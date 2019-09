Trasa: Hlavní třída, Ostrava-Poruba – Myslivna – Vřesina – Mexiko – Sanatoria Klimkovice – údolí říčky Polančice – klimkovický rybník – Polanka nad Odrou – Ostrava-Svinov – Ostrava-Poruba

Už samotný začátek našeho cyklovýletu stojí za pozornost. Vyjíždíme totiž z Hlavní třídy v Ostravě-Porubě (49.8269050N, 18.1791142E), kde je jednak řada barů, hospůdek, kaváren či stánku se zmrzlinou, jednak se můžete pokochat pohledem na unikátní soubor budov postavených ve stylu Sorela. Ale pak už hurá do sedla a vyjíždíme nahoru směrem k areálu Vysoké školy báňské a pak vlevo kolem Fakultní nemocnice Ostrava a domova sester po značené cyklostezce směrem k areálu Myslivna (49.8312225N, 18.1499236E), kde si můžeme udělat další menší zastávku s občerstvením.

Pak už pokračujeme dál porubským lesem, cestou míjíme i největší koupaliště v kraji, pokračujeme přes Vřesinskou strž až do Vřesiny, kde vyjede u tramvajových kolejí a hlavní cesty. Vydáme se nahoru po cestě a po krátké stoupání už se opět napojíme na cyklostezku, které nás nasměruje až na Mexiko (49.8073011N, 18.1198133E), kde si uděláme další zastávku kvůli vyhlášeným nakládaným tvarůžkám a dobrému pivu.

Na tvarůžky se na Mexiko sjíždějí lidé ze široka daleka, je to i cíl výletů hostů z klimkovických lázní. A právě tam jedeme na kole dál. Cesta opět mírně stoupá, ale když šlápneme trochu do pedálu, ocitneme se v nejvyšším bodě naší trasy. Odměnou nám za to budou výhledy do dalekého okolí a na panorama hor, ale i možnost prohlídky Sanatorií Klimkovice (49.8058139N, 18.0978833E).

Po krátké pauze už ale pokračujeme dále – čeká nás jedno z nejhezčích míst celé trasy. Sjedeme kousek dolů po hlavní cestě až pod autobusovou zastávku Klimkovice Hýlov, kde odbočíme ostře doprava na žlutou značku. Po ní sjedeme dolů z kopce až na rozcestí U staré vodárny (49.8008242N, 18.0947547E), odkud už dál pojedeme po malebné stezce podél říčky Polančice, která se jako had vine krásnou přírodou, kde navíc nechodí ani moc lidí.

Po tomto krásném úseku vyjedeme z lesa, podjedeme po dálnicí u klimkovického tunelu a pokračujeme dál do Klimkovic k tamnímu rybníku (49.7846036N, 18.1293231E). Zastavit se dá i na zdejším náměstí, nebo můžete rovnou pokračovat dál po cyklotrase 6011 až do Polanky nad Odrou. V Dolní Polance je pak křižovatka s cyklotrasou vedoucí do Poodří (49.7805300N, 18.1740836E), kam se můžete vydat, pokud si chcete výlet ještě prodloužit do dalších hezkých přírodních míst. My se už ale budeme postupně vracet zpátky, odbočíme tedy vlevo směrem do Ostravy-Svinova. Tato trasa vede klidnou částí mezi poli po asfaltové cestě, kterou rádi využívají i in-line bruslaři.

Ve Svinově pak musíme jet kousek v cyklopruhu podél hlavní silnice, ale uniknout můžeme třeba do restaurace Na Skok (49.7805300N, 18.1740836E), kde se můžeme po delší jízdě opět občerstvit. A pak už míříme do cíle a startu našeho výletu v jednom – zpět na porubskou Hlavní třídu (49.8293744N, 18.1698686E). Tento poslední úsek vede po značených dobrých cyklostezkách.