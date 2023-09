Jak si užít nastávající víkend? Na Opavsku bude v Opavě vzpomínka na Petra Bezruče, loutkové divadlo, koncert dětského pěveckého sboru, cyklojízda v Hlučíně nebo třeba hornický den v Budišově nad Budišovkou. Mnoho se toho děje i jinde v kraji, více v Tipech Deníku.

KUPE - kulturně-umělecký prostor v Opavě zve do železničního muzea a na loutkovou hru. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

OPAVSKO

Fotografové a média

KDY: pátek 15. září

KDE: KUPE, Opava

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Pořad potěší od 18 hodin hlavně příznivce fotografování. V komentované projekci představí Jiří Siostrzonek návštěvníkům některé fotografy a fotografky. V centru pozornosti bude tvorba Jiřího Malyšky, Petra Kubesy a Radky Balové. Po fotografech se do centra pozornosti dostanou od 19.30 hodin média. Jejich vývoj za posledních 150 let mapuje film Zázračný aparát, který byl oceněný na festivalu Sundance.

Bezručova Opava + ochutnávka vín

KDY: pátek 15. září v 15 a 18 hodin

KDE: Městský hřbitov a Obecní dům Opava

ZA KOLIK: 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Lingvista, muzeolog a pedagog Vladimír Pfeffer zajistí v 15 hodin na městském hřbitově vzpomínku na opavského rodáka, „slezského barda“ Petra Bezruče. Hudební část tohoto vzpomínkového aktu obohatí vystoupení sólistky opery Slezského divadla a laureátky Ceny Petra Bezruče Olgy Procházkové s hudebním doprovodem Františka Šmída. Od 18 hodin začíná v Sále purkmistrů Obecního domu degustace vína. Osm vzorků vín představí odrůdy, které mají příbuzenský vztah k italské odrůdě Primitivo. Poutavé povídání, doplněné promítáním, navodí atmosféru regionů, odkud jednotlivé odrůdy pocházejí. Vína, přivezená přímo od vinařů speciálně pro tuto příležitost, účastníky přenesou do Černé Hory, Chorvatska a Itálie.

Prohlídka muzea a loutky

KDY: sobota 16. a neděle 17. září

KDE: KUPE Opava

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Kulturní organizace KUPE se letos aktivně zapojila do Evropského týdne mobility. V sobotu od 10 hodin nabídne zájemcům komentované prohlídky Železničního muzea a vstup je pro účastníky volný. V neděli pozve v 16 hodin děti i dospělé na loutkovou hru MOMO – evino divadlo. Její děj je zpracovaný podle románu Michaela Endeho pod názvem Děvčátko MOMO a ukradený čas.

Bezručova Opava – Koncert, beseda a divadlo

KDY: sobota 16. a neděle 17. září 19 hodin

KDE: kostel a Slezské divadlo, Opava

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: V kostele sv. Václava zazní v sobotu od 16 hodin koncert dětského pěveckého sboru opavské ZŠ I. Hurníka k výročí 30 let sboru Domino za účasti sbormistrů Naomi Faran, Elisendy Carrasco, Boba Chilcotta a Ivany Kleinové. V neděli festivalová nabídka pokračuje v 10 a 16 hodin v Loutkovém divadle Zlatovláskou. Pohádku o zlatovlasé panně, která sní o krásném princi, který by ji zachránil, přiveze Vít Marčík a působivým projevem i přirozeností na jevišti vtáhne do příběhu děti od čtyř let. Slezské divadlo nabídne v 19 hodin premiéru inscenace Černá komedie, ve které půjde o spoustu nečekaných situací v záměně světla a tmy. Je typická rozehráváním komických situací ve chvílích, kdy postavy na jevišti nic nevidí, zatímco diváci vidí všechno.

