u ní počkali na ostatní kvůli společnému focení.

Velikonoční přechod Smrku

KDY: neděle 10. dubna, od 9 do 12 hodin

KDE: vrchol Smrku

PROČ PŘIJÍT: Tradiční velikonoční turistická akce – letos se koná její již 49. ročník. Akci pořádá KČT, odbor TJ Frenštát pod Radhoštěm, jehož členové potvrdí účastníkům výstup na vrcholu Smrku v době od 9 do 12 hodin. Trasy výstupu jsou libovolné.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Velikonoční městečko ve Frýdku-Místku

KDY: čtvrtek 6. - sobota 8. dubna

KDE: Náměstí Svobody

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zpestřete si Velikonoce návštěvou Velikonočního městečka. Čeká na vás bohatý kulturní program, dílničky, divadélka a tradiční velikonoční trhy. V pátek jsou na programu například koncerty Schola Frýdek, covery v podání Michala Nevluda a kapely, dobová hudba Devětsil, či blues Dobráci od kosti, divadlo Sympatie zahraje pohádku O psu Gurášovi. V sobotu bude hlavní hvězdou Kamil Střihavka s kapelou The Leaders, zrhraje i cimbálovka Kotci či interaktivní písničková show Mechulaláci.



Velikonoční auto-moto burza v Bašce

KDY: sobota 8. dubna, 5-13 hodin

KDE: Baška, parkoviště pod přehradou

PROČ PŘIJÍT: Jarní auto moto burza historických vozidel nabídne jistě krásnou podívanou pro všechny návštěvníky a obdivovatele krásy starých vozidel.

KARVINSKO

Fotbal Karviná-Vyškov

KDY: pátek 7. dubna, 17 hodin

KDE: Městský stadion Karviná-Ráj

ZA KOLIK: 100 Kč/studenti, ZTP, nad 60 let 80 Kč/ mládež do 7 do 15 let 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Šlágr 21. kola F:NL. Do Karviné přijede aktuálně druhý tým tabulky, který trénují exkarvinský stoper Jan Trousil a jeho asistentem je exkarvinský trenér Josef Mazura. Podzimní duel v Drnovicích, kde je Vyškov v azylu, skončil 2:1 pro domácí.

Just Play s Kamilem Střihavkou a dalšími

KDY: pátek 7. dubna, 19.22 hodin

KDE: klub Hard Cafe, Karviná

ZA KOLIK: 300 předprodej / 390 na místě

PROČ PŘIJÍT: V hudebním klubu Hard Cafe v Karviné se chystá další rocková party muzikantů Just Play V. Představí se kapely Kiaora, Messalina, Clustter a jako hvězda večera vystoupí Kamil Střihavka s Leaders.

BRUNTÁLSKO

Festival Čerstvá krev z Krnova představí mladé filmaře

KDE: Kino Mír 70, Krnov

KDY: 7. dubna 2023 v 17.30 hod.

VSTUPNÉ: 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Autoři filmů, kteří pochází přímo z Krnova nebo k němu mají velmi blízko, sami uvedou pásmo krátkých filmů autorů, ať už jsou hrané, dokumentární či animované. Krnované díky předchozím ročníkům už dobře znají jména jako Hofman, Martinec, Jelínková nebo Klein. U zrodu přehlídky Čerstvá krev z Krnova stál nedávno zesnulý vedoucí krnovského kina Pavel Tomešek, který ovlivnil řadu filmařů. Jeho lásku k celuloidovému analogovému filmu zachytil režisér Tomáš Klein ve film Posedlost, který v programu nesmí chybět.

Čtyřdenní oslava svátků jara na Sovinci

KDY: od pátku 7. dubna do pondělí 10. hodin, vždy od 9 do 17 hodin

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Po všechny čtyři v rámci vstupného si mohou návštěvníci užít nejen velikonoční program na nádvoří, ale i prohlédnout hrad. Po celou dobu Velikonočního jarmarku budou probíhat také klasické prohlídky s průvodci v dobových kostýmech (každých 30 minut - první v 9 a poslední v 16, cena prohlídky je zahrnuta v ceně vstupného na víkendovou akci). Kromě toho bude připraven po všechny čtyři sváteční dny na pátém nádvoří připraven bohatý doprovodný program - tanečnice s ukázkami dobových tanců, vystoupení šermířů (nejen dobové půtky a šarvátky), určitě potěší i kejklíři, sokolníci, možnost vyzkoušet si například lukostřelbu a mnoho dalšího. Hrad je otevřen už i na Zelený čtvrtek. Hrad si můžete projít také sami bez průvodce. Ať již s prohlídkou nebo bez se můžete zdržet na hradě a jeho nádvoří klidně celý den, včetně volně přístupné vyhlídkové věže a užívat si víkendový program.