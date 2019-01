V roce 2018 si Městské lázně Opava, jejichž součástí je také krytý bazén, připomněly padesát let od svého otevření. Přesně takovou dobu už může opavská veřejnost navštěvovat právě i bazén. V lázních se nachází jeden bazén pro dospělé a pak také jeden menší pro děti. Kapacita plovárny je 150 osob. Dospělí zaplatí za vstup na jednu hodinu 60 korun, děti do 15 let 40 korun.