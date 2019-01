Den dětí oslaví i v Opavě a okolí

Oslavy dne dětí budou v Opavě a okolí probíhat v sobotu 2. i v neděli 3. června. V sobotu od 13 do 18 hodin budou v Městských sadech připraveny různé atrakce. Uskuteční se i 6. ročník mezinárodního folklorního festivalu Děcka, poče se hrač. V Národním památníku II. světové války v Hrabyni si děti v sobotu od 13 do 17 hodin vyzkoušejí venkovní dobové dětské hry, uvnitř bude přichystáno dobrodružné putování expozicí. V neděli 3. června se děti hravou formou seznámí s přírodními poklady Slezska, a to od 13 do 17 hodin v Historické výstavní síni opavského muzea. V Památníku Petra Bezruče si vytvoří dětskou modlitební knížečku nebo biblické postavy z netradičních materiálů, vyzkoušejí si i malování na malířské plátno. Památník bude otevřen od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. Slezské divadlo pak v neděli od 15 hodin nabídne operní Pošťáckou pohádku, vstupné činí 20 korun pro dítě i doprovod.