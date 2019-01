Babí gastro festival láká autogramiádu fotbalistů

Babí gastro festival startuje již zítra v obchodním centru Breda & Weinstein v Opavě. Akce, na které bude připravena spousta ochutnávek a dobrého jídla a pití, začíná ve 11 hodin a potrvá až do večera. Na programu je například divácká soutěž v pojídání knedlíků na čas, hudební chvilka s kapelou Acoustica, škola čepování v podání mistra výčepního Martina Slámy či chobotnice na grilu od studentů Střední školy hotelnictví a služeb Opava. Bezesporu zajímavý pak bude barmanský souboj sportovců, a to trenéra Basketbalového klubu Opava Petra Czudka a fotbalisty a sekretáře SFC Lumíra Sedláčka. Pro milovníky fotbalu je pak asi největším lákadlem autogramiáda SFC v 16 hodin. Nebude chybět ani divácká soutěž v pojídání hranolek nebo pstruhové variace v podání kuchaře Lukáše Chmely. „Po celý den bude u stánku Deníku kolo štěstí. Lidé si budou moci koupit výbornou kávu a noviny, zatočit kolem štěstí a vyhrát poukázku do OC Breda & Weinstein, vstupenky do Slezského divadla nebo lístek na koncert Marie Rottrové a další zajímavé drobné ceny,“ uvedla vedoucí obchodního oddělení Opavského a hlučínského deníku Veronika Königová. (ver)