V klasické talkshow Petra Kubaly budou tentokrát opět vyzpovídány ostravské "celebrity" - herečka Lada Bělašková, papírová floristka Lucie Bielaková a moderátor CNN Tomáš Vzorek. Především herečku Ladu Bělaškovou můžeme momentálně spatřovat docela často, a to díky hereckému sdružení Tři tygři, kde zastává desítky komických ženských rolí. Tato rodačka z Příbora vystudovala Janáčkovu konzervatoř a již v roce 2004 stála na prknech Národního divadla moravskoslezského. To, jak si všchni hosté padnou do noty s moderátorem i vzájemně, můžete sledovat ZDE. Veškeré informace najdete také na facebookové stránce Kafrárny.

Plasťáci útočí | ŽIVĚ z Divadla loutek

KDY: neděle 21. února od 17 hodin

KDE: On-line akce

ZA KOLIK: zdarma



Po několika známých pohádkách se Divadlo loutek Ostrava rozhodlo, že vám v neděli 21. února zahraje úplně originální, pro toto divadlo napsanou hru s názvem Plasťáci útočí a podtitulem "Dobrodružná fantasy pohádka s nenásilným ekologickým apelem". Pokud chcete děti seznímit s eko-tematikou, není lepší možnost. Planeta, která kdysi bývala modrá, se pomalu přeměňuje v impérium ovládané mocichtivým Plastikem Všemocným a jeho armádou. Čisté vody ubývá, svět je na pokraji zániku. Zbývá už jen jediná naděje: zachránit poslední vodní krystal… V pohádce v režii Pavla Gejguše a dramaturgii Marka Pivovara a Daniely Jirmanové hrají Aneta Červená, Marian Mazur, Karel Růžička, Petr Sedláček a Lenka Sedláčková. Odkaz ke sledování najdete na webu Divadla loutek nebo na facebookové události, a to zhruba 15 minut před začátkem představení.



#kinaspolu - V Mariině ráji

KDY: neděle 21. února od 20.30 hodin

KDE: On-line akce

ZA KOLIK: 100 Kč



Finsko, 1920. Charismatická kazatelka Maria Åkerblom vede své oddané stoupence do Helsinek, mezi nimi i dospívající Salome, která ji zbožňuje. Když se Salome spřátelí s místní dívkou z ulice Malin, její dosavadní pohled na svět dostává trhliny a Salome je najednou rozpolcená mezi příslibem nově objevené svobody a Mariinou nebezpečnou, všepohlcující láskou… Film můžete sledovat na svém počítači, notebooku, tabletu nebo mobilu. Stream začne přesně v daném čase a najdete jej ZDE.

TIPY ZA KARVINSKO

O Šikmém kostele, ze šikmého kostela (Večer s Hradeckým slunovratem)

KDY: sobota 20. února od 17 hodin

KDE: On-line akce

ZA KOLIK: zdarma



Všechno, co jste kdy chtěli o Šikmém kostele vědět… a nebylo se kde zeptat. Tato moderovaná beseda s momentálně nejoblíbenější karvinskou (a nejen to) autorkou proběhne i za účasti karvinského faráře Przemysława Traczyka a bude se v přímém přenosu vysílat přímo od svatého Petra z Alkantary. Moderuje Ivo Mludek a v průběhu celého úvodního rozhovoru budete moci posílat otázky. Na jejich zodpovězení přijde čas ve druhé části. Více na facebookové události akce.

Spisovatelka Karin LednickáZdroj: Gabriela Stašová

Bunkr Na Trati

KDE: Bohumín



Bunkr Na Trati je místní název pěchotního srubu MO-S5, zajímavé technicko-historické památky ležící v katastru obce Bohumín. Srub je vybudován jako symetrický, má dvě části vzájemně propojené chodbou vedoucí pod železniční trati spojující Bohumín a Chalupki jenž měl chránit. Bunkr je zrekonstruovaný a patří ke skutečným unikátům.



TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Rivalové | Moje Kino LIVE

KDY: pátek od 20.30 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: 100 Kč



Dáváte přednost teplu domova před zimními radovánkami a výlety? Pak si dopřejte filmový příběh z prostředí závodů Formule 1 s názvem Rivalové. Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky a nezkrotná touha po vítězství. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní a disciplinovaný. Film Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném životě. Přestože jsou soupeři, jsou také jeden pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost je v životě pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším výkonům. Titul mistra světa může získat jen jeden…

Ivo Novák: Pocta Picassovi a jeho příteli Matissovi

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Ivo Novák je malířem mnoha motivů a stylů. Přes krajinářská a přírodní témata, inspirovaná nejen malířovým dětstvím, až po osobité obrazy tajemných zátiší, figurálních kompozic a okamžiků zachycujících nevšední krásy života. Srdečně vás zveme na jedinečnou výstavu "Ivo Novák: Pocta Picassovi a jeho příteli Matissovi", kterou nám autor s úctou a láskou připomíná tyto dva mistry, výtvarníky, kteří dramaticky ovlivnili vývoj umění ve druhé polovině 20. století.Výstava, zachycená fotografem Radkem Juričkem v přízemí Národního domu, kterou pro Vás opět uvedeme formou virtuální galerie na facebooku Kultura FM, vás přenese do jiného světa. Světa, kde se rozpouští hranice mezi naší běžnou realitou a světem umělcovy fantazie, ze které někdy až mrazí.





