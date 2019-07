Břidlicové podzemí odhaluje Raabova štola

Pouze po předchozí telefonické domluvě vždy o sobotách od 9.30 do 13.30 hodin a výjimečně také v ostatních dnech mohou zájemci zavítat do Raabovy štoly v Zálužné u Vítkova. Jedná se o přístupnou břidlicovou štolu, jejíž prohlídka trvá asi půl hodiny, vždy za doprovodu průvodce. Otevřeno je od dubna do konce října, exkurze se koná při počtu minimálně čtyř dospělých osob. Objednávat se lze na telefonním čísle 722 085 248 nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.os-zaluzne.webnode.cz.