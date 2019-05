Středisko volné času Budišov nad Budišovkou a Český rybářský svaz pořádají v neděli 12. května od 8 hodin rybářskou soutěž s názvem Budišovský kapřík - jaro 2019. Soutěž je určena pro děti do 15 let a uskuteční se na budišovském rybníce. Účastníci nemusí vlastnit rybářský lístek, ale nesmí zapomenout na výbavu, která by měla obsahovat udici, kbelík, krmení, sedačku a svačinku. Vezírky a podběráky budou k zapůjčení. (sto)