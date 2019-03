Castingy se konají i v Opavě

Agentura Elite Prague vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look ČR 2019. Castingy se budou konat ve dnech od 1. do 15. dubna v obchodních centrech ve všech regionech České republiky. Do soutěže se mohou přihlásit slečny ve věku 13 až 21 let s výškou nad 170 cm a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad 183 cm. Ambasadorkou soutěže je topmodelka Denisa Dvořáková, která bude provázet všemi castingy. Všichni účastníci castingu absolvují vstupní pohovor se zástupci agentury Elite. Do 14 dnů po skončení castingů budou kontaktováni všichni, kteří postoupí do semifinále, jenž se uskuteční v červnu v Praze. Vybrané dívky a mladí muži se v srpnu zúčastní finále, které se uskuteční ve Španělském sále Pražského hradu.

Castingy se uskuteční také v Moravskoslezském kraji, a to 3. dubna 2019 ve Frýdě ve Frýdku-Místku, 4. dubna 2019 v OC Breda Weinstein v Opavě a 5. dubna 2019 v OC Futurum v Ostravě, vždy od 15 hodin.