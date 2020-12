Přijďte oslavit advent s oblíbeným ostravským Divadlem Petra Bezruče a zastavte se u bezručáckého okénka, ochutnejte speciální punč a další dobroty a ještě přispějte na dobrou věc. V herecké šatně se zrodil nápad na Punčák Bezručák, který má především za úkol pomoci dětem z dětských domovů. Odpoledne plné vůně perníkového koření, dobré nálady a velkých i malých překvapení. Těší se na vás Magdaléna Tkačíková, Jáchym Kučera, Markéta Matulová, Vojtěch Johaník, Ondřej Brett i další.

Online kino: Mléčná dráha (Maďarsko, 2007) ● Intenzity

KDY: čtvrtek 17. prosince od 20.00 hodin

KDE: PLATO Ostrava – On-line projekce

ZA KOLIK: 65 Kč



Mimořádná on-line projekce filmu ve výběru a s komentářem filmového kritika Aleše Stuchlého. Závěrečné kino cyklu Intenzity. Dílo, jehož podtitul zní „ambientní film“, sestává z deseti úchvatných statických záběrů bez hudby i dialogů. Melancholické i vtipné mikropříběhy, ohraničeny časoprostorem jediného dne, představují výjevy z každodenního života, ovšem díky své délce a hypnotizujícímu mixu reálných ruchů prostředí a rozličných terénních nahrávek nabírají nepokrytě meditativní rozměr.

Audience / záznam inscenace

KDY: pátek 18. prosince od 18.30 hodin

KDE: On-line

ZA KOLIK: zdarma



Geniální hru pro dva geniální herce z dob, kdy dramatik ještě nebyl prezidentem, odvysílá Divadlo Petra Bezruče 18. prosince – v den, kdy si připomeneme výročí úmrtí Václava Havla. V paradoxně vtipné hře o poněkud neúspěšných praktikách minulého režimu excelují Norbert Lichý a Jiří Müller. Online premiéra záznamu Audience se uskuteční v pátek 18. prosince v 18:30 na Youtube kanálu Divadla Petra Bezruče a Havlova jednoaktovka tam bude k vidění ještě 24 hodin po její premiéře.

Vánoční vyhlídková jízda doubledeckerem

KDY: sobota 19. prosince

KDE: Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma



Co si takhle těsně před Vánocemi prohlédnout Porubu z výšky? Nepůjde sice o vyhlídkový let, ale vyhlídkovou projížďku, která vám nabídne netradiční pohledy na porubské dominanty. Doubledecker do ulic vyrazí třikrát. První odjezd je v 16.30 a místo v něm můžete zarezervovat na tomto webu. Pokud se na vás nedostane, nezoufejte. Přijďte si aspoň dvoupatrový autobus prohlédnout.

TIPY ZA KARVINSKO

Vánoční koleda, přímý přenos (premiéra Těšínského divadla)

KDY: pátek 18. prosince od 18.00 hodin

KDE: On-line (YouTube.com)

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční koleda Charlese Dickense v přímém přenosu Těšínského divadla klidně od vás z obýváku. Přenos se uskuteční prostřednictvím YouTube, dívat se může zdarma naprosto každý. Nový koncept on-line divadla sice umění nezachrání, ale pomůže mu v těžkých dobách, stejně jako jeho věrným příznivcům.

Christmas Run Karviná

KDY: sobota 19. prosince od 10.00 hodin

KDE: Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma



Již v sobotu na vás čeká vánoční setkání běžců na náměstí v Karviné-Fryštátě. Závod je dlouhý 3 kilometry, přítomny budou i dětské trasy pro ty nejmenší. Pro zahřátí bude k dispozici punč a čaj, pro rozveselení koledy a pohodová předvánoční atmosféra.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Ski Areál Bílá otevírá sjezdovky

KDY: od pátku 18. prosince

KDE: Bílá, Beskydy

ZA KOLIK: dle ceníku Ski areálu Bílá



Sjezdovky na Bílé už jsou připraveny a areál s napětím očekává první lyžaře. Během jízdy na la-novce a ve frontě je nezbytné mít roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest. Lyžařům je doporuče-no si koupit skipas on-line, aby se eliminovalo čekání ve frontách. Dětský zimní park na Bílé už je také v provozu. Instruktoři jsou dětem k dispozici denně od 9:00 do 16:00 hodin. Výuku pro začá-tečníky je nezbytné rezervovat online ZDE nebo na telefonu 725 222 111 či e-mailu info@nabile.cz. Užijte si aktivní víkend v Beskydech i vy.

