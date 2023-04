Jak si užít aktuální víkend v kraji? Na Opavsku je velkým lákadlem třídenní festival Další břehy, který přinese pestrou směsici kultury. Na své si ale přijdou i turisté nebo milovníci loutkového divadla. Mnoho akci se děje také jinde, více již v Tipech Deníku.

Skupina Progres 2 | Foto: Deník/Pavel Bohun

OPAVSKO

Sálem se rozezní kytara

KDY: pátek 14. dubna, od 18 hodin

KDE: Kupe, Opava

ZA KOLIK: 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníkům se slabostí pro zvuk kytary ho dosyta dopřeje vynikající francouzský kytarista Alexandre Glize. Strhne je svou živelností a temperamentem, se kterým ve své tvorbě využívá systém looper k vrstvení zvuků, rytmů a melodií. Posluchači dostanou jedinečnou příležitost vidět jednoho kytaristu, ale slyšet celou kapelu.

Víkend s kytičkami a zábavou

KDY: sobota a neděle 15. a 16. dubna, od 9 do 17 hodin

KDE: Červený kostel a kulturní dům, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Specializovaná ZO ČZS Iris Hlučín a Sport a kultura Hlučín pořádají mezinárodní výstavu jarních cibulovin. Svými kytičkami se návštěvníkům pochlubí místní i polští pěstitelé, oku lahodící aranžmá bude dílem členek Iris a Spolku 55+. Součástí akce bude též výstava obrazů Julie Machallové, ukazující krajinu a figury v ní. Sobotní program ve městě doplní v kulturním domě od 20 hodin Tančírna na hudbu Kabát RS Revival a DJ Baluu a v neděli od 16 hodin mohou návštěvníci kulturního domu sledovat baletní komedii Marná opatrnost aneb Špatně hlídaná dcera.

Zacinká Opavská rolnička

KDY: víkend 15. a 16. dubna

KDE: Loutkové divadlo, Opava

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Regionální přehlídku amatérských loutkářských souborů Opavská rolnička zahájí v sobotu od 10 hodin pohádka O rybáři a zlaté rybce (OPAL Opava), v 11.30 hodin se představí Jablkohrušeň (DS Štítina), ve 14 hodin budou na programu Hlubiny děsu pana Erbena (Galimortovo divadlo Marionet), v 16 hodin se objeví Čaroděj ze země OZ (Štěk Opava) a program zakončí v 19 hodin setkání loutkařů s vystoupením loutkáře Rudolfa Hancvencla, člena spolku loutkářů Vozichet z Jablonce nad Nisou. V neděli bude přehlídka pokračovat od 10 hodin pohádkou O Palečkovi a veliké řepě (Kašpárkova říše Olomouc), ve 14 hodin se objeví Podivní (DS „M“ ZUŠ Frýdlant nad Ostravicí) a v 16 hodin přehlídka skončí předáním ocenění.

Tři dny s festivalem Další břehy

KDY: pátek 14. až neděle 16. dubna

KDE: Opava

PROČ PŘIJÍT: Opavská Církevní konzervatoř přispěje v pátek od 18 hodin do festivalového programu multimediálním projektem Tastes. Vystoupí v něm soubor Ensemble Marijan, zaměřený na současnou a improvizovanou hudbu. Další koncert se rozezní od 20 hodin v klubu Art ve spojení elektroniky, avant popu a folku, doplněném o strhující hlas turecké zpěvačky a skladatelky Iley. Sobota potěší fanoušky legendární rockové skupiny Progres 2, která bude od 18 hodin koncertovat v kinosále Mír a koncertem oslaví též své pětapadesátiny na české hudební scéně. V kinosále Odboj zazní od 20.30 hodin pro změnu koncert písničkáře, harmonikáře a uměleckého všeuměla Vaška Koubka. S vystoupením mu pomůže klávesista, kytarista a zpěvák Ondřej Fencl. Nedělní část programového maratonu vytvoří v klubu Art od 15 hodin přednáška o vývoji tradiční japonské poesie s názvem Opavské jaro na vlně přírodní lyriky.

