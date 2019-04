Dálkový pochod nabízí trasy pro pěší i cyklisty

Město Hradec nad Moravicí zažije v sobotu 20. dubna už 59. ročník nejstaršího dálkového turistického pochodu v Česku s názvem Bezručova Moravice. Start bude u Národního domu od 9 hodin a zahrnuje pěší pochod po trasách 50, 35, 25, 15, 13 a 7 kilometrů. Cyklisté budou mít určeny trasy v délce 60, 45 a 36 kilometrů vedené překrásným údolím řeky Moravice a okolím zámku Hradec nad Moravici. Z nabídky si vybere každý zájemce tu svou, jež odpovídá jeho fyzickým možnostem. Popisy tras s vyznačením kontrol dostanou účastníci u startu. Pochod se koná za každého počasí a děti do 15 let se ho mohou zúčastnit jen v doprovodu rodiče nebo vedoucího. Účastníci, kteří do cíle nedojdou, nebudou hledáni.