Víkend s puncem dopravy

KDY: Sobota 16. a neděle 17. září

KDE: MDPO, železniční stanice a dopravní hřiště Opava

PROČ PŘIJÍT: Zájemci o hromadnou dopravu mohou v sobotu od 10 hodin využít v rámci Evropského dne mobility exkurzi do Městského dopravního podniku Opava a prohlédnout si kompletní zázemí vozidel MHD a jejich řízení. Svou bránu otevře i stavědlo železniční stanice Opava-východ, odkud se ovládají výhybky a řídí provoz vlaků. Historií železnice na Opavsku návštěvníky provede emeritní přednosta stanice Jiří Valeček v rámci prohlídky výstavy Opava železniční plus v galerii Kupe. V neděli bude dopravní děj od 14 do 17 hodin soustředěný na dopravní hřiště v Opavě-Malých Hošticích. Děti a jejich rodiče si mohou s účastí policistů a zdravotníků vyzkoušet, do jaké míry ovládají pravidla silničního provozu, jak zvládají pohyb v dopravě ve městě, jestli si umějí opravit kolo nebo poskytnout první pomoc. Chybět nebudou běžná ani netradiční vozítka i soutěž pro děti o praktickou výbavu na kolo.

Cyklojízda pro veřejnost

KDY: neděle 17. září od 10 hodin

KDE: Mírové náměstí Hlučín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Milovníci cyklistiky a dobré nálady mají v kalendáři zaškrtnutou neděli, kdy se koná oblíbená cyklojízda. V sedlech svých kol vyjedou účastníci napříč generacemi z náměstí na dvě určené trasy, které končí u Hlučínského jezera. Svým zapojením propagují cyklistiku jako způsob zdraví i přírodě prospěšné dopravy. V cíli budou mít připravené občerstvení i tombolu s věcnými cenami. Podmínkou uskutečnění této atraktivní sportovní bude příznivé počasí.

Hornický den bude oslavou břidlice

KDY: sobota 16. září od 13 hodin

KDE: Halaškovo náměstí, Budišov nad Budišovkou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Odpoledne bude na náměstí patřit ukázkám řemesel, dílničkám, výstavě fotografií, prodeji břidlicových specialit a suvenýrů, potulným muzikantům i prezentacím. Týkají se samotné krajiny břidlice a též důlních záchranářů. Program nabídne přítomným i Mistrovství republiky ve štípání břidlice a komentované prohlídky Muzea břidlice. Muzejní projekce pak začíná na jeho zahradě od 22.15 hodin.

Auto moto club uzavírá sezónu

KDY: sobota 16. září od 12 hodin

KDE: areál Mezivodky, Kravaře

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letošní sezónu zakončí vyjížďka veteránů i nových motorek. Kolona vyjede z Mezivodek a po své trase projede okolními obcemi. Potom se vrátí zpátky do města a jízdu zakončí v místním chovatelském areálu, kde od 14.30 hodin začínají pro účastníky i veřejnost Zabijačkové hody.

Krmáš bude přát hudbě

KDY: sobota 16. září od 15 hodin

KDE: centrum obce Markvartovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Krmáš je akce, na kterou obyvatelé trpělivě čekají celý rok. Když přijde, plně si ji vychutnají. Letošní krmáš zahájí cimbálová muzika Konopjan a po další porci zábavy vystoupí od 18.30 hodin zpěvák Honza Nedvěd se skupinou Příbuzní. Krmášový program zakončí od 20 hodin koncertní vystoupení kapely Šeparovič Band.

NOVOJIČÍNSKO

Dny NATO v Mošnově

KDY: sobota 16. a neděle 17. září

KDE: Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letiště v Mošnově bude o víkendu opět patřitnejvětší bezpečnostní showv Evropě. V sobotu odstartují již 23. Dny NATO v Ostravě & 14. Dny Vzdušných sil AČR. Jedinečná mezinárodní přehlídka vojenských, bezpečnostních a záchranných jednotek opět nabídne bohatý program. Návštěvníky čekají premiéry, ale i derniéry. K vidění letos budou ukázky zástupců bezmála dvaceti zemí. Naposledy se v České republice ve vzduchu představí například dosluhující sovětská technika, konkrétně nadzvukové letouny Su-22 a MiG-29 polského letectva. Naopak velkou českou veřejnou premiéru zažijí například nové vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom. A připraveno je toho mnohem více. O události budeme informovat také na na webu Deníku. Policie podobně jako v předchozích letech zřídila speciální telefonní linku +420 723 759 733. Fungovat bude v sobotu a v neděli od 7 do 18 hodin.

Frenštátská muzejní noc

KDY: pátek 15. září, od 17 do 22 hodin

KDE: muzeum, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 30 Kč dospělí / 10 Kč děti

PROČ PŘIJÍT: Příchozí se mohou těšit na promítání dobových filmů, strašidelné podkroví a čtení pohádky na dobrou noc a čeká je rovněž divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ Frenštát p. R., hudební vystoupení AV Blues & Swing. V průběhu programu je možná prohlídka stálých expozic, střelba na laserové střelnici a kdo bude mít zájem, může zkoušet plnit interaktivní úkoly pro malé i velké.

