Pestrá nabídka je pro nastávající víkend v okrese Opava. V Chlebičově zazpívá dnes již legenda naší populární hudby Petr Rezek ke Dni matek, V Opavě oslaví v přírodě Den rodin, v kostele sv. Václava tam také zazpívá a zahraje Ondřej Ruml, ti, kdo rádi běhají, by se měli vydat do osady Jasénky, Den matek oslaví také ve Slavkově. Mnoho dalších věcí se ale děje i jinde.

Zpěvák Petr Rezek vystoupí v chlebičovském kulturním domě. | Foto: se souhlasem obce Chlebičov

OPAVSKO

Petr Rezek zazpívá v Chlebičově ke Dni matek

KDY: pátek 12. května, od 18 hodin

KDE: kulturní dům v Chlebičově

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Petr Rezek je jednou z legend naší populární hudby. V Chlebičově vystoupí tento známý český zpěvák, kytarista, hudební skladatel a textař při oslavě Dne matek. Ačkoli tento den letos připadá na neděli 14. května, program si Chlebičovští připravili již na pátek 12. května. Jeho koncert ke Dni matek si mohou přijít zájemci poslechnout do chlebičovského kulturního domu od 18 hodin, vstup na akci je volný.

Noc se slavným spisovatelem

KDY: pátek 12. května, od 17 hodin

KDE: Obecní úřad Hlubočec

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční Noc s Andersenem se děti sejdou v 17 hodin a program zahájí čtení pohádky. Jakmile skončí a dobro zvítězí nad zlem, nastanou chvíle pro kvízy, hry a tvořivou dílničku. V 19.30 hodin se děti navečeří a společně se vydají na večerní dobrodružnou stezku po vesnici. Po návratu, plánovaném na 20.30 hodin, bude následovat další pohádka, tentokrát na dobrou noc.

Fanoušky potěší známý zpěvák

KDY: sobota 13. května, od 19 hodin

KDE: kostel sv. Václava v Opavě

PROČ PŘIJÍT: Zpěvák Ondřej Ruml je hudbychtivé veřejnosti známý a jeho one man show Nahubu je velmi oceňovaným a pozitivně hodnoceným hudebním vystoupením s prvky stand-up comedy. Na vlastní uši to poznají návštěvníci kostela, kteří přijdou na jeho koncert. Je nejen výborný zpěvák s perfektním cítěním pro rytmus a intonaci, ale i hráč na několik nástrojů - na banjo, klavír a kytaru. Album Nahubu je unikátní v tom, že na něm nebyl použitý jediný hudební nástroj. Zpěvák vytvořil všechny zvuky svým hlasem nebo s pomocí zvuků, které dokáže lidský hlas nebo tělo vytvořit.

Kdo si hraje, nezlobí

KDY: sobota 13. května, od 14 hodin

KDE: Městské sady v Opavě

PROČ PŘIJÍT: Středisko volního času se rozhodlo oslavit Den rodin bláznivým rodinným odpolednem v přírodě. Městské sady se na chvíli změní na zábavné dětské hřiště, které návštěvníkům do 17 hodin prověří mušku, hbitost, sílu, šikovnost a hlavně chuť se bavit. U fotbalového stadionu nebo u koupaliště si zájemci mohou za sto korun koupit hrací kartu a pokud ji děti po splnění zadaných úkolů kompletně vyplní, dostanou odměnu. Kdo (si) hrát nechce, může se podle libosti jen tak procházet parkovými cestičkami.

Mistře, o čem se neví?

KDY: neděle 14. května, od 17 hodin

KDE: Kulturní dům v Hlučíně

ZA KOLIK: 150 Kč/ snížené 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zábavný pořad s Valérií Zawadskou, nazvaný Trio aneb Mistře, o čem se neví? Je společným dílem Valérie Zawadské, Zuzany Kožinové a Karla Soukupa. Povídání bude obohaceno o vystoupení členky orchestru Státní opery, houslové virtuózky Zuzany Kožinové, která nejenom prozradí zážitky z profese, ale také zahraje. Její housle představí díla skladatelů Mozarta, Vivaldiho, Montiho a Dvořáka. Vrcholem programu budou známé písně, které si mohou návštěvníci zazpívat společně s účinkujícími.

Desítka z Jasének

KDY: sobota 13. května, od 14 hodin

KDE: hlučínská osada Jasénky

PROČ PŘIJÍT: Zájemci, kteří rádi běhají, si nenechají ujít tento tradiční závod. Poběží jeden desetikilometrový okruh, na kterém zavítají do Bobrovníků, do Kravího dolu a po zdolání Vinné hory už účastníky čeká jen seběhnutí do cíle. Tam bude připraveno občerstvení a ceny pro nejlepší běžce. Diskriminovaní nebudou ani chodci, kteří si mohou trasu projít. rasu si však mohou projít.

