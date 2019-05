Arboretum láká na den otevřených zahrad

K celostátní akci otevřených zahrad se také letos připojí Arboretum Nový dvůr. Zájemci jej mohou navštívit v sobotu 8. a v neděli 9. června vždy od 8 do 18 hodin. Prohlédnou si výstavu Kouzlo živých motýlů, děti navštíví oblíbený zookoutek, ve 12 a v 15 hodin se uskuteční komentované prohlídky parku s dendrologem Miroslavem Frankem. Vstup do arboreta bude po oba dny volný, s výjimkou výstavy motýlů. Ta je otevřena od 9 do 17 hodin a vstupné na ni činí 25 korun.