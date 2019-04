Po zimní přestávce se veřejnosti otevírá minigolf v Opavě. Nachází se přímo v areálu Městského koupaliště a poprvé si mohou přijít zájemci zahrát v pátek 26. dubna. Provozní doba ve všední dny je od 14 do 19 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích pak od 10 do 19 hodin. Poslední zákazník bude obsloužen v 18 hodin. Minigolf se uzavře jen v případě trvalého deště, jeho brány zůstanou tradičně otevřené až do 30. září.