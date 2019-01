Abonentní koncert na zámku

Ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí představí už zítra od 18.30 hodin Trio Martinů skladby Zdeňka Lukáše, Bohuslava Martinů a Ludwiga van Beethovena. Interprety koncertu s názvem Tóny hravé a sváteční jsou klavírista Petr Jiříkovský, houslista Pavel Šafařík a violoncellista Jaroslav Matějka. Opavské předplatitele abonentních koncertů dopraví do zámku od 18 hodin autobusy, a to od zastávky v Olbrichově ulici. Zpět do Opavy je pak přivezou ve 20.10 hodin.