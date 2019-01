Bohuslavice opět provoní perníčky

Kouzlo a vůně perníku zní název výstavy, která se již po patnácté uskuteční v Bohuslavicích. Téma letošního ročníku zní Půjdem spolu do Betléma. Své výrobky představí v tamním kulturním domě perníkářky a perníkáři z Bohuslavic. V sobotu 1. a v neděli 2. prosince bude výstava otevřena od 13.30 do 19 hodin, k vidění ale bude ještě i v pondělí 3. prosince od 9 do 17 hodin. Ani letos nebude chybět jarmark lidových řemesel nebo adventní dílna pro děti i dospělé. V sobotu 1. prosince se navíc v 17 hodin rozsvítí vánoční strom. Občerstvení bude zajištěno.