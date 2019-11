KDY: od 25. listopadu do 23. prosince, denně mezi 16. a 20. hodinou

KDE: Věž Hláska, Horní náměstí, Opava

ZA KOLIK:

Pro zájemce se totiž v době konání vánočních trhů od 25. listopadu do 23. prosince otevírá radniční věž Hláska, a to denně od 16 do 20 hodin. Vstupenky si lze zakoupit přímo na místě nebo předem v Turistickém informačním centru. Cena lístku činí 30 korun pro dospělého, 15 korun je pak vstupné zlevněné.