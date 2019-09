Trasa: Landek Park Ostrava-Petřkovice – Nová radnice – Slezskoostravský hrad – Staříč – Sviadnov – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

Cyklovýlet začíná v Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích (49.8677703N, 18.2648778E), kde už pravěcí lidé ověřili užitečnost uhlí. O mnoho let později tu vznikla jedna z prvních ostravských šachet, Důl Anselm (za socialismu Petr Urx), kde je nyní skanzen s expozicemi báňského záchranářství i důlní dopravy, razicích i dobývacích technologií a s možností fárání do podzemí ke štole Anselm. Cestou do Koblova je zapotřebí věnovat pozornost geologickému unikátu – slojím vystupujícím na povrch. Karbonské sedimenty se zde ukládaly před více než třemi sty miliony let.

Centrem moravskoslezské metropole se dá projet dvěma směry – po východním (slezském) či západním (moravském) břehu řeky Ostravice. První možnost je rychlejší. Druhá je zajímavější tím, že vede přes Komenského sady a okolo Nové radnice (49.8421081N, 18.2895742E), nabízí tedy příležitost vidět toho více. Každopádně se obě spojují u Slezskoostravského hradu (49.8302628N, 18.2997975E), kde je šance odbočit a udělat si zajížďku do Dolní oblasti Vítkovice (49.8181600N, 18.2756883E) se zachovaným technologickým celkem od těžby v Dole Hlubina přes koksovnu a vysokopecní provozy.

Panorama vítkovických fabrik se táhne kus trasy směrem na jih a haldy jako pozůstatky hornické činnosti jsou patrné v Hrabůvce i Paskově.

Když jedete po cyklotrase dál, narazíte na třiadvacátém kilometru na odbočku na Žabeň, odkud se dá udělat další zajímavá zajížďka do Staříče (49.6990786N, 18.2823269E), kde funguje cvičná štola sloužící dodnes ke školení horníků. Je veřejně přístupná a návštěvník zde uvidí celou škálu funkčních strojů z čeleb, rubání i jiných důlních pracovišť.

Zpět na cyklostezce Ostrava-Beskydy je v nedalekém Sviadnově (49.6892558N, 18.3276161E) na pětadvacátém kilometru naopak vidět jiný technický unikát – jediná kulatá těžní věž v Ostravsko-karvinském revíru. Prohlásili ji za památku.

Po průjezdu Frýdkem-Místkem (49.6853664N, 18.3483764E) se dostáváme do míst oblíbených k rekreaci a relaxaci nejen horníky. Cyklostezka je od Hodoňovic nová a došlapat – jen s minimálním pohybem v ulicích Frýdlantu nad Ostravici (49.5928028N, 18.3596658E) – na Ostravici trvá skutečně krátkou dobu.

Na pětačtyřicátém kilometru stojí vlevo srub, kde žil slavný literát Petr Bezruč (49.5550547N, 18.3816961E) vzdávající ve své tvorbě hold i havířům. Příznačné je, že správce této památky dělá Jan Šerk, Bezručův bývalý soused a zároveň vysloužilý kombajnér rubání Dolu Vítězný únor v Ostravě. Dojezd na Ostravici si lze zpříjemnit koupáním na Peřejích (49.5510508N, 18.3829017E), jejichž voda zchladí i v tropických dnech. Bezruč se zde podle pamětníků koupal rád a často nahý.

A kde si můžete po cestě občerstvit? Jako první láká k zastavení Coolárna ve Vratimově (49.7672236N, 18.3025817E), což je podnik zaměřený na cyklistickou, ale i koloběžkářskou či bruslařskou klientelu. Trasu cyklostezky dokáže zpříjemnit v Hodoňovcích restaurace Lašský dvůr (49.6289744N, 18.3597636E), kde je i mini zoologická zahrada. A na závěr trasy pak stojí za to navštívit Beskydský pivovárek v obci Ostravice (49.5320561N, 18.3949300E), kde jsou cyklisté rovněž vítání a čeká na ně výborné místní pivo i dobrá kuchyně.