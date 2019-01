Blíží se Filmový festival sněhu a ledu

Milovníci čerstvého prašanu, horských velikánů, psích spřežení i arktické divočiny si přijdou na své v Krnově i v Opavě.

Do Krnova dorazí filmový festival Snow film fest v úterý 21. listopadu, Opava ho bude hostit 6. prosince. V Krnově se promítání filmů o zimních sportech a ledových dobrodružstvích uskuteční v budově Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov od 17 hodin, v Opavě je hostitelem festivalu Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická. Zde promítání začíná v 16 hodin.

Do letošního Snow Film Festu bylo zařazeno sedm filmů, finalistů ze zahraničních festivalů a novinek z domácí produkce. Rasťo Hatiar ve svém filmu Obyčejní chlapci sleduje dodnes nepřekonané výkony skialpinistů působících v 90. letech Dušana Trizny a Milana Madaje. Výstup na Link Sar zobrazuje odhodlání Jonathana Griffitha zdolat horu, která ho již čtyři roky odmítá.

Film Dog power je ukázkou jedinečného pouta mezi člověkem a zvířetem a jejich společné radosti z pohybu. Ven(ca) je reportáží z nejdrsnějšího závodu planety skrz zimní Yukon v podání extrémního sportovce Honzy Franckého. Film Pocit viny není jen o sportu a přírodě v divokém Grónsku. Velkou roli hraje věda, ale i radost a zodpovědnost za lidské konání ve snaze snížit dopady cestování na nejnižší možnou míru.

Pohádka Johna Shockleeho je pozitivní, inspirativní a zábavná. Vypráví o tom, že žít své sny lze v jakémkoliv věku. Ski for freedom je neziskový projekt, který má za cíl rozšířit lyžování v Pákistánu, poskytnout potřebné lyžařské vybavení a hledat talenty, kteří by se mohli zúčastnit zimních olympijských her v roce 2022.

Snow film fest se představí ve 200 českých a slovenských městech. V Krnově i v Opavě je pořadatelem projekcí Oskar Koukola.