Řadu zajímavých akcí přinese tento víkend na Opavsku. U jezera v Hlučíně si dají sraz řezbáři na třídenní show, v Opavě si užijí milovníci maratonu, zkrátka nepřijdou ani příznivci hudby - v opavském kostele sv. Janů vystoupí legendární kapela Majerovy brzdové destičky. Mnoho věcí se ale děje i jinde.

Řezbářská show u hlučínského jezera. | Foto: Deník

OPAVSKO

Třídenní prajzská řezbářská show

KDY: pátek 19. až neděle 21. května

KDE: Jezero, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Řezbáři z dalekého okolí představí divákům za zvuku motorových pil, dlátek a dalších nástrojů své umění práce s dřevem. Celé české startovní pole nastoupí až v sobotu dopoledne do kvalifikace Mistrovství ČR ve čtyřech disciplínách. Na ně naváže odpolední závod nejlepší dvanáctky ve tříkolovém vyřazování. Posledním dnem bude neděle a všechny tři dny doplní kulturní program. V pátek to bude koncert skupiny Turbo a večer bude patřit tanečnímu reji a DJ Baluuovi. V sobotu vystoupí kapela Bon Jovi Tribute se zpěvákem ze Superstar Petrem Poláškem. Večer nastoupí skupina Nebe a tanečníky bude hudebně povzbuzovat DJ Pedro. V neděli zahrají přítomným kapely Světlo a Ready Kirken. Vstup je po všechny tři dny zdarma.

Komedie o lži a pravdě

KDY: sobota 20. května, od 10 a 14 hodin

KDE: klub Art, Opava

PROČ PŘIJÍT: Ožehavá otázka zní: Je lepší znát celou pravdu, nebo se nechat oklamávat? Odpověď hledá francouzská komorní komedie Floriana Zellera s názvem Pravda. Čtveřice Pařížanů v podání členů činoherního souboru Slezského divadla – Pavla Zavadila, Vladimíry Vokůrkové, Richarda Vokůrky a Andrey Zatloukalové se ji bude rovněž zabývat. Michel má poměr se ženou svého nejlepšího přítele a myslí, že má vše pod kontrolou. Jenže co když je ve skutečnosti všechno jinak a ti, kterým celou dobu lže on, také neříkají pravdu? Je lepší znát celou pravdu, nebo se nechat oklamávat a je tohle vůbec ještě láska?

Hudební smršť v Kupe

KDY: sobota 20. května, od 18 hodin

KDE: kulturní středisko Kupe, Opava

PROČ PŘIJÍT: Je libo folk, pop, rock nebo snad punk? Výběr je široký a možnosti rovněž, protože brněnský písničkář a kytarista Dan Vertígot dokonale ovládá hudbu na hranici všech uvedených žánrů. Jeho přičiněním se koncert změní ve smršť energických písní a improvizace, doplněný o živou komunikaci s publikem. Protagonista přidá do repertoáru na uklidnění atmosféry i hrst pohodových písniček.

Město bude plné zajímavostí a zábavy

KDY: sobota 20. května

KDE: Horní náměstí a Městské sady Opava

PROČ PŘIJÍT: Na Horním náměstí bude výstřelem v 9 hodin odstartovaný 23. ročník Silesia bike marathonu. První cyklisté vyjedou na trať A, dlouhou 90 km a o hodinu a půl později odstartují účastníci na trať B, dlouhou 55 km. Obě trasy vedou údolím přírodního parku Moravice a maraton bude projíždět obcemi Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Hradec nad Moravicí, Podhradí, Zálužné, Dubová, Žimrovice, Bohučovice a zpět do Opavy. Silesia bike marathon je zařazený do Českého poháru horských kol v marathonu a partnerského seriálu Prima CUP. Městské sady budou od 15 hodin patřit studentům a jejich Majálesu. Absolventi Slezské univerzity jako jeho pořadatelé připravili účastníkům program plný hudby, umění, gastronomie a dalších zajímavých radovánek. Na třech různých hudebních scénách vystoupí Ben Cristovao, Mucha, Pam Rabbit, Elly, Akira, Žádný ostych, The middle of the sandwich a Felix Teleke, křtu se dočká sborníku Artemisia. Teva family zóna je určena pro nejmenší návštěvníky, v art zóně se budou prezentovat místní umělci a chill zóna nabídne odpočinek v klidnější atmosféře.