Objevte kouzelný betlém ve Frýdku-Místku

KDY: kdykoliv

KDE: Sady Bedřicha Smetany v Místku



Vánoční atmosféru v Sadech Bedřicha Smetany vykouzlil opět po roce betlém, který mohou kolemjdoucí obdivovat v altánu mezi starým autobusovým nádražím a řekou Ostravicí. Autorem betlému je frýdecko-místecký výtvarník Oldřich Morys, který v kulatině staré lípy vytvořil malé pokojíky s motivy Vánoc – štědrovečerní večeři, prodej kaprů na ulici, anděly i jesličky s Ježíškem. Při tvorbě díla Oldřich Morys bral ohled i na nejmenší. Všechny scénky jsou proto udě-lány tak, aby byly jednoduše pochopitelné. Za touto ojedinělou podívanou je nejlepší vydat se po setmění, kdy se všechny pokojíčky rozsvítí a vytvoří teprve to pravé kouzlo Vánoc. Vezměte své děti či blízké na procházku parkem za touto ojedinělou podívanou. Betlém, který se poprvé veřejnosti představil o Vánocích v roce 2017, je k vidění vždy pouze jeden měsíc v roce.

Flerjarmark

KDY: od 12. do 21. prosince, od 10 do 18 hodin

KDE: OC Frýda, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma



Flerjarmark je poprvé ve Frýdku-Místku. Přijďte si vybrat originální dárky vyrobené srdcem. Šperky, oblečení, hračky, háčkované, pletené i šité doplňky, kosmetiku, vánoční dekorace a spoustu dalšího najdete v pasáži OC Frýda ve Frýdku-Místku.

Sádky Žabeň prodávají nejen vánoční kapry

KDY: celý týden od 8 do 17 hodin

KDE: Sádky Žabeň

ZA KOLIK: dle kg/kuchání a stahování zdarma



Vánoční prodej ryb byl zahájen také v Žabni. Sádky Žaben nabízí k prodeji kapra, amura, štiku ne-bo candáta. Kuchání a stahování ryb je zdarma. Pro rybu můžete dorazit od pondělí do neděle v čase od 8 do 17 hodin.

TIPY ZA OPAVSKO

Poslední adventní dobrodružství se skřítkem Centrumáčkem

KDY: neděle 20. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: CVČ Kravaře

ZA KOLIK: zdarma



Každou neděli až do Vánoc je pro zájemce připravena trasa plná úkolů, v jejímž cíli na soutěžící bude čekat skřítek Centrumáček. Cesta ke skřítkovi nebude jednoduchá. Musíte se umět orientovat v mapě a neztratit se. Trasy každý adventní víkend povedou někam jinam, ale cíl bude vždy stejný – najít skřítka Centrumáčka, vyfotit se s ním a fotografii poslat na email nebo vložit na Facebook CVČ Kravaře pod video s ukázkou. Začátek bude vždy u CVČ Kravaře, kde ve výloze bude vyvě-šena aktuální mapa s pokyny a také zde naleznete vytištěné mapy umístěné na dveřích, z nichž si jednu vezmete na cestu za skřítkem Centrumáčkem. S sebou potřebujete jen tužku, mobil s foťákem nebo foťák. Pět nejšikovnějších hledačů, kteří budou mít před Vánocemi nejvíce fotek s nalezenými skřítky, budou odměněni batůžkem a všichni ostatní hledači obdrží drobnou cenu.