Dny evropského dědictví v Příboře

KDY: pátek 15. a sobota 16. září

KDE: Příbor

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dny evropského dědictví začnou v Příboře již v pátek v 17 hodin koncertem All Brass Bandu v piaristických zahradách. Sobotní program zahájí v 8 hodin koncert Judity Šprochové na violoncello v refektáři piaristického kláštera, tamtéž v 10 předá starosta města Jan Malík ocenění města vybraným osobnostem. V 11 hodin začíná u kostela sv. Valentina komentovaná prohlídka města, v 13 a 15 hodin budou prohlídky sýpky s raritní sbírkou motorek (nutná rezervace místa). U kulturního domu bude panelová výstava věnovaná A. C. Stojanovi, mnohé památky budou otevřené od 9 do 16 hodin.

Běh rodným krajem Emila Zátopka

KDY: sobota 16. září, od 8 hodin (prezentace)

KDE: před Technickým muzeem, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma / startovné 500 Kč na místě.

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Zátopkův běh letos píše už 21. ročník. Startují muži, ženy, dvojice ve štafetě a týmy. Prezentace je od 8 hodin, start závodu je v 11 hodin. Trasa měří 22,3 kilometru a vede z Kopřivnice přes Štramberk, Ženklavu a Veřovice do sedla nad pramenem Jičínky a odtud do Rožnova pod Radhoštěm, kde je cíl v dřevěném městečku ve Valašském muzeu v přírodě.

Den města Štramberk s Leonou Machálkovou

KDY: sobota 16. září, od 10 hodin

KDE: náměstí, Štramberk

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na náměstí ve Štramberku bude od 10 do 19 hodin jarmark, akci zpestří bohatý program od 12 hodin: Koncert Lašského dechového orchestru, Tanečníci pod vedením Dagmar Jurákové, Soutěž, Koncert kapely K.I.S., Zábavná pohádka pro děti i dospělé v podání SSŠ Allegros Štramberk, Koncert skupiny All Brass Band, Taneční klub Gradus, Koncert Leony Machálkové, Koncert kapely Ostopět.

Zažít město jinak

KDY: sobota 16. září, od 11 hodin

KDE: Tyršova ulice, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sousedské slavnosti se u nás konají od roku 2006. Ve Frenštátě pod Radhoštěm byla premiérově vybraná Tyršova ulice. Program začne v 11 hodin a potrvá do večerních hodin. Do akce se zapojí ZŠ Tyršova 913, která připraví několik stanovišť s tvůrčími aktivitami, sousední základní škola Tyršova 1053 otevře školu návštěvníkům formou komentovaných prohlídek i s ukázkou didaktických pomůcek používaných ve výuce. Připraveny budou tvořivé dílničky, za příznivého počasí směřovanými i přímo na ulici, případně dvorek školy. Pro děti bude dále připraven program Lesní mateřskou školou a komunitním klubem Pecka, či montessori aktivity klubu MamaBe pro ty úplně nejmenší. Do akce zažít město jinak se zapojí i městská knihovna, o hudební program se postará kapela AV Blues & Swing, Postband, na závěr zahrají své sety DJ´s Double FF & Forest. Během jejich vystoupení by měl proběhnout i frenštátský stand up. Svou činnost dále představí TJ Sokol, krátké vystoupení budou mít mažoretky, sokolky i florbalisté. Irské tance pak přestaví Jeleni (de) luain. Během dne bude také zpřístupněna výstava Jaroslav Seifert a Frenštát v Malé galerii, ve 14.30 začne komentovaná procházka městem, v kině se bude promítat série dokumentů o frenštátské historii „Po stopách“.

Bravantický gulášfest

KDY: sobota 16. září, 12 hodin

KDE: zámecký areál Bravantice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: 2. ročník soutěže týmů ve vaření guláše. Skákací hrad pro děti, hudební program, občerstvení zajištěno.

Rainbow run v Kuníně

KDY: sobota 16. září, 13.30 hodin

KDE: zámecký park Kunín

ZA KOLIK: od 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Sportem ku zdraví. Duhový běh v Kuníně spojený s Kunínskou poutí, soutěže a vystoupení pro nejmenší, sportovní aktivity, hudební doprovod.