Také čtyřnozí miláčci si rádi hrají

KDY: sobota 20. května, od 9 hodin

KDE: kynologický klub Hlučín - Rovniny

PROČ PŘIJÍT: Akce s názvem Puňťova hravá sobota nabídne páníčkům i pejskům celou řadu zábavných aktivit. Vyzkoušejí si své dovednosti, páníčci se naučí leccos ze zdravovědy a budou sledovat ukázky práce služebních i záchranářských psů. Dobrovolné vstupné bude příspěvkem na podporu opuštěných zvířat, o které pečuje Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat. Akci finančně podpořilo město Hlučín a osadní výbor Rovniny.

Trhy a zábava na jednom místě

KDY: sobota 20. května, od 10 do 18 hodin

KDE: sady Svobody, Opava

PROČ PŘIJÍT: Trhy Forum Kocour nabídnou kromě nákupů nejrůznějších autorských výrobků z celé republiky i paletu kulturních programů pro dospělé i pro děti. Akce bude provázena bohatým kulturním programem, který nabídne každému něco. Na pódiu se představí hudební skupina Bosobos, své texty přečtou regionální autoři, fanoušky stand-up komedie potěší zábavné vystoupení komiků, dostupný bude krypto koutek a další kreativní produkce. Forum Kocour chce zaujmout i nejmenší návštěvníky, pro které budou připravené tvořivé dílničky, soutěže a interaktivní hry, které je nejen zabaví, ale rozvíjejí jejich kreativitu. Akce se uskuteční pod záštitou opavského primátora.

Legendární „Majerovky“ v kostele sv. Janů

KDY: sobota 20. května od 19 hodin

KDE: kostel sv. Janů, Opava

PROČ PŘIJÍT: Legendární folková skupina Majerovy brzdové tabulky vystoupí v sobotu 20. května v kostele sv. Janů v Opavě. Koncert tohoto originálního hudebního sdružení, jehož vystoupení jsou vždy mimořádným zážitkem, začíná v 19 hodin. Veškerý výtěžek z něj bude určen na opravu tohoto dlouhá léta uzavřeného chrámu. V roce 2021 ho převzal do svého vlastnictví spolek Kostel sv. Janů a nyní shání peníze na jeho obnovu, připravuje projektové dokumentace a pořádá v kostele a okolí akce pro získání financí.

Vyhlášená pouť na Hůrku

KDY: neděle 21. května, od 9 hodin

KDE: Holasovická místní část Štemplovec

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Pouť na Hůrku je vyhlášenou akcí daleko za hranicemi obce a koná se kromě dvouleté covidové pandemie každoročně. Je natolik oblíbená, že si na ni lidé rádi přivstanou. Sejdou se i sjedou do 9 hodin na návsi u hasičské zbrojnice a jako procesí se vydají ke kapličce sv. Jana Nepomuckého, kde bývá sloužena bohoslužba. V průvodu ponesou hasiči se zástavami světcovu sochu, za nimi půjde krojovaný lid a procesí uzavře Jan Nepomucký na koni. Po mši bude následovat vystoupení bolatického folklórního souboru Borovanky a volná zábava.

Plaváčkova cesta k dědu Vševědovi

KDY: neděle 21. května, v 10 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Soubor OPAL, tvořený opavskými amatérskými loutkáři, potěší malé návštěvníky známou klasickou pohádkou, nazvanou Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Bude jim vyprávět o Plaváčkovi, který podnikl dobrodružnou cestu za dědem Vševědem, od kterého potřeboval získat tři jeho vlasy. A že to nebyla žádná procházka růžovou zahradou, to děti od čtyř let uvidí na vlastní oči.

NOVOJIČÍNSKO

ZUŠFest v zámeckém parku

KDY: pátek 19. května, od 16.30 hodin

KDE: zámecký park, Odry

PROČ PŘIJÍT: tradiční festival žáků a učitelů Základní umělecké školy v Odrách.

Noční hasičská soutěž

KDY: pátek 19. května, od 22 hodin

KDE: prostranství před novou hasičskou zbrojnicí, Odry

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zřejmě nejstarší noční hasičská soutěž minimálně v Moravskoslezském kraji letos píše již 32. ročník. Jedná se o soutěž hasičských družstev, která má vždy neopakovatelnou atmosféru, chybět nebude občerstvení a tradiční pečené makrely, které hasiči začnou prodávat od 18 hodin.