Čtvrtá adventní neděle v Hlučíně

KDY: neděle 20. prosince od 16.30 hodin

KDE: Mírové náměstí, Hlučín



Čtvrtou adventní neděli se na Mírovém náměstí v Hlučíně rozsvítí poslední svíce na adventním věnci. Nebude chybět ani sváteční slovo od tvůrců hlučínského věnce Josefa Hlubka a Marie Dro-bíkové. K rozsvícení svíce dojde v 16.30 hodin. Záznamy z jednotlivých poselství lze sledovat i na tomto webu.

Vánoční koncert orchestru Slezského divadla

KDY: pátek 18. prosince, od 16 hodin

KDE: on-line



Vánoční koncert orchestru Slezského divadla Opava je malým dárkem všem příznivcům. Program je sestaven výlučně z instrumentálních kompozic pro komorní orchestr. Koncert bude zahájen pas-torální symfonií Jiřího Ignáce Linka v 16 hodin na webu divadla, youtube kanálu divadla a sociál-ních sítích Facebook či Instagram.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Africké trhy

KDY: pátek 18. prosince od 9 hodin

KDE: Hlavní náměsí v Krnově

ZA KOLIK: zdarma



Máte rádi exotické ovoce? Pak se rozhodně zajděte podívat na krnovské Hlavní náměstí, kde se budou během pátku konat Africké trhy. Vybírat můžete z čerstvého ovoce z Afriky, chybět nebude jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas. Prodejci nabídnou také sušené ovoce včetně ananasu, baby banánků nebo banánových chipsů či dálkami vonící koření ze Zanzibaru. Pochutnat si také můžete na extra kvalitní kávě, marmeládě nebo kakaových bobech. Trhy potrvají do páteční 16. hodiny.

Přijďte si pro betlémské světlo

KDY: sobota 19. prosince od 16 hodin

KDE: Hlavní náměstí v Krnově

ZA KOLIK: zdarma



Betlémské světlo, symbol naděje a přátelství, budou rozdávat skautky a skauti z Krnovské Trojky už tuto sobotu od 16 do 20 hodin. S sebou si vezměte vhodnou krytou svířku nebo lucernu. Rozdávaní světla proběhne v rámci akce Kouzelná pohádková zahrada.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Vánoční jarmark

KDY: v pátek 18. a v sobotu 19. prosince od 10 do 17 hodin.

KDE: sady E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Přestože podobu vánočních jarmarků letos nepříznivě ovlivňuje epidemická situace, kopřivnický bude mít více sváteční atmosféru než v předchozích letech. Přesune se totiž do krásného prostředí sadu E. Beneše, kde je letos rovněž vánoční strom, a pulty s různorodým zbožím nahradí nabídka typicky jarmareční. Dřevěné dobové stánky zaplní například ručně vyráběné šperky, keramika, výrobky ze dřeva nebo přírodní kosmetika. Konání jarmarku bude závislé na aktuální epidemické situaci a souvisejících opatřeních. Na akci budou pořadatelé dbát na dodržování všech nařízení, včetně zákazu pití alkoholu na veřejnosti. Lidé si však budou moci koupit něco dobrého domů a bude z čeho vybírat i pokud jde o vánoční dárky.

e-Adventní jarmark

KDY: do 23. prosince

KDE: Nový Jičín



V důsledku nepříznivé epidemiologické situace a krizových opatření vlády ČR se letošní Adventní jarmark na Masarykově náměstí v Novém Jičíně nekoná. Za účelem podpory prodeje oblíbených, místních a drobných podnikatelů ve měste rozhodli uspořádat elektronickou verzi tohoto jarmarku. V nabídce jsou mlékárenské výrobky, pekařské a cukrářské, řeznizcé a uzenářské výrobky, bylinky, sušené plody a také řemeslné a rokudělné výrpbky. Bohatou nabídku najdtete ZDE.

