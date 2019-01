V pořadí již šestnáctý ročník burzy dětského a těhotenského oblečení, hraček a sportovních potřeb bude na programu v přísálí dolnobenešovského kulturního domu.

V pátek 29. září se budou od 15 do 19 hodin přijímat věci k prodeji, prodej samotný pak proběhne v sobotu 30. září od 8 do 12 hodin. Zatímco dospělí se budou věnovat nákupům, pro děti bude připraven herní koutek. Finanční výtěžek poputuje do Mateřské a Základní školy Dolní Benešov a Zábřeh.