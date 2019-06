Den obce oslaví se známými hudebníky

Již 130 let fungování SDH Pustá Polom oslaví při příležitosti akce s názvem Den obce 2019, která se bude konat ve fotbalovém areálu Sport Clubu v Pusté Polomi v sobotu 22. června od 15 hodin. Vystoupí přípravka SDH, děti MŠ a ZŠ, Dechová hudba Slatina. Ze zpěváků se představí Davide Mattioli a Pokáč a od 21:30 zahájí koncert slovenská skupina No Name. Na místě budou připraveny kolotoče, skákací hrad, fotokoutek, ukázky hasičské techniky. Moderování se ujme R. Pokorná. Vstupné zakoupíte v předprodeji během června za 150 korun, a to na obecním úřadě, v Restauraci U Krčmářů nebo on-line na livemusic-agency.cz, na místě pak lístek pořídíte za 200 korun.