Letní kino: Vlastníci

Kdy: 31. července ve 21.00

Kde: DK Poklad, Ostrava

Za kolik: 80 Kč

Zajít si do letního kina v pátek večer, mlže být dobrý nápad. Když se k tomu přidá ještě Česká komedie, mže ten večer být o to lepší. Vlastníci je filmová komedie z roku 2019 režiséra Jiřího Havelky, kterou natočil podle vlastního scénáře. Příběh vychází ze hry Společenství vlastníků, kterou Havelka též napsal a režíroval a uváděl ji divadelní soubor VOSTO5.

Noční cyklo jízda Ostravou

Kdy: 31. července ve 21.00

Kde: sraz u Novoveské vodárny, Ostrava

Za kolik: zdarma

Klub českých velocipedistů Moravan připravil pro všechny milovníky cyklistiky další ročník Noční cyklo jízdy Ostravou. Cílem této již tradiční akce je ukázat cyklistům potemnělou Ostravu ze sedel jízdních kol. Trasa letos povede od Novoveské vodárny podél Odry do starých Výškovic a odtud přes Bělský les k cyklostezce vedoucí kolem Ostravice do centra města. Povinností je mít řádně osvětlené kolo. Sraz zájemců bude v pátek 31. července v 21:00 hod u Novoveské vodárny. Akce se koná jen za počasí bez deště.



Kaczi v Rybízáku

Kdy: 31. července ve 21.00

Kde: Rybízák Frýdek-Místek, Frýdlantská 770, Frýdek-Místek

Za kolik: vstup zdarma

Užijte si poslední červencový večer společně se zpěvačkou Kaczi v Rybízáku Frýdek-Místek. Těšit se můžete na akustický koncert a pokud bude panovat venku hezké počasí, akce proběhne venku na tamní zahrádce, v případě deště se přesune dovnitř. Kapacita je omezena, tak se dlouho nerozmýšlejte.

Letní kino: Gravitace

Kdy: 31. července ve 21.15

Kde: Farní zahrada sv. Marka, Ostrava Heřmanice

Za kolik: zdarma

Páteční večer venku a k tomu ještě pořádný biják. Tohle všechno můžete mít, když si vyrazíte na další Slezskoostravský filmový pátek. Stačí si vzít deku a zajít se kouknout na film Gravitace do Farné zahrady sv. Marka v Ostravě Heřmanicích.

Sandra Bullock ve filmu hraje doktorku Ryan Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její první vesmírné misi. George Clooney ztvárnil vesmírného veterána Matta Kowalskyho, který velí svému poslednímu letu před odchodem do důchodu. Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami, odkázáni jeden na druhého a směřujíc dál do temného vesmíru. Hluboké ticho dává oběma jasně najevo, že ztratili jakékoli spojení se Zemí… a tím i jakoukoli šanci na záchranu. Strach se pomalu mění v paniku, zejména když si oba uvědomí, jak málo kyslíku jim zbývá. Přitom paradoxně jediný možný způsob návratu je pokračování v cestě do hlubokého vesmíru. (Zdroj: ČSFD)

Ignác Šustala - Jak to začalo?

Kdy: 31. července od 10.00

Kde: Muzeum Fojtství, Záhumenní 1, Kopřivnice

U příležitosti 170. výroční počátku výroby kočárů v Kopřivnici je pro vás připravena komentovaná prohlídka Muzea Fojtství. Ta se uskuteční v pátek 31. července 2020 se zahájením v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin. Účastníci se mohou těšit na prohlídku nejstarší dochované budovy ve městě, někdejšího kopřivnického fojtství, včetně expozice kočárů, která se nachází v místě původní Šustalovy dílny. Právě zde se začaly psát dějiny světoznámé automobilky Tatra.

Pimprléto v Divadle loutek Ostrava

Kdy: 31. července v 17.00

Kde: Divadlo loutek Ostrava

Za kolik: 80 Kč

Divadlo Continuo přijede, v pátek 31. 7. na Pimprléto do Divadla loutek Ostrava, zahrát svou autorskou loutkovou pohádku ZUNA, inspirovanou několika kouzelnými příběhy z různých části světa. Pohádka vypráví o malé holčičce s neobyčejným darem, která se ocitne ve světě lidí a zachraňuje a napravuje jejich špatné vlastnosti. Pohádka zpracovává téma vlastní odpovědnosti, překonání strachu a síly našich činů.





Letní kino: Staříci

Kdy: 1. srpna ve 21.30

Kde: zahrádka před multižánrovým centrem Cooltour, Ostrava

Za kolik: 50 Kč

Staříci, tento silný film, u kterého vám chvílemi poběží mráz po zádech, ale taky se určitě pobavíte na vás bude čekat před multužánrovým centrem Cooltour. Staříci jsou také držitelé dvou Českých lvů a tří Cen české filmové kritiky. Užijte si zajímavý český snímek a sobotní večer v Centru Ostravy.

Bo kultura jede: Porta Inferi + Helpness

Kdy: 1. srpna v 17.30

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 199 Kč

Projekt Bo kultura jede!!! má za cíl podpořit umělce v těžké době a zároveň rozpohybovat kulturní akce pro veřejnost v Ostravě s důrazem na zajištění bezpečnosti a v souladu s nařízeními Vlády ČR. a proto si pro vás na sobotu nachystali hned dvě kapely. Pokud máte rádi pořádnou porci tvrdé muziky budou kapely Porta Inferi a Helpness něco pro vás.