Opět se poběží na Velký Javorník

KDY: sobota 20. května, od 7.30 hodin

KDE: Areál skokanských můstků Jiřího Rašky, Frenštát pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Tradiční běh na Velký Javorník, jehož už 33. ročník pořádá Pohorská jednota Radhošť. Délka trati je 10,2 kilometru, převýšení 564 metrů. Startuje patnáct ženských i mužských kategorií od žákovských po veteránské, účast je otevřená. Příprava na start je od 7.30 do 9.15 hodin, start je v 10 hodin.

Jistebnický VH půlmaraton

KDY: sobota 20. května, start v 9 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Jistebník

PROČ PŘIJÍT: Jedná se již o 13. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu. Zájemci o účast v závodě si mohou vybrat jednu ze čtyř vzdáleností: 3,6 kilometru, čtvrtmaraton, půlmaraton, maraton nebo mohou sestavit štafetu 4 x 10,5 km. Od 13 hodin se na hřišti koná tradiční dětská sportovní olympiáda.

FestGuláš 2023 bude mezinárodní

KDY: sobota 20. května, od 10 hodin

KDE: park za sokolovnou, Příbor

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník gulášfestu s názvem FestGuláš o nejlepší či opravdu lahodný netradiční kotlíkový guláš z masa nebo jiných ingrediencí. Podle pořadatelů se jedná o Mezinárodní soutěž o nejlepší festovní guláš z kotlíku. Pořadatelé zvou veřejnost, aby přišla podpořit vybraný či oblíbený soutěžní tým, nebo jen ochutnat a pomoct vybrat vítěze. Guláše se budou podávat od 12 hodin.

Novojičínský food festival bude pestrý

KDY: sobota 20. května, od 10 do 19 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Novojičínský foood festival poskytne přítomným nezapomenutelný gastro zážitek – jedná se o festival chutí a vůní. Na místě budou desítky kulinářských stánků, scény pro zážitkový gastro program s LED stěnou. Celým dnem nás provede a gastro show předvede Markéta Hrubešová, školu vaření pro dospělé i děti povede kuchař David Valíček, hostem dne bude šéfkuchař Radim Svačina. Příjemnou atmosféru navodí FCM Radegast, nabitý program ukončí barmanská show a pohodová kapela Blue Cimbal.

Sousedský piknik

KDY: sobota 20. května, od 14 hodin

KDE: parčík před hotelovou školou, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sousedský piknik vznikl z několika důvodů. Je to skvělá příležitost, aby se lidé potkali, seznámili, ochutnali něco dobrého, vyměnili si recepty a děti si užily zajímavý program. Pobýt s rodinou, přáteli, při dobrém jídle, pití a pokud to počasí dovolí, také venku, to přináší druhý ročník sousedského pikniku, který připravili pracovníci Domu kultury a členové Okrašlovacího spolku Kyčera. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v Domě kultury.

Muzejní noc v muzeu osobních automobilů Tatra

KDY: sobota 20. května, od 17 hodin

KDE: muzeum osobních automobilů, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci muzea se mohou těšit na nasvícené interiéry vozů, auto na zvedáku, pohled pod kapotu, různé aktivity pro rodiče a děti i fotokoutek. Jistě zaujmou příběhy restaurovaných motocyklů v podání Lukáše Kudrny z VŠB-TU.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Budoár staré dámy a další kapely ve Zkušebna Art Clubu

KDY: pátek 19. května, 20 hodin

KDE: Zkušebna Art Club Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další z koncertních večerů v oblíbeném frýdecko-místeckém klubu nabízí špičku současného alternativního a písničkářského rocku. Z Brna dorazí stálice Budoár staré dámy, zahrají i Nekuř toho tygra a Bludy.

Křest alba kapely Witch Hammer

KDY: sobota 20. května, 19.30 hodin

KDE: Jablunkov, Rock Cafe Southock

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tento večer bude patřit křtu nové desky kapely Witch Hammer, která patří k pevným stálicím na metalové scéně u nás. Jako hosté vystoupí špičková Hard rock/metalová kapela The Pant z Břidličné a parta ostřílených muzikantů z Třince, známých pod jménem Time.

Frýdecko-Místecký discopříběh vol. 3

KDY: sobota 20. května, 20 hodin

KDE: Národní dům, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 180-220 Kč v předprodeji

PROČ PŘIJÍT: Další velká disco party s těmi největšími hity. Dva sály, několik barů a další zábava.