Obec slaví Den matek

KDY:neděle 14. května, od 14.30 hodin

KDE: Kulturní dům ve Slavkově

PROČ PŘIJÍT: Obec nezapomíná na maminky, babičky i prababičky, které v ní žijí. Celoobecní oslavy Dne matek jsou toho důkazem. Oslavenkyně se sejdou v sále a budou sledovat program, který si speciálně pro ně připravily děti z místní mateřské i základní školy.

NOVOJIČÍNSKO

Jarmark je tentokrát květinový

KDY: pátek 12. května, Od 8 do 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Novém Jičíně

PROČ PŘIJÍT: Novojičínský jarmark se tentokrát nese v duchu květin. K mání budou hlavně květiny a dřeviny, chybět ale nebudou ani regionální potraviny a rukodělné výrobky.

MájFEST ve Fulneku

KDY: pátek 12. května, od 17 do 22 hodin

KDE: zahrada MKC ve Fulneku

ZA KOLIK: 200 Kč/děti a studenti 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: MájFEST je hudebně taneční open air festival žáků ZUŠ ve Fulneku. Co nabízejí organizátoři? Mega stage! Špičkový zvuk a světla! Pestrý program našich studentů! 150 vystupujících žáků! Kapely, soubory i sólisté! Parádní taneční čísla! Výstava výtvarného oboru! Výtvarné dílničky! Hry pro děti! Občerstvení! Festival se bude natáčet!

V areálu zámku bude Férová snídaně

KDY: sobota 13. května, od 8 do 12 hodin

KDE: areál zámku v Bílovci

PROČ PŘIJÍT: Férová snídaně má podtext „Piknikuj za pěstitele ve světě.“ Pořádají ji dobrovolníci, aby ukázali svůj zájem o životy pěstitelů kávy, kakaa nebo banánů v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Přijďte si zapiknikovat na podporu pěstitelů a pěstitelek ve světě. Tento piknikový happening probíhá v České republice od roku 2011. Loni se piknikovalo na 140 místech republiky a sešlo se přes 5 700 lidí. Zapojte se letos i vy a přijďte v sobotu 13. května 2023 do areálu zámku Bílovec. Vezměte košík a posnídejte s námi. Na ukázku pro vás budeme mít připraveny Fairtrade potraviny a pokrmy z nich, včetně informací, kde lze produkty zakoupit. V případě deštivého počasí se akce koná ve stejnou dobu v Městské knihovně Bílovec.

Na trhu bude i nabídka sazenic

KDY: sobota 13. května, Od 9 do 16 hodin

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše v Kopřivnici

PROČ PŘIJÍT: Tradiční farmářský trh v Sadu Dr. Edvarda Beneše tentokrát přinese rozšířenou nabídku sadby a sazenic zeleniny, bylinek, ovocných stromků, keřů, okrasných rostlin, letniček a skalniček. Samozřejmostí bude možnost nákupu ovoce, zeleniny, chleba, pečiva a koláčů, uzenin, mléčných výrobků, sýrových specialit, včelích produktů, koření, čajů, vína, květin, okrasných a užitkových rostlin a mnoho dalšího.

Amatéři roztančí dům kultury

KDY: sobota 13. května, od 10 do 15 hodin

KDE: Dům kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 60 Kč/ děti 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce Fren Dance - desátý ročník nepostupové taneční přehlídky šesti tanečních stylů a několika věkových kategorií. O pohár si to mezi sebou v tancích rozdají kroužky, kluby, soubory a studia na amatérské úrovni. Pro účastníky je to skvělá a napínavá taneční zábava pro diváky nevšední podívaná.

Kluci a holky zažijí branný den

KDY: sobota 13. května, od 13 hodin

KDE: Tankodrom podniku VOP za vlakovou zastávkou v Šenově u Nového Jičína

PROČ PŘIJÍT: Branný den pro všechny kluky, holky a tatínky je ideální zábavou pro mladé i starší milovníky dobrodružství. Návštěvníci tankodromu se mohou těšit na dynamickou ukázku a prohlídku vojenské techniky, přednášku o partyzánech v Moravskoslezském kraji, malou bojovou ukázku i opékání párků. Pro všechny příchozí, pořadatelé připravili soutěžní disciplíny – pro jejich absolvování je nutný starý oděv.

Michal je kvítko!