Šermířský víkend v Hradci nad Moravicí

Kdy: 1. a 2. srpna do 10.30

Kde: Zámek Hradec nad Moravicí

Zažijte šermířský, divadelní i taneční víkend pro celou rodinu. Co všechno vás čeká? Rytíři v plátových zbrojích v turnajovém klání o pohár IKF. Ale také šermířské půtky a rvačky v civilním odění - souboje s rozličnými zbraněmi i holýma rukama. Nebude chybět ani humorně laděná šermířská etuda z období renesance, o jednom malém tajemství, nebo divadelní příběh "I bez práce jsou koláče" o jednom vykutáleném panoši. Humorný obraz ze života nižší šlechty 15. stol. o tom, jak mohla vypadat Výchova dívek v Čechách, v němž zatančí naše dámy i s dcerami.

Tajemné noční prohlídky aneb na zámek s baterkou

Kdy: 1. srpna od 21.30

Kde: Zámek Bílovec

Zajděte se podívat na Zámek Bílovec v netradičním čase a projděte si potemnělé zámecké pokoje pouze při světle baterky. Jak sami organizátoři upozorňují, nemohou vám ovšem zaručit, že při prohlídce nepotkáte nějaké zámecké strašidla nebo přízrak zlého postiliona nebo poručíka Huberta.



Hukvaldský hukot

Kdy: 1. srpna v 9.30 a 13.45

Kde: Hrad Hukvaldy

Hrad Hukvaldy znovu ožije o víkendu hudbou a vy můžete být u toho. Stačí si sem naplánovat v sobotu výlet a klidně i s celou rodinou. Líbezné tóny dobové hudby se ponesou v duchu harmonie, inspirace a odpočinku. Akce je rozdělena do dvou samostatných částí: I. část: 9:30 - 13:30 hodin a II. část: 13:45 . 17:45 hodin. Vystoupí zde dobové skupiny hudby Subulcus, Devětsil a také Alan Grezl.

Poetika v Trojhalí

Kdy: 2. srpna v 19.00

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 190 Kč

V rámci projektu Bo kultura jede se vám v neděli 2. srpna v Trojhalí Karolina představí na svém koncertě kapela Poetika. Tato mladá hudební skupina, která v roce 2016 vystřelila svým debutovým singlem Zkouším žít mezi nejhranější interprety toho roku pro vás bude mít všechny své hity z debutového alba Trinity (2017). Pánové z Poetiky připravují už druhou desku, tak je možné že vám nabídnou i nějaké novinky.



Dětské divadelní dovádění

Kdy: 2. srpna ve 12.00

Kde: Vila Na Landeku, Landek, Ostrava

Za kolik: 150 Kč

Zajděte si se svou rodinou prožít parádní nedělní odpoledne v rozlehlém parku okolo Vily na Landeku a přilehlém amfiteátru. Těšit se můžete nejen na profesionální divadlo pro děti, ale i zábavný doprovodný program! Čekají Vás skákací atrakce, zajímavé soutěže a úkoly na mnoha stanovištích, malování na obličej, jízda na ponících, veselé občerstvení a samozřejmě mnohem více od 15.00 vás a vaše děti bude čekat divadelní představení Čtyřlístek a talisman noci.

Hopsalin farmářem ve Faunaparku

Kdy: 2. srpna v 16.00

Kde: Faunaparkk Frýdek-Místek, Na příkopě 1221, Frýdek-Místek

Za kolik: 60 Kč

Klaun Hopsalín přijede do stodoly Faunaparku se svým pestrým programem plným písniček, zábavy a hopsání. aby potěšil všechny své malé fanoušky. Ale ani ti velcí nepřijdou v neděli zkrátka. Faunapark bude otevřen již ve 14:00 kdy bude probíhat akce Česko jde spolu na piknik ve Faunaparku. Vemte si deku, nabalte piknikový koš a můžete si užít neděli. K dispozici bude celý prostor Faunaparku, pískoviště , vláček, králičci, ohniště a lavičky.

Kino na výletě ve Frýdku-Místu

Kdy: 2. srpna v 19.30

Kde: Dopravní hřiště ul. Pionýrů, Frýdek-Místek

Piknik a k tomu ještě zajímavý film. Přesně to můžete zkombinovat v neděli večer ve Frýdku-Místku. Kino na výletě vám zde nabídne snímek Maradona. Sbalte si deky, kempingovou výbavu, grily, repelenty a udělejte si krásný nedělní večer.

Dřevěné Pustevny

Kdy: 2. srpna v 9.00

Kde: Pustevny, Trojanovice

V rámci doprovodného programu k projektu Pískoles na Pustevnách přijedou v neděli právě sem statní řezbáři. Ti vám předvedou, jak se dají za hodinu vytvořit neuvěřitelná díla do dřeva. Kromě speed-carvingu bude na programu také dražba zhotovených děl. Během celého dne můžete shlédnout práci řezbářů, pro děti budou připravené dílničky, workshopy, spousta her a soutěží.

Pimprléto v Divadle loutek Ostrava

Kdy: 2. srpna v 17.00

Kde: Divadlo loutek Ostrava

Za kolik: 80 Kč

V neděli 2. srpna vystoupí v rámci Pimprléta v Divadle loutek ostravská novocirkusová umělecká společnost Cirkus trochu jinak se svým Kabaretem. Tito pouliční divadelníci v hodinovém maratonu předvedou svoji akrobatickou show. Bude se libit nejen dětem ale i rodičům.