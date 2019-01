Co bude s bývalým vojenským areálem?

Ve Služovicích byla kasárna vybudována v roce 1960 a od té doby zde sídlila přibližně dvousetčlenná posádka vojínů. Objekt sloužil protivzdušné obraně Hlučínska. Poslední vojáci opustili obec v roce 1995. Areál je rozdělen do tří částí, a sice A, B, a C. Právě v „Céčku“, kde se dříve nacházely velíny, je nyní panenská příroda a obec by ráda prostor využila například k rekreaci, odpočinku, aktivnímu trávení času nebo agroturistice. Na webu obce vznikla také anketa. Nyní bude veřejnost seznámena s případovou studií využití prostor „Céčka“. Prezentace se uskuteční ve služovickém kulturním domě v pondělí 15. října od 17.30 hodin.