Už je tu znovu Bolatická 20

KDY: neděle 16. dubna od 9 hodin

KDE: koupaliště Bolatice

PROČ PŘIJÍT: Tradiční turistická akce nabídne zapáleným turistům start do 9 hodin a zvládnou musejí dospělí účastníci trasy 10 nebo 20 kilometrů a dětem do 15 let tříkilometrovou trasu. Pro děti do 10 let jsou připravené úseky v délce 600, 400 a 200 metrů. Běžci budou na zvolené trasy startovat v 9 hodin. S návratem všech účastníků je počítáno do 12 hodin, kdy následuje volná zábava s hudbou kapely Karavana. Z jejich středu bude vylosovaný šťastný výherce zájezdu a první tři účastníci ve všech kategoriích budou odměněni věcnými cenami.

Kouzelnická show pro teenagery

KDY: neděle 16. dubna od 16 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: během show se budou dít věci nevídané i neslýchané a zaručeně pobaví nejenom uvedenou věkovou kategorii návštěvníků od 11 do 15 let. . Publikum zaujmou kouzelnická vystoupení a některá kouzla budou prováděna s asistencí diváků. Své místo bude mít v programu atraktivní levitace, tedy vznášení, případně sekání divákovy ruky gilotinou. Show bude zakončena diskotékou.

NOVOJIČÍNSKO

Opala shání pro přítelkyni manžela

KDY: pátek 14. dubna, od 19.30 hodin

KDE: kulturní dům, Štramberk

ZA KOLIK: 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Další představení, které se koná v rámci jubilejní XXV. Přehlídky amatérských divadelních souborů ve Štramberku má název Manžel pro Opalu a předvede ho místní soubor DS Kotouč Štramberk. Autor hry John Patrick líčí jak se dobrosrdečná Opala se rozhodne, sehnat její přítelkyni Růžence manžela, aby mohla být šťastná. A tak odepíše na inzerát v rubrice Seznámení. Manžel se opravdu dostaví. Je jím devadesátiletý bývalý námořní kapitán Mooney, jenž utekl z domova pro přestárlé a také před chamtivostí své dcery a zetě. Když se rychle ožení, pak nebudou mít právo na jeho peníze a on získá svobodu…

Harmonikář Koubek zahraje s kytaristou Fenclem

KDY: pátek 14. dubna, od 20 hodin

KDE: klub Galerka - Stará pošta, Nový Jičín

ZA KOLIK: 200 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Český písničkář a harmonikář, spisovatel, herec, režisér, milovník života, trubadúr, svéráz, vyprávěč, pohádkář, organizátor s jedinečnou schopností nadchnout. Do novojičínského klubu Galerka přijede a zahraje s klávesistou, kytaristou a zpěvákem Ondřejem Fenclem, jenž má za sebou spolupráci například s Lubošem Pospíšilem, Vladimírem Mertou, Janem Hrubým nebo s kapelami Marsyas, Schodiště, Hromosvod či Mňága a Žďorp.

Petřvaldská krasojízda slaví 60 let

KDY: sobota 15. dubna, od 10 hodin

KDE: sokolovna TJ Petřvald, Petřvald na Moravě

PROČ PŘIJÍT: TJ krasojízda Petřvald na Moravě letos slaví 60 let do jejího založení a také proto se letos podílí na organizací tří velkých krasojezdeckých závodů. Dva pořádá na domácí půdě v Sokolovně v Petřvaldě na Moravě a na MČR Juniorů ve Frýdlantě nad Ostravicí se podílí jako spoluorganizátor soutěže krasojízdy. Jako první se v sobotu 15. dubna bude opět konat soutěž Českého poháru v krasojízdě všech kategorií, a to jeho 5. kolo. Přijede kompletní česká špička a svou účast přislíbili také slovenští závodníci. K vidění bude na 60 startovních jízd a to jak v kategorií dvojic tak jednotlivců - závodit budou všechny věkové kategorie: žáci, junioři i elite.

