Africký trh Na Rybníčku bude ve znamení exotiky

To nejlepší z afrických zahrad zamíří v neděli 7. dubna do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Zážitek to bude nejen pro smysly chuťové, ale i pro všechny ostatní. Okusit budou příchozí moci čerstvé exotické ovoce, od obřích jackfruitů, přes máslové avokádo, mnoho druhů banánů, manga, mučenky, ananasů až po barevné dračí ovoce. Prodávat se bude i sušené ovoce, čokoláda, kakao, kakaové boby, z nápojů bude připravena čerstvá lisovaná šťáva z cukrové třtiny. Vstup je volný, akce se koná od 10 do 16 hodin.