Ostravská část Festivalu souznění 2020 proběhne převážně formou živých koncertů z Českého rozhlasu Ostrava. Letošní už 22. ročník Mezinárodního festivalu Souznění bude poprvé v historii pětidenní. Současně se kvůli trvající pandemii covid-19 uskuteční převážně on-line. Přesto přivede do Moravskoslezského kraje hvězdy, jakými jsou generacemi obdivovaný houslista Václav Hudeček, rockový fenomén David Koller či populární Albert Černý a Klára Vytisková.Ve Studiu I Českého rozhlasu Ostrava vystoupil právě David Koller, který i s hity Lucie celý festival zahájil, dále ve studiu rozhlasu vystoupí dívčí projekt Vesna zpěvačky a textařky Patricie Fuxové, a to 11. prosince. Další přenosy proběhnou z frýdeckého zámku nebo z Hukvald. V sobotu 12. prosince se mohou obyvatelé domovů seniorů Slunečnice a Kamenec v Ostravě a domovy seniorů na ul. 28. října a Školská ve Frýdku-Místku těšit na obchůzky s koledou a volná vystoupení.

Otevření expozic planetária

KDY: čtvrtek 10. prosince od 13.30 hodin

KDE: Planetárium Ostrava



Prohlídka populárního Experimentária zpestří předvánoční program. Víte, jaké to je vyskočit si na měsíčním povrchu? Viděli jste už někdy sami sebe v infračerveném světle? Řídili jste někdy vozítko na Marsu? Pokud si chcete toto všechno a mnohé další vyzkoušet, pak určitě navštivte Experimentárium. Na prohlídku expozic není nutná rezervace, aktuální obsazenost se řídí krizovými opatřeními Vlády ČR. Návštěvníci musí dodržovat stanovená hygienická opatření. Od 18.30 hodin pak bude probíhat pozorování oblohy, na které už je nutné objednat si rezervaci.

Marek David – Planu

KDY: čtvrtek 10. prosince od 19.00 hodin

KDE: On-line



Online repríza nové hry studia G se týká tématu a osobnosti Ryszarda Siwiece, který se 8. září 1968 na Varšavském stadionu, za přítomnosti tisíců lidí, zapálil na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Stal se tak první živou pochodní ve Východním bloku. Hrají Milan Cimerák, Jan Vlas, Miroslava Georgievová, Zuzana Truplová a Gabriel Kulíšek.

Vánoční Kafrárna

KDY: pátek 11. prosince od 19.00 hodin

KDE: On-line



Přímý přenos oblíbené talkshow z ostravského Divadla 12. Zkušený moderátor Petr Kubala si vybírá hosty z řad herců, hudebníků, i dalších umělců a populárních osobností, jež mají vztah k Ostravě a moravskoslezskému regionu. Kromě povídání se od každého z nich Petr pokouší něco přiučit, což často vyústí v úsměvnou katastrofu. Hostem vánočního on-line speciálu 11. prosince bude Vojtěch Štěpánek.

Pojď na pivo do Barráku vol. 2

KDY: sobota 12. prosince od 14.00 hodin

KDE: Barrák music club Ostrava



S veškerými pravidly souladu se stávajícími protiepidemickými nařízeními proběhne v sobotu 12. prosince další neformální posezení v Barrák music clubu na Havlíčkově nábřeží v centru Ostravy s přítomností vytoužené čepované Plzničky a Radka. Na správnou atmosféru všechny přítomné naladí Oldschool set v podání frontmana kapely Malignant Tumour Bilose. Možné bude vše pouze za přítomnosti počtu čtyř lidí u stolu, bez živého koncertu, se zavíračkou ve 22 hodin a s rouškami. Pořadatel akce žádá, aby nemocní či nachlazení lidé zůstali doma.

