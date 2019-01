Ideálním rodinným sportem, který lze hrát prakticky během celého roku, je discgolf, jehož obliba stále stoupá. V Opavě si jej mohou dospělí i děti zahrát v lokalitě u Stříbrného jezera. V terénu se nachází celkem devět jamek, hřiště zde vzniklo na podzim roku 2013. Princip hry je velmi jednoduchý, cílem je trefit frisbee (létající talíř) do ocelových košů, a to s co nejnižším počtem hodů.