KDY: sobota 13. května, od 16 hodin

KDE: velký sál Kulturního domu v Kopřivnici

ZA KOLIK: 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dětské představení Michala Nesvadby. Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má dokonce legraci! Dítě do 3 let na klíně má vstup zdarma.

Tamburaši mají koncert

KDY: sobota 13. května, od 18 hodin

KDE: Dělnický dům ve Studénce

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční jarní koncert místního Tamburašského souboru Brač přenese posluchače do příjemné atmosféry.

Otevřete si jednodenní restauraci

KDY: neděle 14. května, od 14 hodin

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše

PROČ PŘIJÍT: Gastro akce Restaurant Day Kopřivnice se stává stále oblíbenější. Kdo má chuť se zúčastnit, neměl by váhat nad tím, zda přijít a otevřít si svou jednodenní restauraci. Ať už připravujete chlebíčky, zákusky, polévky, exotickou kuchyni nebo jiné domácí dobroty. Seberte odvahu a přijďte se pochlubit svým kulinářským uměním na akci amatérských kuchtíků. Nebo jen přijďte ochutnat dobroty připravené vašimi sousedy. Přihlásit se je možno zprávou na osobním profilu Barbora Kociánová nebo emailem na kocbarbora@gmail.com.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Machine Gun Kelly

KDY: sobota 13. května v 19 hodin

KDE: kino Vlast F-M

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncertní snímek Machine Gun Kelly: Mainstream Sellout Live From Cleveland přenese fanoušky na nezapomenutelné vystoupení Machine Gun Kellyho v roce 2022 na clevelandském FirstEnergy Stadium. Součástí jsou exkluzivními momenty ze zákulisí jeho vyprodaného světového turné.

Orchestr v kostele

KDY: neděle 14. května v 17 hodin

KDE: Kostel sv Bartoloměje, Frýdlant n. O.

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Smíšený pěvecký sbor Musica Priboriensis tvořený zpěváky z řad vysokoškolských studentů a flétnovým kvartetem se zaměřuje na interpretaci staré hudby. Komorní orchestr Kopřivnice tvoří především pedagogové a žáci ZUŠ a pořádá pěvecké koncerty. V neděli předvedou kancionály J. S. Bacha a A. Vivaldiho

KARVINSKO

Real Fight Arena v Havířově

KDY: sobota 13. května v 18 hodin

KDE: Gascontrol arena (zimní stadion) Havířov

ZA KOLIK: od 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: RFA 10 Havířov bude přehlídkou dramatických bojů v MMA, představí se zde například československý postojový talent Václav Sivák, jenž míří do své první titulové obhajoby krále RFA pod pravidly K1. Kromě něj diváci uvidí velkolepý návrat Vojtěcha Garby či premiéru Veroniky Zajícové mezi profesionálkami.

Loutková pohádka pro děti

KDY: neděle 14. května v 10 hodin

KDE: Kino Central Český Těšín

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Herec a mim Michal Nesvadba bez ohledu na počasí a roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny!

OSTRAVSKO

Laco Deczi a Celula New York

KDY: pátek 12. května od 20 hodin

KDE: klub RnR Garage, Ostrava-Martinov

ZA KOLIK: 590 (sezení u stolu)

PROČ PŘIJÍT: Garage club v Ostravě-Martinově v pátek přivítá živoucí jazzovou legendu. Nenechte si ujít příležitost užít si strhující atmosféru koncertu vynikajícího trumpetisty Laca Decziho, který prýští energií, osobností a smyslem pro humor a řadí se mezi největší postavy českého a slovenského jazzu. Vstupenky lze zakoupit on line na webu klubu, nebo v recepci Retro hotelu Garage v Martinově do pátku do 18 hodin. Klub nabízí i variantu vstupenky včetně ubytování se snídaní v otevřeném Retro hotelu Garage, který je součástí areálu. Vstupenka na sezení u stolu s ubytováním pro jednoho je za 1790 korun, pro dva za 3090 korun.

Pojez fest Dolní Vítkovice 2023

KDY: sobota 13. května

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nenechte si ujít příležitost okusit světové i české speciality na jednom místě v podání kuchařů z regionu. Poznejte, co všechno náš kraj nabízí. Pojez fest se koná v unikátním industriálním areálu v Ostravě. Poznejte nové exotické chutě, nebo vsaďte na klasiku v kvalitním provedení. Kromě live cooking show s ochutnávkami a návštěvníky čeká i spousta dobré muziky v podání skupiny Nedivoč.

