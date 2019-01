Adventní čas opavského muzea

Malování baněk, vánoční dílnička s mikulášskou nadílkou, loutkové divadlo, koncerty i programy pro rodiny s dětmi. To všechno nabízí v adventním čase Slezské zemské muzeum.

Sobota 2. prosince bude od 9 do 16 hodin určená vánoční dílničce a od 16 hodin loutkové pohádce s mikulášskou nadílkou. Čtvrtek 7. prosince přivede do Historické výstavní budovy pro změnu zpívající dítka. Od 17 hodin vystoupí dětské sbory ZUŠ Václava Kálika. s pásmem koled a sbor Grygerianek zazpívá se smyčcovým orchestrem v pásmu koled Bílé Vánoce.

Ve čtvrtek 14. prosince zazní od 17 hodin koncert klavíristy Dominika Fajkuse s violoncellistou Janem Hanouskem a v sobotu 16. prosince následuje od 17 hodin koncert Parlando cantabile (Od řeči ke zpěvu) v podání Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity.

Oblíbené malování baněk bude v Historické výstavní budově probíhat vždy od pondělí do pátku až do 22. prosince od 8 do 18 hodin.

Památník Petra Bezruče pořádá ve dnech 3., 10. a 17. prosince akci s názvem Vítáme advent. Vždy od 14 do 16 hodin bude pro rodiny s dětmi připravený program, zahrnující povídání o adventu, četbu z knihy Ivana Olbrachta s názvem Biblické příběhy a malou vánoční památku.