Než skončí léto

KDY: sobota 12. prosince od 20.30 hodin

KDE: On-line



Úspěšný nezávislý filmový hit tohoto roku. Děj vypráví o kráse mládí, které dokáže rozumět téměř všemu, ačkoli je zužováno třeba nemocí. Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. Milla začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak prožít každou minutu naplno. Tradiční pravidla a morální poučky letí do koše a rodiče se rozhodnou dát věcem volný průběh. Více ZDE.

TIPY ZA KARVINSKO

Otužování na Karvinském moři

KDE: Karviná



Karvinské moře není rájem milovníků vody pouze v létě, ale také v podzimním a zimním období láká plavce – konkrétně otužilce, kteří si tuto lokalitu oblíbili pro její velikost a možnosti. Na informační tabuli u „moře“ jsou umístěny aktuální hygienické informace o stavu vody. Spřízněné otužilé duše lze potkat na Karvinském moři téměř každý den, i nyní v zimním předvánočním období.

Kaczi a Permoník v novém klipu

KDE: On-line



Beskydská písničkářka Kaczi natočila vánoční píseň ve spolupráci s dětskými členy Sborového studia Permoník. Videoklip k ní můžete zhlédnout na YouTube. Zpěvačka dvakrát nominovaná na Cenu Jantar sklízí momentálně úspěchy i díky jejímu elánu tvořit hudbu v současném období. Kaczi pravidelně vystupuje na karvinské akci MimoProudy, kde si ji posluchači oblíbili. Momentálně Kaczi chystá další vystoupení v kraji a také na horách, které považuje za dokonalý prostor pro nový koncept koncertů. Nový videoklip s karvinským Permoníkem můžete zhlédnout ZDE.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Dětský zimní park na Bílé je opět v provozu

KDY: denně od 9 do 16 hodin

KDE: Bílá, Beskydy



Dětský zimní park na Bílé hlásí otevřeno. Instruktoři jsou dětem k dispozici denně od 9:00 do 16:00 hodin. Výuku pouze pro začátečníky je nezbytné rezervovat online ZDE nebo na telefonu 725 222 111 či e-mailu info@nabile.cz. Děti si mohou užít spoustu zábavy při lyžování a snowboardingu.

Mini Advent ve Dvorku

KDY: od 4. prosince

KDE: Kavárna Dvorek, Frýdek-Místek



Restaurace a kavárna Dvorek Frýdek-Místek spolu s restaurací U Mamy, LaBaracca osteria a Barmani - L.A. zvou veřejnost na společný mini advent, který bude probíhat na vyhřívané terase kavárny Dvorek v Místku. Vánoční atmosféru hudebně doplní kvarteto HTK Band Milana Cyruse. Připraveny budou speciality na grilu a ohni, výběr teplých i studených nápojů a výborný punč. Tato společná akce bude probíhat až do zahájení Vánoc a bude se průběžně aktualizovat.

Flerjarmark

KDY: od 12. do 21. prosince, od 10 do 18 hodin

KDE: OC Frýda, Frýdek-Místek



Flerjarmark bude poprvé ve Frýdku-Místku. Přijďte si vybrat originální dárky vyrobené srdcem. Šperky, oblečení, hračky, háčkované, pletené i šité doplňky, kosmetiku, vánoční dekorace a spoustu dalšího najdete v pasáži OC Frýda ve Frýdku-Místku.

Vánoční inspirace II. a pohádkový betlém v Muzeu Třineckých železáren

KDY: od 3. prosince do 31. 1. 2020

KDE: Muzeum Třineckých železáren a města Třince

ZA KOLIK: dospělí 40 korun, děti 20 korun, studenti/důchodci 25 korun, rodinné 65 korun



Expozice, nazvaná Vánoční inspirace II, naladí návštěvníky na nadcházející nejkrásnější svátky roku. Obzvlášť návštěvnice potěší vánoční dekorace na stůl, kterou představí floristka Dana Smelíková. Zároveň se dozví, jaké barvy ovládají letošní Vánoce, jak správně dodržovat tradice a co znamenají. Výstava dále představí ojedinělý betlém, který k Vánocům neodmyslitelně patří. Pohádkový betlém Václava Vaňka, který je inspirovaný dílem Jiřího Trnky a jeho Broučky. Na loutky má autorská práva a třinecké muzeum jeho betlém postupně rozšiřujeme už několik let. Dnes je již největší svého druhu v České republice. V betlému dnes kromě klasického výjevu Marie s děťátkem nechybí pasák oveček, trhovkyně s látkami, zabijačka z moravské vesnice a další příběhy. Muzeum má otevřeno od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.

