Dětská podzimní burza oblečení

Ve školní jídelně základní a mateřské školy v Bolaticích proběhne od pátku 28. do neděle 30. září dětská burza oblečení. V pátek od 15 do 18 hodin se bude přijímat oblečení, v sobotu od 8 do 11 se uskuteční samotný prodej a neděle se v době od 9 do 10 hodin ponese ve znamení vyúčtování a vrácení věcí. Veřejnost může na burzu přinést podzimní i zimní dětské oblečení, obuv, hračky nebo dětské sportovní potřeby. Prodávat se bude také těhotenské oblečení či potřeby pro kojence.