Oslavy 275 let založení obce Trojanovice

KDY: sobota 16. září, od 14 hodin

KDE: náves Lomná, Trojanovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslavy začnou v 14 hodin odhalením pamětní desky Ludvíku Šablaturovi na domě číslo 295 v části Bystré, potom se dění přesune na náves v části Lomná, kde od 15 hodin bude hlavní program. V něm vystoupí swingová kapela, sestry Juračákovy, Cimbálová muzika Poštár a Valašský soubor písní a tanců Radhošť, po celou dobu bude pro děti fungovat vědnice, budou mít možnost pískování, milovníci historie se mohou těšit na promítání historických dokumentů.

Dny rodin 2023

KDY: neděle 17. září, od 10 hodin

KDE: Muzeum nákladních automobilů Tatra, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Od 10 do 16 hodin, vždy v celou hodinu jsou volné vstupy do Muzea nákladních automobilů s kapacitou 200 lidí na každý vstup. Odpoledne bude plné soutěží, zábavy a her pro děti i dospělé, a to v době od 13 do 17 hodin. V tom čase se zájemci mohou dozvědět také informace o náhradní rodinné péči.

Burčákové slavnosti

KDY: neděle 17. září, od 10 hodin

KDE: zámek, Bílovec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslava příchodu podzimu při skleničce burčáku či jiné dobroty, která je s podzimem spojená. Po celý den čekají návštěvníky zámeckého nádvoří tradiční trh, prodej burčáku a řízené degustace kvalitních vín. Odpolední program zpestří Cimbálová muzika Kubala, od 14 hodin bude nejmenší návštěvníky bavit klaun.

OSTRAVSKO

Ostrava Žije!

KDY: pátek 15. a sobota 16. září

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: vstupné 790 až 2500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedinečný hudební večer pod taktovkou projektu Ostrava Žije! Nabídne koncerty populárních interpretů. Vystoupí například skupina Kamelot, ale také Kandráčovci a Čechomor spolu s Martinou Pártlovou.

Třebovický koláč

KDY: pátek 15. až neděle 17. září

KDE: park v Třebovicích, Ostrava

ZA KOLIK: 200 až 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se letos už o 19. ročník akce. Podzimní slavnost Třebovický koláč je kulturní akce s rodinnou atmosférou. Divákům nabízí pestrou paletu tanečních, hudebních a divadelních představení a díky multižánrovému složení si na své přijde úplně každý. Letos nabídne vystoupení Tomáše Kočka a jeho orchestru, Anetu Langerovou, bratry Ebeny, chybět nebudou ani oblíbená vystoupení folklorních dětských i dospělých souborů, posezení s country kapelou i cimbálovou muzikou. Pořadem provedou Libor „Čenda“ Cenek a Jan Ryška.

Běh na Emu a dětský den

KDY: sobota 16. září od 09 hodin

KDE: halda Ema, Ostrava

ZA KOLIK: startovné 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Klub LK Baník Ostrava pořádá každoročně v rámci sportovní přípravy bežecké závody v okolí Slezkoostravského hradu. Závod je určen pro všechny kategorie dětí včetně dospělých. Vrcholem závodu je výběh na haldu Emu.

Festival Rock in Ostrava

KDY: 16. září

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 890 Kč, dětský 7 - 12 let 445 Kč

PROČ PŘIJÍT: Festival Rock in Ostrava nabídne například kapely Traktor, Trautenberk, Alkehol. Pořadatelé slibují strhující koncertní jízdu na velkém pódiu s kvalitním ozvučením a scénou v komfortním prostředí.

BRUNTÁLSKO

Festival řízků v Jeseníkách

KDY: sobota 16. září a neděle 17. září

KDE: Malá Morávka, Karlov pod Pradědem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kdo by odolal chuti šťavnatého, dobře usmaženého řízku. Šance ochutnat speciality všeho druhu se gurmánům nabídne o víkendu v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem. Do gastronomické akce v údolí Jeseníků se již tradičně zapojuje většina místních restauračních zařízení. Stejně tradičně také přivábí stovky návštěvníků.