TIPY ZA OPAVSKO

Víkendová dobrodružství se skřítkem Centrumáčkem

KDY: neděle 13. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: CVČ Kravaře



Každou neděli až do Vánoc je pro zájemce připravena trasa plná úkolů, v jejímž cíli na soutěžící bude čekat skřítek Centrumáček. Cesta ke skřítkovi nebude jednoduchá. Musíte se umět orientovat v mapě a neztratit se. Trasy každý adventní víkend povedou někam jinam, ale cíl bude vždy stejný – najít skřítka Centrumáčka, vyfotit se s ním a fotografii poslat na email nebo vložit na náš Facebook pod video s ukázkou. Začátek bude vždy u CVČ Kravaře, kde ve výloze bude vyvěšena aktuální mapa s pokyny a také zde naleznete vytištěné mapy umístěné na dveřích, z nichž si jednu vezmete na cestu za skřítkem Centrumáčkem. S sebou potřebujete jen tužku, mobil s foťákem nebo foťák. Pět nejšikovnějších hledačů, kteří budou mít před Vánocemi nejvíce fotek s nalezenými skřítky, budou odměněni batůžkem a všichni ostatní hledači obdrží drobnou cenu.

Strom splněných přání pro děti z Klokánku

KDY: 25. 11. 2020 až 18. 12. 2020

KDE: zámek Kravaře, on-line



Řadu let jste na Vánocích na zámku mohli najít Strom splněných přání, jehož prostřednictvím šlo splnit přání dětem z Klokánku v Dolním Benešově. Vánoce na zámku letos neproběhnou, ale přání dětem splnit můžete. Vždyť o Vánocích jde především o radost v dětských očích! Na facebooku kravařského zámku je v albu Strom splněných přání seznam přání, která si můžete rezervovat na telefonním čísle 604 316 341. Nezabalené dárky s označením lze doručit do 18. prosince přímo do Klokánku v Dolním Benešově. Přispět můžete také libovolnou částkou, a to na transparentní účet 2101674548/2010 a můžete pomoci rozzářit dětské oči.

Třetí adventní neděle v Hlučíně

KDY: neděle 13. prosince od 16.30 hodin

KDE: Mírové náměstí, Hlučín



Třetí adventní neděli se na Mírovém náměstí v Hlučíně rozsvítí třetí svíce na adventním věnci. Obřad provede duchovním slovem pastor Lubomír Bednárik. K rozsvícení svíce dojde v 16.30 hodin. Záznamy z jednotlivých poselství lze sledovat i na webu ZDE.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Zámek zve na vánoční výstavy

KDY: od soboty 12. prosince

KDE: zámek v Bruntále

ZA KOLIK: základní 30 korun



Vypravte se do bruntálského muzea, kde pro vás budou připraveny rovnou dvě výstavy s vánoční tematikou. První výstava nazvaná Pojďme spolu do Betléma představí obvyklé i neobvyklé postavičky z betlémské krajiny. Dozvíte se, proč tam jsou a jakou roli v celém betlémském příběhu mají. Nenechte si ujít výstavu o betlémech, jejich významu a různých způsobech ztvárnění. Navštívit ji můžete do 10. ledna. Druhá Vánoční výstava je připravena ve spolupráci s veřejností a bruntálskými školami a potrvá do 3. ledna.

