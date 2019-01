Chléb, okurky i vzorky marmelád

Kravařská farnost si pro zájemci připravila na neděli 15. září zajímavý program. Nese název Okurkiáda, marmeliáda a chlebování. Půjde o soutěž o nejlepší domácí výrobky v podobě nakládaných okurek, marmelád a také doma upečeného chleba. Akce začne v 15 hodin požehnáním v kostele, následně se děj přesune do farního sálu, kde proběhne posezení u kávy, hodnocení vzorků, chybět nebude ani doprovodný program. Kdo by se chtěl klání zúčastnit, může přinést vzorky výrobků v době od 13 do 15 hodin do farního sálu.