Děti se utkají v deskových hrách

Pod názvem Kdo hraje, tne jede, připravila Místní akční skupina Opavsko s hradeckým HRAcím DEskovým Centrem Legie turnaj v deskových hrách. V kulturním domě se do něj ve středu 27. března od 8 do 13 hodin zapojí celkem sto dvacet dětí ze základních škol TGM, Havlíčkova, Edvarda Beneše, Boženy Němcové, Vrchní a mimoopavské školy: Stěbořice, Otice, Skřipov, Hradec nad Moravicí a Labyrint ze Lhoty. V desetičlenných týmech se utkají v moderních deskových hrách Abaku, Krycí jména, Patchwork a Kingdomino. Tři nejlepší dostanou poukázky na nákup deskových her v hodnotě 3 000, 2000 a 1000 korun. Turnaj Kdo hraje, ten jede je unikátní tím, že svým rozsahem zatím nemá v republice konkurenci. Je součástí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Opavska a účelem je podporovat u dětí na základních školách matematickou a čtenářskou gramotnost, motorickou zdatnost a postřeh.