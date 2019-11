Každý, kdo by chtěl stát tváří v tvář pětimetrovému mamutovi nebo si na vlastní oči prohlédnout obřího pozemního lenochoda, má možnost navštívit výstavu „Giganti doby ledové“ v prostoru zastřešeného Náměstí ostravského Trojhalí Karolina.

Výstava Giganti doby ledové v Opavě v roce 2014. | Foto: Archiv Deníku

Kdy: od pátku 1. listopadu 2019 do 23. února 2020

Kde: Ostrava, Trojhalí Karolina

Za kolik: dospělí 150 korun, děti do 15 let, senioři nad 65 let, studenti 90 korun, rodinné vstupné 350 korun (2 dospělí+2 děti nebo 1 dospělý+3 děti)