V prostorách Červeného kostela v Hlučíně bude od úterý 5. března k vidění výstava soch. Jejich autorkou je Hanka Lukášová a výstava nese název Hlavy. Vernisáž je na programu 5. března v 17 hodin, díla bude možné v kostele spatřit až do 30. dubna, a to vždy v době od 15 do 18 hodin.