Advent na vyhlídkové věži

KDY: neděle 13. prosince od 10 hodin

KDE: vyhlídková věž v Nové Vsi

ZA KOLIK: zdarma



Naplánujte si procházku s pohodovým programem a užijte si s rodinou neděli. Na vyhlídkové věži v Nové Vsi si můžete vyrobit vánoční ozdoby a spojit tak procházku s kreativní činností, která zabaví velké i malé. K pohodě přispěje poslech vánoční české hudby a koled.

Kino u vás doma

KDY: pátek 11. prosince od 20.30

KDE: on- line na webu kina

ZA KOLIK: 100 korun



Páteční kino live nabídne historické drama Žaluji!. Příběh vypráví o kapitánu Alfredu Dreyfusovi, mladém a nadějném důstojníkovi, který byl 5. ledna 1895 označen za německého špiona a odsouzen na doživotí s výkonem trestu na Ďábelském ostrově. Svědkem jeho ponížení je mimo jiné i Georges Picquart, který je povýšen na vedoucí pozici jednotky armádní kontrarozvědky, jež Dreyfuse dopadla.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Výstava dětských prací: Vánoční variace

KDY: do 22. prosince a následně od 4. do 29. ledna 2021

KDE: foyer Dům kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



Předvánoční doba je ve Frenštátě spojená s řadou tradičních akcí, které nám během prosince připomínají blížící se svátky. K jedním z nich patří také výstava dětských prací s podzimní a zimní tématikou s příznačným názvem "Vánoční variace". Adventní a vánoční náladu zachycují na svých obrázcích a dekoracích děti z mateřských, základních, středních škol a Centra volného času Astra z Frenštátu pod Radhoštěm různými výtvarnými technikami. Je až neuvěřitelné, že i letos, aniž by bylo předem dané nějaké konkrétní téma, je výstava propojena několika stejnými motivy, barvami a prvky. Na obrázcích tak návštěvníci kromě tradičních symbolů jako jsou andělé, čerti, sněhuláci a sněhové vločky najdou stromy, kouzelná městečka, lapač snů, lední medvědy nebo svátečně připravenou tabuli studenty Hotelové školy.

Adventní podvečer

KDY: v pátek 11. prosince od 17 hodin

KDE: on-line přenos

ZA KOLIK: zdarma



Adventní podvečer je název živého vysílání o vánočních tradicích a historických betlémech, které pořádá Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Město Příbor. V komponovaném pořadu vystoupí etnolog Václav Michalička (mluvené slovo) a hudebník a hudební redaktor Jaroslav Kneisl (cimbál). Přenos zajišťuje LTV Příbor. Odkaz na živý přenos najdete ZDE

Vánoční trhy

KDY: v sobotu 12. prosince od 12 do 16 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Odry

ZA KOLIK: zdarma



Letos se vánoční trhy na Masarykově náměstí v Odrách uskuteční v omezeném rozsahu a bez doprovodného programu. Těšit se můžete od 12 do 16 hodin na stánkový prodej, prodej kaprů a vánočních stromků. V Městské galerii bude ke zhlédnutí výstava 50 odstínů všech barev, expozice je také prodejní.

KNIŽNÍ TIPY

Kouzelný svět pohádek



25 nejznámějších pohádek

Učí se vaše dítě číst? Báječnou kolekci 25 nejznámějších pohádek na více než 450 stránkách najdete v knize Kouzelný svět pohádek. Krásné obrázky rozvíjí fantazii malých i velkých. Pohádky jsou vysázené velkými písmenky, jsou vhodné i pro čtení genetickou metodou. Pojďme si číst o Červené karkulce, Petrovi Panovi, Ošklivém káčátku, Šípkové Růžence, Aladinově lampě a dalších báječných hrdinech a kouzelných předmětech. Kniha potěší všechny čtenáře a děti si ji rády budou spolu s rodiči číst před spaním.