Bývalému arcibiskupovi odhalí sochu

KDY: sobota 15. dubna, od 9.30 hodin

KDE: farní kostel Narození Panny Marie, Příbor

PROČ PŘIJÍT: Město Příbor zve na akci při příležitosti 100 let od úmrtí ThDr. Antonína Cyrila Stojana, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského. V 9.30 hodin bude odhalena socha před farním kostelem Narození Panny Marie, v něm se zhruba o deset minut později uskuteční také vernisáž výstavy věnované tomuto významnému příborskému občanovi. Poté, v 10.40 hodin, začne v refektáři piaristického kláštera přednáška Doc. Jaroslava Šebka s názvem Tatíček Stojan v životě a paměti.

Ve Frenštátě se představí krásná těla

KDY: sobota 15. dubna, od 11 hodin

KDE: velký sál Domu kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: akci by si neměli nechat ujít milovníci vypracovaných těl – jedná se totiž o Mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice, physique, bodyfitness, bikiny a wellness fitness mužů a žen ve Frenštátě pod Radhoštěm.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Rest a DJ Wich ve Stounu

KDY: pátek 14. dubna, 20 hodin

KDE: klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: Vstupné v předprodeji: 1. vlna 250 Kč/ 2. vlna 300 Kč / 3. vlna 350 Kč, vstupné na místě zatím nezvěřejněno

PROČ PŘIJÍT: Špička českého hip-hopu live. DJ Wich je dnes již legendou, Rest patří rovněž mezi nejlepší v oboru.

Filmový festival Expediční kamera ve Frýdku-Místku

KDY: sobota 15. dubna od 17 hodin

KDE: kino Vlast Frýdek-Místek

ZA KOLIK: permanentka 230 Kč/pouze beseda 140 Kč

PROČ PŘIJÍT: Expediční kamera přiveze opět výběr toho nejlepšího z cestovatelských, turistických a dobrodružných dokumentů z nejrůznějších končin světa. Součástí akce bude také beseda Prvovýstup na horu Great Cross Pilar na Baffinově ostrově. Povede ji Jakub Novák - včelař, tatér, malíř a ilustrátor, ale i bývalý horolezec. Expedice, o které bude vyprávět, je z roku 2012 a jedná se o prvovýstup na horu Great Cross Pilar v údolí Sam ford Fjord na Baffinově ostrově, který absolvoval spolu s Pavlem Kryzem.

OSTRAVA

Vyhlídkové jízdy k dolu Michal

KDY: sobota 15. dubna

KDE: Ostrava-Hulváky, Ostrava-Michálkovice

ZA KOLIK: 30 Kč, děti 6 až 15 let 15 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vyhlídkové jízdy historickými vozidly Dopravního podniku Ostrava mají svoji zvláštní atmosféru a baví nejen pamětníky, ale i děti. Tentokrát s trolejbusem Tatra a autobusem Škoda RTO se konají u příležitosti Dne památek a sídel, a to v trase Hulváky – Michálkovice a zpět. (na zastávkách Stadion Bazaly a Jaklovecká spoje nezastavují). Čas odjezdů ze zastávky Hulváky: 08:10, 10:10, 12:10, 14:10 a 16:10 hodin. Odjezdy ze zastávky Michálkovice: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 hodin. Jízdné bude možné zakoupit u průvodčího ve voze.

Kaskadérská Motoshow v Nové Karolině

KDY: od sobota 15. do neděle 16. dubna

KDE: OC Forum Nová Karolina

ZA KOLIK: Vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Víkendová kaskadérská Motoshow v ostravském OC Forum Nová Karolina bude završením výstavy Krásky na cestách. Organizátoři slibují pořádnou dávku adrenalinu a bohatý program plný hvězd. Hosty budou Adam Peschel, Libor Podmol FMX rider a další známé tváře ze světa motorsportu. Chybět nebude ani vystoupení Special Brothers Crew. Programem bude provázet ostravský DJ a moderátor DJ Lowa.

