Děti poměří síly v cyklo závodě

Závod s názvem Hájecký baby cup je určen pro všechny děti do 14 let, které jezdí rády na kole. Pojede se v areálu fotbalového hřiště v Háji ve Slezsku. Tratě budou jako obvykle rozděleny podle obtížnosti. Novinkou letošního ročníku je závod rodinných týmů na kolech, do kterého se mohou přihlásit rodiče i prarodiče. Akce se uskuteční v neděli 19. května od 10 hodin. Účastníci se mohou těšit na tombolu a doprovodný program, skákací hrady nebo malování na obličej.