OSTRAVSKO

Ostravská muzejní noc 2023

KDY: sobota 20. května

KDE: Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Do 14. ročníku kulturního festivalu Ostravská muzejní noci se letos zapojí 32 ostravských organizací. Opět nabídnou volný vstup a zábavný program, a to až do pozdních nočních hodin. Mezi zapojenými institucemi vás bude zdarma návštěvníky přepravovat mimořádná autobusová muzejní linka. Tématem letošního ročníku je recyklace. Podle toho vypadá také programová nabídka festivalu, který bude zahájen před Novou radnicí na Prokešově náměstí v Ostravě v 17.30 hodin. Většina zapojených organizací láká na interaktivní zábavu a tvůrčí dílny. Připraveny jsou opět volné a komentované prohlídky výstav. Národní památkový ústav například pořádá přednášku o výzkumu historické krajiny na Jesenicku, Dopravní podnik Ostrava zpřístupní depozitář vozidel. U Radnice obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a v Národním zemědělském muzeu budete mít možnost ochutnat jídla ze surovin, které obvykle vyhazujeme. Hasičské muzeum města Ostravy láká na experimenty se starou hasicí technikou, Oblastní spolek Českého červeného kříže na lekce první pomoci a záchrany života. V TyfloCentru Ostrava si budou moci návštěvníci vyzkoušet, co všechno musí nevidomý člověk zvládnout, Rádio Ostravan vám umožní zúčastnit se živého vysílání. Klub Parník zve na recyklovaný drinkem a párty vinylových nosičů.

Ostravský Kompot 2023

KDY: neděle 21. května

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: 6. ročník rodinného kulturního festivalu v Ostravě nabídne v neděli 21. května opět řadu koncertů – vystoupí Kateřina Marie Tichá & Bandjeez, Jiří Krhut, Ostrava zpívá gospel, KOFE-IN, Adéla Bystroňová a další. Ostravský kompot je ostravský kulturní festival s rodinnou atmosférou jehož ústřední jídlo prozrazuje název festivalu. Krom kompotů se však hosté mohou těšit i na mnoho dalších stánků a pochutin, kapely, trhy i doprovodný program pro děti.

Marie Rottrová v Hrušově

KDY: sobota 21. května od 16 hodin

KDE: Kostel sv. Františka a sv. Viktora, Ostrava-Hrušov

ZA KOLIK: 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Lady Soul, populární zpěvačka Marie Rottrová, první dáma českého soulu, se vrací do rodného Hrušova. Komorní koncert se uskuteční v kostele sv. Františka a Viktora v Ostravě-Hrušově.

Marek Ztracený na hradě

KDY: sobota 20. května od 20 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 890 Kč, děti do 12 let 290 Kč (do 3 let zdarma)

PROČ PŘIJÍT: Další nápad a další plán Marka Ztraceného - zahřívací kola před velkými koncerty ve vyprodaném Edenu. Rozhodl se, že se nezavře klasicky do zkušebny, aby mohl trénovat své písničky, ale bude ladit formu společně se svými fanoušky. Chybět nebude ani autogramiáda.

Den pro rodinu

KDY: sobota 20. května od 14 do 19 hodin

KDE: KAES, v Zálomu 1, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akci pořádá Křesťanské společenství Ostrava a je určena pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program a spoustu aktivit – zábavu i poučení, včetně atrakcí pro nejmenší děti. Pro ně bude připraven i skákací hrad. Pro ty starší pak přednášky, debaty na rodinná témata, tvořivé dílny, malování na obličej, prostor i čas pro meditaci a večerní koncert. Součástí programu bude i prezentace aktivit dětských a mládežnických organizací, sídlících v Zálomu. Vstup volný, občerstvení i nápoje k zakoupení v areálu.

Zámecké slavnosti v Klimkovicích

KDY: 20. května od 15 hodin

KDE: Klimkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zámecké slavnosti pořádá Město Klimkovice ve spolupráci se souborem Generace, Městskou knihovnou Klimkovice a Centrem volného času Mozaika. Uskuteční se v sobotu od 15 hodin v prostorách zámku a přilehlého parku.