Zahájení sezóny v Motoparku Ostrava

KDY: sobota 15. dubna od 10 do 18 hodin

KDE: Motopark Ostrava

ZA KOLIK: 249 Kč, jízda s vlastní motorkou 99 Kč/15 min.

PROČ PŘIJÍT: Proč si nenechat ujít zahájení sezóny v Motoparku? Organizátoři pozvali zkušené instruktory z Motoškol, kteří budou mít pro návštěvníky připravené prezentační stánky. Představí nejnovější vychytávky z bezpečnostní výbavy – airbag vesty, helmy, osvětlení, páteřáky, reflexní prvky… Dostaví se i zástupci Policie ČR, kteří upozorní na novinky v jízdních předpisech, nejčastější prohřešky motorkářů i jak zvýšit svou bezpečnost na cestách. Bude se soutěžit o ceny a zájemci si v 11 hodin budou moci také nechat požehnat svou motorku knězem.

KARVINSKO

Komedie o umučení a slavném vzkříšení pána a spasitele našeho Ježíše Krista

KDY: pátek 14. dubna, 19 hodin

KDE: Dům kultury města Orlové

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Česká scéna Těšínského divadla předvede Pašijovou hru vycházející z podkrkonošských her 18. století, pro které je typická lidovost, místní aktualizace, komediálnost a hudebnost, dodnes okouzluje, inspiruje a upřímně vypráví jeden z nejdůležitějších příběhů naší civilizace, příběh o vzkříšení. Představení je vhodné pro starší 12 let.

Latino party

KDY: pátek 14. dubna, 21 hodin

KDE: Havířov, klub Stolárna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbení latino party s DJ Lucky B roztančí každého.

BRUNTÁLSKO

Úvalnem zazní brněnský hantec

KDY: Pátek 14. dubna v 18 hodin

KDE: Sál Kulturního domu Úvalno

PROČ PŘIJÍT: Úvalno si pozvalo Divadlo Klauniky z Brna, aby také obyvatelé pohraničí na vlastní uši slyšeli krásu brněnského hantecu. Známé pohádky vyprávěné v hantecu je divadelní projekt na počest brněnského gladiátora Franty Kocourka, který bavil publikum i kamarády tímto dialektem. Tato hantýrka oživuje duši Brna s jeho legendárními postavami a originální ryze brněnskou atmosférou.

Sokolnické slavnosti na Sovinci

KDY: od soboty 15. do neděle 16. dubna, vždy od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kromě prohlídky nejrozsáhlejšího moravského hradního komplexu v Nízkém Jeseníku, který založili začátkem 14. století páni ze Sovince, čeká na návštěvníky vítání jara se sokolníky. Ukázky výcviku a příletové poslušnosti dravých ptáků. Největší moravský hrad byl založený mezi léty 1329 – 1332 bratry z rodu Hrutoviců, rozšířený za vlády Pňovštích a Boskovických v 16. století. Většina hradeb a bastionů včetně samostatné dělové bašty byla postavena v 17. století, kdy hrad vlastnil Řád německých rytířů. Vojenský význam hradu od konce 17. století postupně klesal a v polovině 18. století byl odzbrojen.

Záhady hlavolamů na zámku

KDY: do 28. května denně mimo pondělí, od 9.30 do 16.30

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné do zámku od 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od konce minulého týdne lze prohlídku bruntálského zámku spojit s návštěvou nové výstavy. Určená je pro všechny bez rozdílu věku, kteří rádi "potrápí" své mozkové závity při řešení hlavolamů či hádanek a rébusů. Najdete zde přes 500 hlavolamů ze soukromé sbírky pana Miroslava Kučery, z nichž některé si budou moci návštěvníci sami složit. Jsou připraveny i hádanky a rébusy s tematikou Bruntálu a jeho okolí.