Burčákobraní v Bruntále

KDY: sobota 16. září od 10 hodin

KDE: náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník úspěšné loňské akce, kde moravští vinaři nabízejí degustaci vína a prodej burčáku, se uskuteční už tuto sobotu od 10 hodin na bruntálském náměstí Míru. Ochutnat a zakoupit burčák bude možno od dopoledních hodin. Na odpoledne je připravena řízená degustace vína s odborným výkladem přímo od moravských vinařů. K tomu bude hrát cimbálová muzika a připraven je koncert kapely Swing kvartet a Marie Veliké. Pro děti vystoupí Klauni z Balónkova a připraven je i tradiční trh, a skákací hrad. Vstup je volný.

Zámecká noc v Bruntálu

KDY: pátek 15. září od 17 hodin

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: od 25 do 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum v Bruntále připravilo pro diváky atraktivní rozloučení s prázdninami. V pátek 15. září proběhne na zámku v Bruntále Zámecká noc. Ta bude slavnostně zahájena vernisáží výstavy Dáma prostovlasá nevychází. Výstava návštěvníkům představí čepce, šátky, klobouky i zimní kápě, které ženy s oblibou nosily v 19. a 20. století. Poté se program přesune na sala terrenu, kde vystoupí například nevidomá flétnistka a zpěvačka Eva Blažková, Taneční škola Stonožka Bruntál, ženská taneční skupina Dambra Bruntál a večer pak ukončí ohňová show. Chybět nebudou ani večerní prohlídky zámeckých expozic s překvapením.

Kašpárek na skalním hradě

KDY: sobota 16. a neděle 17. září

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nadcházející víkend na hradě bude tentokrát věnován loučení s prázdninami. Návštěvníky čeká loutkářská a pohádková pouť. Po celý víkend šermířské, loutkové a hrané pohádky.

KARVINSKO

Zavírání pramenů Lázně Darkov

KDY: sobota 16. září, 14.30 hod.

KDE: park u Rehabilitačního sanatoria

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ukončení hlavní lázeňské sezóny - lázeňské zavírání pramenů s doprovodným programem, zábavou a občerstvením.

Benefiční koncert v Bohumíně

KDY: pátek 15. září, 19 hod.

KDE: kostel Slezské církve evangelické Bohumín

ZA KOLIK: 390/490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert je benefiční, výtěžek bude věnován na opravu kostela.

Burčákobraní na Střelnici

KDY: sobota 16. září, 15 hod.

KDE: Náměstí ČSA, Český Těšín

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít burčák, víno od moravských vinařů a skvělý hudební doprovod.

Těšínské dožínky

KDY: sobota 16. září, 13 hod.

KDE: farma Koňákov u Českého Těšína, Hradišťská 34

PROČ PŘIJÍT: Hudební program, ochutnávka specialit, jízdy v kočáře a na ponících, rodeo na býku, skákací hrad, ukázky řemesel, barmanská show, výstava drobného zvířectva, program pro děti. Bohatá zábava na celý den.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Výstava drobného zvířectva

KDY: pátek 15. a sobota 16. září (13-18 a 9-16 hod.)

KDE: areál za KD Staříč

ZA KOLIK: 20 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pro milovníky zvířat, děti i chovatele se představí drobné domácí zvířectvo. Občerstvení zajištěno.

Burgerday ve Frýdku-Místku

KDY: 16. a 17. září

KDE: areálu textilky Slezan

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Burgerday vám přináší ty nejlepší burgery z celého Česka, připravené od špičkových podniků a restaurací. Kromě jídla bude k dispozici i alko a nealko, ochutnávka piva či rybízáku. Nafukovací atrakce pro děti zdarma, k návštěvě poslouží Oáza pohody a stylu, kde se můžete ponořit do relaxace s chutí shisha dýmky a nechat si vylepšit svůj vzhled u mistrovských rukou místního Mensvision barber shopu. Soutěže.

Grillfest ve Vendryni

KDY: 16. a 17. září od 15 hodin

KDE: sportovní areál Vendryně

ZA KOLIK: 250 Kč (děti zdrama)

PROČ PŘIJÍT: 6. ročník festivalu, který je zaměřený skvělé jídlo a dobrou muziku. Mezi účinkujícími proběhnou na pódiu i různé tematické soutěže, děti se můžou těšit na skákací hrady, elektrická autíčka, vystoupení klaunů na volné noze či malování na obličej. Vystoupí kapela Horkýže Slíže.