David Bátor: Rozhraní



Další kniha regionálního autora. David Bátor je básník, textař, publicista, hudební fanoušek, zakladatel a organizátor festivalů Branský Literární Festival a BrankaFest. V jeho osmé básnické sbírce vás její atmosféra vtáhne do neuchopitelného světa na pomezí snu a reality, kde hoří vítr a déšť se za nás tiše modlí. Zároveň je zde častým přítomným jevem leitmotiv zákeřné nemoci, která jako černá nit omotává nejeden lidský osud.

TIPY NA SPOLEČENSKÉ HRY

Krycí jména



Skvělá hra pro ty, kteří rádi hádají a hrají si se slovy. Hlavní špión řekne: "Vlna 2". Najdete ta dvě správná slova, která vám pomohou k vítězství? Skrytou identitu všech 25 agentů znají jen hlavní špióni. Ostatní hráči znají agenty pouze pod jejich krycími jmény. Týmy spolu soupeří o prvenství v úspěšném kontaktování všech svých agentů. Hlavní špióni předkládají jednoslovné indicie pro skupinu slov zobrazených na stole. Spoluhráči se pokoušejí uhodnout slova své barvy a vyhnout se slovům patřícím soupeři. Opravdový profesionál nikdy nekontaktuje nájemného vraha.

Brainbox



Tato chytrá hra na procvičování paměti vyzývá hráče, aby si zapamatovali co nejvíce detailů za pouhých 10 vteřin. Hráč otočí přesýpací hodiny, soustředí se na kartu a snaží se zapamatovat si co nejvíce podrobností na obrázku. Poté hodí kostkou, aby určil, která otázka bude položena. Hráči se pak navzájem testují, co si pamatují. Pokud je otázka zodpovězena správně, hráč si kartu uchová. Vyhrává hráč s největším počtem karet po 10 minutách hry. Hra Brainbox vychází v mnoha tematických mutacích, od zvířat, přes svět, až po pohádky nebo abecedu.

DALŠÍ TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE

Stříbrný koncert online

KDY: neděle od 19.00

KDE: www.f-gm.cz



V neděli mohou diváci sledovat v přímém přenosu Stříbrný koncert z Domu filharmonie v Jihlavě. Tentokrát zazní díla J.S. Bacha, G. Ph. Telemanna, J.K. Vaňhala, koledy a možná i slavná melodie z filmu. Jako sólisté vystoupí Leoš Černý – viola, Lenka Kuželová – housle a Komorní orchestr Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava v čele s Jiřím Jakešem. Slovem provede Vladimír Holeš.

Koncert ze střechy

KDY: neděle od 17.00

KDE: YouTube, sociální sítě



V pořadí již třetí koncert připravili pro své příznivce pořadatelé z Městského kulturního střediska v Kyjově. Zahrají na něm opět místní muzikanty. Koncert mohou lidé sledovat živě na Facebooku nebo YouTube střediska a začátek je v neděli v pět hodin odpoledne. Těšit se mohou na pravou adventní náladu v pohodlí a teple domova.

Vánoce na zámku Čechy pod Kosířem

KDY: víkend 12. – 13. prosince

KDE: zámecký park, schody a zámek v Čechách pod Kosířem

ZA KOLIK: zdarma



Zámky a muzea se konečně otevřela veřejnosti. Přijďte nasát vánoční atmosféru do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem a nahlédněte do Velkého sálu zámku, jak vypadaly hraběcí Vánoce. Mimo jiné se můžete zapojit do soutěže v koledování na zámeckých schodech nebo si prohlédnout vánočně vyzdobený Mánesův altán či zakoupit rukodělné výtvory v Hanácké ambasádě, která bude otevřena od 13 do 17 hodin. V rámci soutěže koledování, nahrajte sebe či své děti na zámeckých schodech při zpěvu vánočních koled. Video pošlete do 20. prosince na e-mail: edukacecpk@seznam.cz nebo na Facebook zámku. Nejlepší koledníky pak zámek odmění.