Pravidelný bleší trh

KDY: sobota 20. května od 7 do 12 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pravidelná burza opět nabídne celostátní setkání hobby sběratelů všech různých oborů – starožitnosti, filatelie, pohlednice, mince, odznaky, tel. karty, militaria, staré knihy, fotoaparáty, obrazy, hodiny, hračky, vláčky, autíčka, sklo, porcelán, kuriozity a jiné. Většinu vystavených věcí si bude možné i zakoupit.

KARVINSKO

Karvinský Majáles 2023

KDY: pátek 19. května, 17 hodin

KDE: Lodičky Karviná

ZA KOLIK: předprordej 270/ na místě 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční oslava studentského života v oblíbeném areálu Lodičky Karviná. Vystoupí Majk Spirit, Pil C, 7krát3, Morpsh a další.

Alternativní scéna XII.

KDY: sobota 20. května, 15 hodin

KDE: klub Futra, Orlová

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Futra v Orlové patří mezi oblíbená místa na klubové mapě celého kraje. Akce Alternativní scéna už roky přiváží to nejlepší a nejzajímavější z klubové scény celého Česka. Letos se můžete těšit na dvě stage a na nich jména jako post-hudba, Laundered Syrup, Impulsealer a další.

Na Jantarové stezce v Archeoparku Chotěbuz

KDY: sobota 20. a neděle 21. května

KDE: Archeopark Chotěbuz

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vraťte se spolu s aktéry akce do raného středověku! Po Jantarové stezce do archeoparku přijedou družiny bojovníků a předvedou vám, jak se kdysi na hradišti žilo i jak se o něj bojovalo. Připraveny jsou různé akční ukázky, soutěže nejen proi děti a spousty dalších informací a zábavy.

O červené Karkulce

KDY: neděle 21. května, 16 hodin

KDE: Městský dům kultury Karviná

ZA KOLIK: 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další z fajn divadelních nedělí v Karviné pro děti oblíbeného divadla Harlekýn.

BRUNTÁLSKO

Pomněnková slavnost v zámeckém parku

KDY: V sobotu 20. května od 13 do 18 hodin

KDE: V zámeckém parku Město Albrechtice – Hynčice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zámecký park v Hynčicích u Města Albrechtic každoročně v květnu zmodrá pomněnkami. Přijďte si 20. května vychutnat prvorepublikovou atmosféru v zámeckém parku plném pomněnek. Oblíbená Pomněnková slavnost už tady má tradici. Zámek dnes slouží jako bytový dům. Bydlí v něm také Alena Křištofová z Českého svazu ochránců přírody ČSOP, která ve spolupráci s majitelem zámeckého parku Lesy ČR vymýšlí akce, které sídlo šlechticů a továrníků zpřístupní veřejnosti. Inspiruje se zámeckým zahradnictvím, které vzkvétalo díky šlechticům Keil von Eichenthurn. Právě ČSOP a LČR LS Jeseník si vás dovolují pozvat na Pomněnkovou slavnost ve stylu první republiky. K tanci a poslechu zahraje AV Blues & Swing. Alena Křištofová se opět připomene jako znalec rajčat všech odrůd, ale nejraději má ty staré.

Krnovská padesátka na kole i pěšky

KDY: sobota 20. května od 6 do 18 hodin

KDE: SVČ Krnov, výběr z tras pro pěší i cyklisty ve variantách pro děti, pro rodiny, pro turisty, dálkové trasy

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Krnovská padesátka na kole i pěšky opět nabídne oblíbené putování po lesích a zajímavostech v okolí Krnova. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi, na výběr budou mít různě dlouhé trasy pro pěší i cyklisty. Start kratších tras od SVČ Krnov je mezi půl osmou a jedenáctou hodinou, start pro dálkové trasy již mezi šestou a půl osmou ráno. Na účastníky čeká originální magnetka Krnovské padesátky, pamětní list a originální razítko do vandrovní knížky. Samozřejmě drobné občerstvení a báječný pocit z přirozeného pohybu.

Den včel v Bohušově

KDY: sobota 20. května od 13 hodin

KDE: Karlov u Bohušova

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Workshopy pro začínající i pokročilé včelaře na téma rojení i protirojová opatření, tvorba oddělků, chov matek, tlumení varroázy, ale i aktivity pro veřejnost jako ukázka živých včel, pozorování jejich chování v úlu a hledání včelí královny, to všechno je na programu třetí květnovou sobotu na slavnosti včel v Karlově u Bohušova. Chybět nebudou ani kreativní včelí dílničky a spousta her a další zábavy. Akci pořádají Včelaři Osoblažsko.