TIPY ZA OPAVSKO

Putování za trpaslíkem

KDY: do 21. února

KDE: Stříbrné jezero, Opava

ZA KOLIK: zdarma



Středisko volného času v Opavě si připravilo pro děti zajímavou hru na Stříbrném jezeře. Vydejte se po stopách trpaslíka a zažijte netradiční dobrodružství! Poslední zprávy o jeho výskytu jsou z okolí opavského Stříbrného jezera, kde podle všeho zanechal své stopy a nedaleko ukryl poklad, který určitě stojí za to najít. Ke hře potřebujete: tužku, hrací kartu, interaktivní mapu, chytrý mobilní telefon s datovým připojením, popřípadě můžete vše dořešit doma, až se připojíte na wi-fi…

Více informací se dozvíte zde.

Upečte si masopustní věnečky

KDE: doma

ZA KOLIK: za cenu surovin



Většina lidí připravuje v období masopustu tradiční koblížky, v domě dětí a mládeže v Hlučíně se rozhodli pro inovaci a připravili si recept na masopustní věnečky. Recept na ně naleznete na videu zde. Pochutnejte si na nich i vy.



TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Procházkou kolem Kotvice

KDE: Studénka



Kotvice je přírodní rezervace, která se rozkládá kolem stejnojmenného rybníka Kotvice. Rybník a rezervace se nachází v prostoru mezi obcí Albrechtičky a městem Studénka. Přírodní rezervace Kotvice je součástí chráněné krajinné oblasti Poodří a rozkládá se na pravém břehu řeky Odry. Trasa vycházkového okruhu vede po břehu rybníka a pokračuje přes osadu Nová Horka zpět do města Studénka.

Národním sadem do galerie

KDE: Štramberk



Národní sad se nachází v městečku Štramberk. Vstup do Národního sadu tvoří velká dřevěná brána. Sad byl otevřen na kopci s názvem Kotouč a je vlastně galerie v přírodě, ve které jsou představeny formou bust a pamětních desek významné osobnosti českých národních dějin a kultury.Za vstupem najdete sousoší Pomník padlých od akademického sochaře Františka Juraně. Nedaleko pomníku stojí pěkná kaplička, k níž kdysi patřila také Křížová cesta. U kapličky stojí skála s nápisem Ave Maria. Uvidíte zde nádhernou sochu Madony. Vrch Kotouč pokrývají většinou přirozené lesy. Národní sad je prvním zastavením Lašské naučné stezky.



TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Snímek Kosti a skalp

KDY: sobota 20. února od 20.30

KDE: web kina Centrum Bruntál

ZA KOLIK: 100 korun



Udělejte si sobotní pohodu u dobrého filmu. Kouknout můžete třeba na dobrodružný western Kosti a skalp od režiséra S. C. Zahlera. Divoký západ. Městečko Bright Hope, stojící uprostřed ničeho, zatím vytrhávala z jeho ospalosti pouze loupežná přepadení. Tuto „idylu" ovšem velice rázně utnou příslušníci indiánského kmene, kteří unesou půvabnou Samanthu. Nejedná se totiž o kmen tradiční, nýbrž… kanibalský. A také notně vyhládlý.

Na túru na vrchol Ostružné

KDE: Stará Ves



Vycházka k málo vyhledávanému, výraznému vrcholu jižně od bývalé turistické chaty Alfrédka jistě nadchne nejednoho turistu. Přístup vede po zelené turistické značce. Cesta postupně přechází v málo výrazný, ale chozený chodník. Z vrcholu je téměř kruhový rozhled. Zaujme zejména neobvyklý pohled na hlavní hřeben od Velkého Máje přes Jelení studánku až po Ztracené Skály.



KNIŽNÍ TIPY

Edna Nová: Ženy z Bohnic



Autentické vyprávění o ženách z psychiatrické nemocnice v Bohnicích sepsáno jednou z nich. Edna Nová si prošla elektrošokovou terapií, spolykala tunu léčiv a zažila nekonečno hodin psychologických sezení. Kniha Ženy z Bohnic těží z této tristní zkušenosti a líčí příběhy dvanácti žen, jež se také octly za hranou „normálního světa“.

Jozef Karika: Trhlina



Kniha slovenského autora Jozefa Kariky vychází ze skutečných událostí a sebraných faktických informací. Po vydání mysteriózního thrilleru Strach se autorovi ozval člověk, který mu povyprávěl opravdu děsivý příběh. Jozef Karika jeho vyprávění zaznamenal, mnohá tvrzení ověřil, doplnil o vlastní zjištění a zpracoval v knize Trhlina. Poodhaluje v ní jednu z největších záhad Slovenska – nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří Tríbeč.