Burger Street Festival se vrací do Ostravy

KDY: pátek 12. května až neděle 14. května

KDE: OC Forum Nová Karolina, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Fanoušci burgrů a „street foodu“ si o víkendu v Ostravě opět „smlsnou“. Pořadatelé slibují, že do Moravskoslezské metropole dorazí nejlepší burgermakeři z celého Česka, Moravy i Slezska. Ochutnat bude moci jak slané a pálivé jídlo, tak sladké.

Porubský den bezpečí

KDY: sobota 13. května od 10 hodin

KDE: Francouzská ulice, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Porubský den bezpečí představí práci hasičů, policistů, strážníků, záchranářů i vojáků. A to nejenom na statistických stanovištích, ale i v dynamických ukázkách. Své zásahy předvedou kynologové a hipologové městské policie, hasiči i policisté.

Majáles Ostrava 2023

KDY: sobota 13. května

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

PROČ PŘIJÍT: Majáles Ostrava pořádají studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity s podporou obou univerzit. Návštěvníci se mohou těšit na 3 scény (HSF stage, Veolia stage, DPO Electro stage), které nabídnou více jak 20 vystupujících. Mezi největší lákadla 27. ročníku bude patřit skupina Mig 21, která se na Majáles Ostrava vrací po čtyřech letech. Letos si na své přijdou i fanoušci rapu, pro které se představí Marpo & Troublegang a Gleb, na klidnější vlnu poté naladí Raego a Rest. Nebude chybět ani písničkář Thom Artway se svou kapelou. Největší hvězdou letošního Majálesu Ostrava, která vystoupí na DPO Electro stage bude Dimension. Aktuálně jedno z největších DnB jmen. Tvůrce hitů jako Desire, Saviour, Generator nebo Whip Slap má na kontě milionové streamy po celém světě a řadí se tak k absolutní špičce svého řemesla.

4. narozeniny Motoparku Ostrava

KDY: sobota 13. a neděle 14. května od 9 hodin

KDE: Opavská 5637, Ostrava-Třebovice

VSTUP: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Motopark Ostrava letos oslaví své 4. narozeniny i s programem. Návštěvníci se mohou těšit například na Stunt show v podání Pawla Karbownika, vystoupení Míry Lisého, testování novinek značek Yamaha i Honda (nutná rezervace), jízdy na čtyřkolkách, zvýhodněné jízdy na motokárách, zábavné soutěže, tombolu, grilování mnoho dalšího.

BRUNTÁLSKO

Pocta veteránům Sovinec

KDY: sobota 13. a neděle 14. května

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce je věnována všem válečným veteránům napříč staletími. Hold jejich odvaze a statečnosti vzdají během svých ukázek kluby vojenské historie a mušketýrská jednotka.

Předváděcí akce na střelnici

KDY: sobota 13. května od 9 do 15 hodin

KDE: Střelnice Krnov, Hlubčická ulice

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Předváděcí akci mohou využít i ti, kteří nejsou držiteli zbrojního průkazu. Budou mít možnost vyzkoušet si zbraně světových výrobců Glock, Remington, Barrett, Daniel Defense, a to pod dohledem zkušených instruktorů. Seznam zbraní je zveřejněn na webových stránkách zbrane-tobiasek.cz.

Mistrovství nordic walking ČR v Bruntále

KDY: pátek 12. května a sobota 13. května

KDE: hřiště u ZŠ Bruntál na ulici Cihelní, start a cíl travnatá plocha u Lidlu, ulice Zeyerova

ZA KOLIK: 300 až 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o první ročník závodu v nordic walking (NW) v České republice, který je zařazený do Slovenského poháru a Světové ligy NW pod patronací ONWF-World Original Nordic Walking Federation. Připraven je i bohatý doprovodný program, závody pro malé i starší děti, workshopy zdarma pro veřejnost s vyškolenými instruktory NW.

Mezinárodní mistrovství ČR ve fitness dětí a mládeže

KDY: sobota 13. května od 10 hodin

KDE: v tělocvičně ZŠ Bruntál, Cihelní

PROČ PŘIJÍT: Mistrovství ČR, které bude zároveň nominačním závodem na INBA Mistrovství světa a INBA Mistrovství Evropy.

Záhady hlavolamů na zámku

KDY: do 28. května denně mimo pondělí, od 9.30 do 16.30

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné do zámku od 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od konce minulého týdne lze prohlídku bruntálského zámku spojit s návštěvou nové výstavy. Určená je pro všechny bez rozdílu věku, kteří rádi "potrápí" své mozkové závity při řešení hlavolamů či hádanek a rébusů. Najdete zde přes 500 hlavolamů ze soukromé sbírky pana Miroslava Kučery, z nichž některé si budou moci návštěvníci sami složit. Jsou připraveny i hádanky a rébusy s tematikou Bruntálu a jeho okolí.