Otevření farního kostela Nejsvětější Trojice veřejnosti

KDY: sobota a neděle, od 17 do 19 hodin

KDE: Farní kostel Nejsvětější Trojice, Fulnek



V adventní době, v sobotu a neděli bude od 17 do 19 hodin otevřen pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Farní kostel Nejsvětější Trojice byl vybudován mezi lety 1750 – 1760 na místě gotického kostela sv. Filipa a Jakuba při řeholním domě augustiniánů – kanovníků. Je architektonickou dominantou města a řadí se k nejvýznamnějším barokním stavbám severovýchodní Moravy. Na západní straně kostel přiléhá ke gotickému ambitu (dnes budova fary), na východní straně je přistavěna oválná kaple sv. Josefa.

Procházka po zábavně naučných kamínkových stezkách

KDY: do 31. prosince

KDE: Lípa u Panny Marie, Bílá hor, Štramberk



Na procházce po zábavně naučných kamínkových stezkách se dozvíte perličky ze života fauny a flóry. Pokud si přinesete vlastní malovaný kamínek, můžete si nějaký jiný z trasy odnést. Trasa 1: Start je u Lípy u Panny Marie. Trasa vede po Sluneční stezce až k rozhledně na Bílé hoře. Trasa 2: Začíná u ZŠ Štramberk - y. Fáborky vás povedou podél Jurova kamene až ke zvoničce. Kamínková trasa bude k dispozici až do konce tohoto roku.

KNIŽNÍ TIPY

Natálie Paterová: Co když



V pořadí druhá sbírka básnířky Natálie Paterové se dotýká témat, která nejsou pro mladého člověka typická, avšak v dnešní společnosti je oprávněno nad nimi přemýšlet a analyzovat je. Nemoc, smrt, postavení žen ve společnosti a v manželském soužití je jen zlomek společenských dilemat, která trápí nejednoho autora. V celkem čtyřiceti básních je nastíněna existenciální rovina bojující se spektrem dnešních problémů, které jsou pouze zdánlivě považovány za malichernost. Natálie Paterová vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, později Karlovu univerzitu. Žije v Kolíně.

Ivan40: Nivelační bod



Prvotina autora narozeného po roce 1970 je vyústěním jeho dvouleté práce. Před časem bylo kdesi psáno, že "ohroženým druhem je heterosexuální běloch". Autor ve své próze přibližuje jednoho takového tvora a zároveň zachází až na hranici svérázných pojmenování, odmítá podlehnout konformitě a nebojí se mnohdy drsně říkat, co si myslí z jednoho prostého důvodu - nic mu nehrozí a nikdo mu nic nemůže vzít.

TIPY NA SPOLEČENSKÉ HRY

Exit úniková hra: Strašidelná vila



Tato společenská hra, která je založena na příběhu sousedské strašidelné (neobydlené?) vily pohltí každého, kdo má rád strategická dobrodružství s nádechem tajemna. Řešte rébusy, čtěte mezi řádky, objevujte i to, co na první pohled není vidět. Najděte indicie, odemkněte všechny zámky a utečte ven v časovém limitu! Vyzkoušejte si při této hře i týmovou spolupráci, logické myšlení, postřeh a pozorovací schopnosti. Úniková hra nemusí být nutně zážitkem, za kterým usíte jít, ale v tomto případě funguje i z vašeho obýváku.

Tip na vánoční dárek: Sběratelské figurky Funko POP!



Už jste je určitě viděli také! Sběratelské figurky Funko POP! nesmí chybět v žádné sbírce filmového a seriálového fanouška - figurky totiž připodobňují jejich charaktery v jednotném vizálním stylu. Roztomilá tělesná disproporce nápadně připomíná japonský chibi styl z komiksů manga. Veselý design a kvalitní provedení bobble head figurek si získal malé i velké fanoušky scifi, fantasy i dalších žánrů. Je libo mít doma hrdinu z Hvězdných válek či Harryho Pottera? Figurky Funko POP! vám jejich přítomností zpříjemní vzhled vaší poličky či knihovny.