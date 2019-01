Centrum volného času Kravaře si i letos připravilo pro děti program s názvem Předvánoční noc. Děti přenocují v prostorách centra z pátku 14. na sobotu 15. prosince. Akce začíná v pátek v 16 hodin a potrvá do soboty do 10 hodin. Přichystána bude vánoční dílna, děti si upečou perníčky, zahrají si hry a zasoutěží si, promítat se bude i pohádka. Cena činí 150 korun, přihlašovat se je možné do 10. prosince.