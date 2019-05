Colours of ZUŠ 2 v Opavě

Colour of ZUŠ 2 se jako v minulém roce inspiruje v multižánrovém festivalu v Ostravě. Všechny čtyři obory ZUŠ se zapojí do celodenní akce na téměř nejfrekventovanějším místě ve městě Opavě. Hudební, taneční, divadelní, ale i výtvarné aktivity budou ukázkou toho nejlepšího, co opavská ZUŠ může nabídnout. Výtvarný obor se bude mezi jinými zabývat odkazem Alfonze Muchy. Celá akce se koná 30. května v opavských Sadech svobody. Začátek je naplánován na 12. hodinu.